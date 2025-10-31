BTC $109,739.74 1.40%
Cryptonews 区块链新闻

亚洲市场开盘：比特币稳于109,000美元　科技股业绩强劲助推华尔街风险偏好回升

bitcoin 加密货币 区块链 比特币 迷因币
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Esther Hui
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币周五在亚洲市场早盘稳居 109,000 美元上方，随着亚太股市普遍高开、科技板块情绪回暖，数字资产市场在经历一周震荡后进入相对平静的整理阶段。

日本股市领涨全场，受中美高层会谈后贸易关系回暖预期提振。日经 225 指数涨逾 1%，刷新历史新高；东证指数（Topix）同步上涨 0.79%，同样创下纪录。

韩国市场继续上攻，Kospi 指数继周四创下历史收盘新高后再涨 0.22%，中小盘代表的 Kosdaq 指数亦上扬 0.47%。

市场速览

  • 比特币: $109,747，涨幅 +0.7%
  • 以太坊: $3,861，跌幅 -1.2%
  • XRP: $2.48，跌幅 -1.1%
  • 加密总市值：$3.76 万亿美元，微跌 -0.2%

科技巨头领涨，美股期指连动上行——亚马逊与苹果财报强势拉盘，市场风险偏好回升

受亚马逊与苹果亮眼业绩推动，纳斯达克与标普 500 期货同步走高，美股多头情绪回暖。与此同时，美元指数在三个月高位附近横盘，市场对美联储后续降息路径仍存不确定性，资金面情绪偏谨慎。

纳指期货劲升 1.2%，标普 500 期货上涨 0.6%，亚马逊财报强势引爆盘后行情，股价飙升约 13%，市值一夜间暴增超 3,000 亿美元。苹果亦收涨 2.3%，其 iPhone 销售前景超出市场预期，为科技板块注入强劲动能。

尽管如此，Meta 与微软的高强度 AI 投入仍让投资者保持谨慎，AI 资本开支的“烧钱模式”继续施压市场情绪。目前“七巨头”中已有六家公布业绩，整体表现喜忧参半。全球首家 5 万亿美元市值公司 英伟达（Nvidia） 将于下月公布财报，成为市场下一轮波动的潜在引爆点。

另一方面，中国内地市场表现偏弱，因 10 月制造业数据不及预期，压制风险情绪。官方制造业 PMI 降至六个月低点 49，低于市场预估的 49.6，显示链上与传统经济动能均在短期承压，亚洲风险资产的多头节奏暂趋放缓。

Solana ETF 连续三日吸金，逆势吸引链上资金流入

在整体加密市场回调背景下，ETF 资金流向显示出投资者情绪趋于谨慎。10 月 30 日，美国比特币现货 ETF 全线遭遇资金撤离，单日净流出约 4.88 亿美元，12 只基金无一录得流入，显示场外机构短线避险情绪上升。

以太坊现货 ETF 同样承压，净流出 1.84 亿美元，九只产品同样“零申购”，资金面持续紧缩。相较之下，Solana（SOL）现货 ETF 表现亮眼，单日录得 3,733 万美元净流入，实现 连续三天资金净流入，成为本轮市场调整中的少数亮点，显示部分资金正从主流币轮动至高性能公链生态。

宏观方面，本周多家央行会议结果基本符合预期。市场主要震荡来自 美联储主席鲍威尔 的发言——其对 12 月降息预期泼下冷水，令交易员重新评估货币政策宽松节奏。风险资产短线承压，但链上资金结构正在出现新的板块分化迹象。

交易员下调对美联储进一步降息的押注，市场风险偏好明显降温

Delta Exchange 研究分析师 Riya Sehgal 指出，受美联储鹰派言论影响，过去 24 小时加密板块整体下跌约 2.37%，风险偏好迅速回落。

她表示：“尽管美联储刚刚实施了 25 个基点 的降息，但交易员已开始下调对后续宽松的预期，12 月再次降息的概率显着下降。ETF 资金流表现印证了这一谨慎基调。”

在衍生品市场方面，未平仓合约量下滑近 5%，资金费率转为负值，显示市场空头仓位增加，情绪转向偏空。

Sehgal 进一步补充，下一项关键催化因素将是 11 月 1 日公布的美国非农就业报告。

“若就业数据强劲，或将加深市场抛压；但若出现放缓迹象，可能触发一波短线反弹。”

她预计，在 ETF 资金流出未止、现货价格未能有效突破上方阻力区间 之前，比特币仍将维持在 $107,000 至 $113,000 区间震荡整理，链上多空博弈格局暂未明朗。

Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
