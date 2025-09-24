AVAX低位急速反弹触及35美元 投资公司支持成关键

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 24, 2025

9月24日，Avalanche（AVAX）价格较前一日低点上涨逾15%，盘中一度突破35美元大关。

此次急涨使 AVAX 市值达到约150亿美元，在整体加密货币市场仍处于调整阶段的背景下，展现出异常强劲的走势。市场普遍认为，前白宫通讯主管、美国投资公司 SkyBridge Capital 创办人安东尼·斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）的积极支持，是推动此次反弹的重要因素之一。

斯卡拉穆奇的 AVAX 战略带来强劲助力

斯卡拉穆奇目前担任纳斯达克上市公司 Agriforce Growing Systems 的战略顾问委员会主席。该公司计划更名为 “Avax One”，并拟持有价值高达7亿美元的 AVAX 代币。

资金预计将通过与 Hivemind Capital 等投资者进行私募股权交易筹集，总规模约5.5亿美元。

斯卡拉穆奇在社交平台 X 表示：“真实世界资产（RWA）与金融科技的上链化才是金融的未来。” 他特别看好 Avalanche 的灵活性与可扩展性。

大型金融机构同样看好AVAX

在接受 CNBC 采访时，斯卡拉穆奇更将 Avalanche、Solana（SOL）和以太坊（ETH）定位为引领代币化时代的核心公链。

这些言论与黑石（BlackRock）、Visa、摩根大通（JPMorgan）等大型金融机构已经在 Avalanche 上的应用相呼应，引发市场高度关注。AVAX 的交易量一度飙升逾200%，其在 DEX 市场的份额也显著回升。

虽然目前尚不清楚代币化浪潮是短期现象还是新一轮成长周期的开启，但可以肯定的是，Avalanche 正因其在传统金融与 Web3 间的桥梁作用而获得新的评价。

截稿前，AVAX日内跌近2％，周内升8.2％，报34.5美元。