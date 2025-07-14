加密资产狂欢稳定币成话题 英格兰银行总裁却泼冷水

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 14, 2025

在各国金融机构竞相探索稳定币与数字货币解决方案的当下，英格兰银行总裁 Andrew Bailey 却发出不同声音。他公开呼吁全球银行三思而后行，警惕稳定币可能引发的金融系统性风险，并明确表示：“别自己发行稳定币。”

代币化存款才是出路？

在接受《泰晤士报》采访时，Bailey 表示，央行和商业银行的当务之急不应是追逐民间稳定币热潮，也不应仓促推出央行数字货币（CBDC），而是优先研究如何让现有的银行存款转型为区块链形式的数字化资产，也就是“代币化存款”。他指出，这一方案在支付效率、安全性与监管兼容性之间，可能是更为稳妥的道路。

作为全球金融监管核心机构之一——金融稳定理事会（FSB）的主席，Bailey 还借此机会再度对比特币表达保留立场，强调其不具备货币属性。他提醒投资者：

“比特币不是货币。它不具备货币所需的功能。如果你决定购买，必须明白你是在承担什么样的风险。”

稳定币引发的结构性挑战

Bailey 警告称，若银行和企业纷纷推出或采纳稳定币，可能带来三项重大风险：

银行流动性受压：储户将资金转入稳定币，银行的放贷能力将受到抑制，增加系统性压力；

监管盲区扩大：若稳定币运行在央行监管体系之外，可能出现“影子金融网络”，降低央行政策效果；

货币主权被稀释：美元主导的稳定币可能冲击本国货币的实际地位，尤其是英镑与欧元的国际影响力。

他直言，若让多个不受监管的数字货币系统并存，将不利于货币政策执行与金融监管清晰度：

“我们不能接受一个分裂的货币宇宙，它会削弱中央银行的可视性与政策效能。”

三种数字货币的差异

为应对潜在的金融脱钩效应，英格兰银行已考虑对代币化资产设置使用上限：对个人设定为 £10,000 至 £20,000，对企业设定为 £10,000,000，并限制其收益性质，以减缓可能的系统风险。

此外，Bailey 也再次厘清数字货币三种路径的本质差异：

稳定币：由民间企业发行，虽有储备支持，但缺乏强监管与透明度保障；

代币化存款：将传统银行存款上链，依然纳入监管框架，可无缝嵌入现有金融系统；

CBDC：直接由央行发行，具备国家信用背书，但若未妥善设计，可能与商业银行形成竞争。

Bailey 表示，当前时点不适合推动 CBDC 落地，英格兰银行将继续在保障货币主权与推动支付创新之间寻找平衡点。