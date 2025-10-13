巴伦·川普19岁拥1.5 亿美元身家 大部分来自加密事业

分享 已复制 最后更新: 十月 13, 2025

作为美国现任总统的幼子，巴伦·川普（Barron Trump）拥有令人惊讶的净资产。据《福布斯》（Forbes）披露，这位年仅 19 岁、就读纽约大学的学生身家不菲。

巴伦·川普的净资产有多少？

根据《福布斯》报道，巴伦·川普的净资产约为 1.5 亿美元。其中大部分财富来自他在 World Liberty Financial（世界自由金融）—— 一家他与父亲及哥哥小唐纳德（Donald Jr.）、艾瑞克（Eric）共同创立的加密货币公司中的持股，该公司成立于 2024 年大选前。

财经杂志指出，自公司成立以来总收益超过 15 亿美元，而巴伦自中获得约 10% 的分红，税后收益约为 3,800 万美元。此外，其他加密资产及投资合作项目也为他的财富添砖加瓦，使他个人净值总计约 1.23 亿美元。

巴伦·川普是非不断

多家媒体称，巴伦·川普同侪间被取难听绰号；另有消息指出，他曾为了一次浪漫约会而“包下整层川普大楼楼层”。还有人发现，他曾从曼哈顿的校园“消失”两周，转而到位于华盛顿特区的纽约大学分校上课，同时居住在白宫。

然而，在最近一次与总统孙女凯（Kai）一同打高尔夫的活动中，川普亲自回应了这些揣测，表示儿子“一切都好”。这段互动被收录在凯周六上传至 YouTube 频道的视频日志中。影片中，川普与这位长孙女一边打高尔夫、一边闲聊，展现了两人的亲密关系。

Great description from Dad❤️ pic.twitter.com/jw44k0JWHP — ᵖᵃʳᵒᵈʸ BARRON TRUMP (@BaronJTrump) October 13, 2025

当川普驾驶金色高尔夫球车时，凯问道：“巴伦在纽约大学过得怎么样？”

川普回答：“很好，他过得很好。他是个乖孩子，他很喜欢你。“

川普当总统后家族财富不断上升

据传，梅兰妮娅在与川普的婚前协议中，曾极力争取保障儿子的继承权，确保他能获得更多财产分配（引自传记《她的交易艺术》（The Art of Her Deal））。

不过，与年长的同父异母兄弟相比，巴伦的身价仍略显逊色。小唐纳德的净资产约 5 亿美元，艾瑞克约 7.5 亿美元，两人皆因投资 American Bitcoin 而获益丰厚。相较之下，巴伦的净值虽不及兄长，但仍高于姐姐伊万卡（Ivanka Trump），她的个人净资产约 1 亿美元，与丈夫贾里德·库什纳（Jared Kushner）共同拥有超过 10 亿美元的联合财富。至于蒂芙尼（Tiffany Trump），净资产约为 2,000 万美元。

预售项目：Bitcoin Hyper（$HYPER）结合比特币安全性与Solana速度

Bitcoin Hyper（$HYPER）正定位为首个由Solana Virtual Machine（SVM）驱动的比特币原生Layer 2项目。其目标是透过实现高速、低成本的智慧合约、去中心化应用（dApp）及meme代币创建，扩展BTC生态版图。

透过结合比特币无可匹敌的安全性与Solana的高效架构，该项目为全新应用场景打开大门，包括无缝BTC跨链桥接与可扩展dApp开发。

项目团队高度重视信任与可扩展性，并已通过Consult审计，为投资者提供稳固的信任基础。

市场热度迅速升温，预售金额已突破2,300万美元，目前仅剩有限配额可供参与。当前阶段HYPER代币售价仅为$0.013095，但随着预售进程推进，价格将逐步上调。

投资者可前往Bitcoin Hyper官方网站，使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。