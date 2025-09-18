AVAX日内涨近10％ 基金会拟融资 10 亿美元设立两只加密资产相关基金

作者 Allen Li 最后更新: 九月 18, 2025

Avalanche（AVAX）价格大涨，较前一日上涨 9.83%，较上周上涨 12.2%，报 32.63 美元。

这波强劲上涨的背后，有三大关键因素：Avalanche 基金会计划发起规模达 10 亿美元的融资、RWA（现实世界资产）赛道的快速扩张，以及 ETF 相关进展带动的机构资金流入。

Avalanche 基金会拟融资 10 亿美元

推动 AVAX 价格飙升的核心，是 Avalanche 基金会公布的大规模融资计划。

基金会宣布将在美国设立两只加密资产相关基金，总计目标融资规模 10 亿美元。首个项目由纽约的 Hivemind Capital 主导，并通过纳斯达克上市公司筹集约 5 亿美元。这意味着传统金融资金正加速进入加密市场，同时有助于增强 AVAX 的流动性。

消息公布后，AVAX 一度逼近 30 美元，并吸引了持续买盘。市场普遍认为，机构投资者对 Avalanche 网络长期关注，主要看重其可扩展性与跨链兼容性。

RWA 市场扩张 + ETF 热点推动

Avalanche 上的 RWA 市场也在迅速扩张，近 30 日总规模增长 139%，突破 4.5 亿美元。其中，Janus Henderson 的 CLO 基金、Athena Labs 的稳定币整合，以及与 DeFi 平台 Pendle 的合作都有助于扩张。

此外，Bitwise 已于 9 月 16 日提交基于 Avalanche 的 ETF 申请，Grayscale 与 VanEck 也被曝出有类似动作。这类 ETF 相关动态，进一步加快了机构资金的进入。

目前，AVAX 已逐渐企稳在 30 美元区间，中期走势有望冲击 50–60 美元。

