Cryptonews 以太坊新闻

Arthur Hayes：信贷扩张将推动以太坊冲向 2 万美元

以太坊
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 于 21 日表示，他看好以太坊（ETH）的后续走势，并预计价格将大幅上涨。同时，他还公开透露自己已经重新买入以太坊。目前，Hayes 担任生物科技公司 Maelstrom 的首席投资官。

以太坊前景与市场顺风因素

Hayes 更新了此前的价格目标，预测以太坊在本轮市场周期结束前，有可能飙升至 1 万至 2 万美元。
这一预测较他早先的预期有所上调——此前他在 5 月预测 5,000 美元，6 月预测 1 万美元。

在他发表言论时，以太坊交易价格为 4,630 美元。受美联储主席鲍威尔暗示降息的影响，过去 60 天内涨幅高达 90%。

Hayes 的乐观态度源自多个市场因素。他认为，美国经济中的大规模信贷扩张将成为以太坊冲向 2 万美元的主要推力。

近期机构投资者的动态也进一步支撑了这一预期。例如，资产管理巨头贝莱德（BlackRock）此前投入了 4.4 亿美元，而 ETF 每日资金流入已超过 5 亿美元，推动了市场势头。

尽管贝莱德近期出售了价值 2.54 亿美元的以太坊，但包括 Tom Lee 旗下的 Bitmain 在内的其他机构却在积极加仓。Bitmain 最近又追加购买了价值 2.2 亿美元的以太坊。

目前，机构持有的以太坊总量已超过 410 万枚，占供应量的 3.39%，价值约 170 亿美元。

Hayes 的过往预测与市场整体展望

Hayes 以大胆的市场预测而闻名。早在 2024 年的一次活动中，他就曾预测比特币（BTC）将在 2028 年前涨至 100 万美元。

他此次对以太坊的预测，显示出市场对该资产的乐观情绪正在升温。过去两个月，以太坊的表现已超越比特币和 Solana（SOL）等主要加密资产。

渣打银行同样持乐观预期，预测以太坊将在今年底涨至 7,500 美元，并可能在 2028 年达到 25,000 美元。

Hayes 不仅看好以太坊，对比特币也保持积极态度。他认为，法定货币价值的下滑以及传统金融体系的信贷扩张，将是推动这两类资产增长的关键动力。

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
