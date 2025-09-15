股市黄金屡创新高 Arthur Hayes称比特币投资者要保持耐心

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 九月 15, 2025

加密货币交易平台 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 9 月 13 日表示，当前的比特币（BTC）牛市行情或许能一路延续到 2026 年。在与投资人 Kyle Chasse 的对话中，Hayes 强调，尽管股市和黄金价格屡创新高，但比特币持有者仍需保持耐心与定力。

🚨 THE BIG PRINTING HASN’T EVEN STARTED 👀@CryptoHayes believes this market could run well into 2026, with Trump expected to juice the economy by mid-2026.



He says politicians fear change, investors are underpricing the upside across assets, and we’re NOT at the end yet.… pic.twitter.com/N96Y7aRh0f — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) September 12, 2025

比特币或迎来超长周期上涨

他将比特币视为“抵御法币贬值的终极工具”，并再度提出其“数字黄金”的定位。在全球经济不确定性加剧的背景下，比特币可能继续维持强势，行情延续至 2026 年也并非不可能。如果与过往加密市场的周期相比，这一阶段将显得格外漫长，为投资人提供全新的战略考量。

宽松政策与地缘政治成主要驱动力

Hayes 指出，川普政府的财政与经济措施是推动牛市持久的重要因素。预计 2026 年中期，美国将推出大规模财政刺激与基建支出，这些行动将为金融体系注入充裕流动性，从而间接提升比特币及其他加密资产的价值与接受度。

不过他提醒，当前政策制定者仍保持谨慎，资金循环尚未完全释放，市场可能低估了风险资产的上涨潜力。这一宏观局势与比特币的抗通胀功能紧密呼应。随着金融环境进一步宽松，机构投资者将更快涌入加密市场，而地缘政治的不稳定也可能加速资金流向去中心化资产。

看好山寨币与稳定币

针对外界质疑“比特币表现落后传统资产”，Hayes 明确反驳，称比特币作为长期价值储藏手段，未来表现会超越股票和黄金。他还透露，过去一个月，他积极增持一些基本面强劲的山寨币，这些代币在经历短暂调整后已重拾上涨趋势。

此外，他对稳定币的发展同样充满信心，预计未来传统金融机构将投入数十亿美元，进一步扩大市场规模。此趋势可能与美联储 9 月份 FOMC 会议预期的 0.25% 降息形成呼应。

Hayes 认为，新一轮“流动性浪潮”将成为数字资产重估的重要契机。他过去曾预测比特币可能触及 20 万美元，而此次言论则再度为长期牛市提供了强有力的支持。

新预售项目：Bitcoin Hyper ($HYPER)融合BTC安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)正定位为首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生Layer 2。其目标是透过实现闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用，甚至meme币创作，来扩展BTC生态系统。

透过将BTC无与伦比的安全性与Solana高性能框架结合，此项目开启了全新用例之门，包括无缝BTC桥接和可扩展的dApp开发。

团队强烈强调信任与可扩展性，该项目已由Consult审计，为投资者提供其基础架构的信心保证。

动能正快速累积，预售已突破1560万美元，只剩有限配额可用。在今日阶段，HYPER代币仅售价0.012915美元——但随着预售进展，此价格将上涨。

你可在Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。