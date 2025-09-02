中国银行股价暴涨6.7% 震撼获稳定币发行牌照 数字人民币迎来强劲对手？

中国银行香港分行股价周一大涨6.7%，收报37.58港元。消息称，这家国有大行正筹备申请香港最新监管框架下的稳定币发行牌照。

这一消息引发市场热议：作为中国四大行之一，中行或将发行由国家支持的稳定币，潜在地成为数字人民币的有力竞争者。

据《信报》报道，中银香港已经成立了专门工作组研究稳定币发行。市场人士透露，该行正积极准备材料，力争成为首批申请牌照的机构之一，以响应香港金融管理局（HKMA）要求在8月底前提交的“早鸟”申请。

这一进展紧随香港《稳定币法案》于8月1日正式生效之后。该法案确立了全球首批法币锚定稳定币（Fiat-backed Stablecoin）的专属牌照制度之一。

🇭🇰 Hong Kong stablecoin licensing regime may accelerate HKD and CNY stablecoin adoption, challenging USD dominance in Asia’s digital settlements.#hongkong #hk #stablecoinhttps://t.co/mM8OxowUf3 — Cryptonews.com (@cryptonews) August 1, 2025

根据最新条例，任何在香港发行法币锚定稳定币的机构，或在境外发行但与港元挂钩的项目，都必须向香港金融管理局（HKMA）申请并获得合规牌照。

获牌机构需严格执行储备资产管理、用户资金隔离，并确保按面值 1:1 赎回。法律同时要求合规方必须落实反洗钱（AML）机制、风险控制框架、信息披露、定期审计，以及团队的适格性审查。

HKMA 自8月1日开始接受意向申请，并设定9月30日为正式申请截止日期。官方透露，即便在条例正式生效之前，已经收到超过40家公司发出的咨询。

包括 京东、蚂蚁集团、渣打银行以及 Circle 在内的巨头均已公开表态将递交申请。与此同时，多家律所也确认正在为潜在申请方提供合规咨询和材料准备服务。

8月8日，Animoca Brands 宣布与渣打香港和香港电讯（HKT）组建合资公司，共同申请香港首张稳定币牌照，成为市场焦点。

香港正加速打造合规稳定币枢纽，直面2610亿美元市场增量

激烈的竞争吸引了大量投资者涌入。香港监管机构同时提醒市场注意波动性，指出仅仅“表态申请牌照”的消息，就已经在二级市场引发相关个股大幅波动。

8月14日，香港金融管理局（HKMA）与证券及期货事务监察委员会（SFC）联合发布声明，强调“提交意向”并不等于“自动获批”。他们重申，只有真正满足监管框架中高门槛要求的申请方，才可能拿到稳定币牌照。

🪙 Global regulatory differences on stablecoin may influence issuer location decisions and adoption as Hong Kong implements its regime.#hongkong #hk #stablecoinhttps://t.co/bwww2I8wVA — Cryptonews.com (@cryptonews) August 14, 2025

香港金管局总裁 余伟文 表示，初期只会发出极少量牌照，以凸显严格的审查标准。证监会（SFC）行政总裁 梁凤仪 也警告投资者，不要盲目追逐短期行情，强调社交媒体上一些误导性言论已经影响了市场情绪。

这一条例的落地，标志着香港正式迈向全球稳定币合规枢纽，恰逢该赛道全球市值连续22个月增长，创下 2610亿美元历史新高。

监管机构希望通过更严格的规则，在吸引大型金融机构入场的同时，降低潜在的系统性风险。分析人士指出，该框架或将推动 非美元稳定币 在亚洲的崛起，从而对美元在区域结算中的主导地位构成挑战。

中国银行的动向尤为关键，因为这与北京正在推进的央行数字货币——数字人民币（CBDC） 紧密相关。与由央行直管的数字人民币不同，若中行在香港获得稳定币牌照，其发行的代币可能成为 商业化、国际可接入 的国家级数字资产补充。部分观察者认为，这一尝试有助于中国探索 跨境支付与清算的数字资产应用场景。

金管局则表示，将继续就技术标准与风险管控进行市场咨询，现有稳定币发行方也需要在未来数月内逐步过渡至合规状态。

目前尚无任何牌照正式批出，监管机构提醒投资者必须通过官方渠道核实发行方资质。随着香港加快步伐，亚洲稳定币牌照竞赛已全面打响。

香港7月吸金15亿美元，稳定币赛道成资本追逐焦点

香港在稳定币领域的布局，正置身于亚洲范围内更趋严厉的监管环境与投资热潮之中。

8月15日，香港证监会（SFC）公布了虚拟资产交易平台的新托管标准，以应对2025年上半年全球黑客攻击事件所带来的冲击 —— 当期各大交易所被盗资金总额已超过 30亿美元。

🇭🇰 Hong Kong SFC tightens crypto custody rules after global security incidents result in $3B losses as hackers move funds 75 times faster than exchange alerts.#HongKong #Cryptohttps://t.co/zffDuuT6aI — Cryptonews.com (@cryptonews) August 15, 2025

这份通函对钱包基础设施、交易验证以及访问控制设定了最低要求，作为监管机构数字资产安全“ASPIRe 路线图”的一部分。

这一措施的紧迫性在 8 月 14 日土耳其交易所 BtcTurk 遭遇新一轮攻击事件后被再次凸显 —— 黑客在不到 4 秒内横扫 7 条链，盗走 4800 万美元，远远快于大多数交易所的预警系统。

尽管安全风险频发，资金依然不断涌入香港快速演变的加密行业。根据交易所披露，7 月份香港上市公司共融资超过 15 亿美元，资金主要投向稳定币、区块链及支付网络相关项目。

其中，OSL 独自通过加速配股融资 3 亿美元，背后有主权财富基金与对冲基金的支持。

值得注意的是，稳定币概念股指数今年以来已暴涨 65%，远远跑赢恒生指数。

监管加码的同时，区域市场也在快速推进。日本计划今秋批准首个日元锚定稳定币，中国则在评估发行人民币挂钩代币，以扩展人民币的全球影响力。

随着高盛预测未来将有数万亿美元资金流入稳定币赛道，该行业的变革正加速上演，而香港正努力站在这场格局重塑的中心。