BTC $119,063.62 -2.08%
ETH $4,652.40 -1.74%
USDT $1.00 0.03%
XRP $3.12 -3.33%
SOL $197.66 -2.99%
TRX $0.35 -2.24%
SHIB $0.000013 -4.29%
Cryptonews 区块链新闻

利用微软 AI 打造的 Base 区块链开发平台亮相

广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

MakeInfinite Labs 正式在 Coinbase 的二层区块链 Base 上推出了全新的链上开发平台 Dreamscape。该平台利用微软的 AI 技术，使用户无需编程即可生成、分发并实现智能合约应用的商业化。

在该系统中，创作者只需用自然语言输入想法，AI 就能将其转化为完整的智能合约，并可即时部署。

这大幅降低了区块链应用开发的门槛，原本需要专业知识才能完成的工作，现在普通人也能轻松实现。

AI 与区块链的融合

Dreamscape 结合了三项核心技术：微软的 Azure AI Foundry 和 Azure OpenAI、Base 链，以及 Space and Time 的去中心化数据库网络。

Space and Time 采用零知识证明技术，对链上及链下数据进行加密验证，从而保障应用的可信度。

此外，它还能对以太坊、比特币、AVAX等多条区块链网络以及链下数据源执行 SQL 查询，从而实现实时且可验证的数据提供。

借助这一能力，基于 Dreamscape 构建的应用可以实现更高级的功能拓展和高精度信息处理。

市场背景与战略支持

在 Dreamscape 的研发与上线过程中，微软旗下投资部门 M12 提供了重要支持。

早在 2022 年，M12 就领投了 MakeInfinite Labs 的 2,000 万美元融资，使其累计融资额达到 5,000 万美元。

同时，Base 作为对开发者友好的二层解决方案，正在持续成长，并依托 Coinbase 的基础设施实现强大的可扩展性。

AI 与加密资产产业的加速普及，为 Dreamscape 提供了有利的市场环境。

促进非技术人群参与

MakeInfinite Labs CEO Nate Holiday 表示：“将 Space and Time 的可验证数据库、Base 的链上扩展能力，以及微软的 AI 工具结合在一起，为创作者构建、部署并拥有下一代应用提供了一切所需。”

M12 的 Michael Stewart 评价称，这将“降低不会编程的新一批建设者在创作与分发上的门槛”。

除了 AI 代码生成，Dreamscape 还在部署后提供预测分析和持续优化功能，使应用能够基于使用数据不断改进。

这样，即便是非技术人员，也能持续根据市场需求改进并商业化他们的应用。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,257,044,571,283
4.32
最热门币种

更多文章

新闻
Solana ETF面临SEC推迟　决定延至十月
Ada Chui
Ada Chui
2025-08-15 06:55:25
新闻
Solana价格预测：SOL领涨　市值冲破4兆美元 1,000美元有望？
Sze Lam
Sze Lam
2025-08-15 05:59:00
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者