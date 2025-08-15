利用微软 AI 打造的 Base 区块链开发平台亮相

MakeInfinite Labs 正式在 Coinbase 的二层区块链 Base 上推出了全新的链上开发平台 Dreamscape。该平台利用微软的 AI 技术，使用户无需编程即可生成、分发并实现智能合约应用的商业化。

在该系统中，创作者只需用自然语言输入想法，AI 就能将其转化为完整的智能合约，并可即时部署。

这大幅降低了区块链应用开发的门槛，原本需要专业知识才能完成的工作，现在普通人也能轻松实现。

AI 与区块链的融合

Dreamscape 结合了三项核心技术：微软的 Azure AI Foundry 和 Azure OpenAI、Base 链，以及 Space and Time 的去中心化数据库网络。

Space and Time 采用零知识证明技术，对链上及链下数据进行加密验证，从而保障应用的可信度。

此外，它还能对以太坊、比特币、AVAX等多条区块链网络以及链下数据源执行 SQL 查询，从而实现实时且可验证的数据提供。

借助这一能力，基于 Dreamscape 构建的应用可以实现更高级的功能拓展和高精度信息处理。

市场背景与战略支持

在 Dreamscape 的研发与上线过程中，微软旗下投资部门 M12 提供了重要支持。

早在 2022 年，M12 就领投了 MakeInfinite Labs 的 2,000 万美元融资，使其累计融资额达到 5,000 万美元。

同时，Base 作为对开发者友好的二层解决方案，正在持续成长，并依托 Coinbase 的基础设施实现强大的可扩展性。

AI 与加密资产产业的加速普及，为 Dreamscape 提供了有利的市场环境。

促进非技术人群参与

MakeInfinite Labs CEO Nate Holiday 表示：“将 Space and Time 的可验证数据库、Base 的链上扩展能力，以及微软的 AI 工具结合在一起，为创作者构建、部署并拥有下一代应用提供了一切所需。”

M12 的 Michael Stewart 评价称，这将“降低不会编程的新一批建设者在创作与分发上的门槛”。

除了 AI 代码生成，Dreamscape 还在部署后提供预测分析和持续优化功能，使应用能够基于使用数据不断改进。

这样，即便是非技术人员，也能持续根据市场需求改进并商业化他们的应用。