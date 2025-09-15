BTC $114,852.57 -0.83%
Cryptonews 比特币新闻

股市黄金屡创新高 Arthur Hayes称比特币投资者要保持耐心

比特币
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

加密货币交易平台 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 9 月 13 日表示，当前的比特币（BTC）牛市行情或许能一路延续到 2026 年。在与投资人 Kyle Chasse 的对话中，Hayes 强调，尽管股市和黄金价格屡创新高，但比特币持有者仍需保持耐心与定力。

比特币或迎来超长周期上涨

他将比特币视为“抵御法币贬值的终极工具”，并再度提出其“数字黄金”的定位。在全球经济不确定性加剧的背景下，比特币可能继续维持强势，行情延续至 2026 年也并非不可能。如果与过往加密市场的周期相比，这一阶段将显得格外漫长，为投资人提供全新的战略考量。

宽松政策与地缘政治成主要驱动力

Hayes 指出，川普政府的财政与经济措施是推动牛市持久的重要因素。预计 2026 年中期，美国将推出大规模财政刺激与基建支出，这些行动将为金融体系注入充裕流动性，从而间接提升比特币及其他加密资产的价值与接受度。

不过他提醒，当前政策制定者仍保持谨慎，资金循环尚未完全释放，市场可能低估了风险资产的上涨潜力。这一宏观局势与比特币的抗通胀功能紧密呼应。随着金融环境进一步宽松，机构投资者将更快涌入加密市场，而地缘政治的不稳定也可能加速资金流向去中心化资产。

看好山寨币与稳定币

针对外界质疑“比特币表现落后传统资产”，Hayes 明确反驳，称比特币作为长期价值储藏手段，未来表现会超越股票和黄金。他还透露，过去一个月，他积极增持一些基本面强劲的山寨币，这些代币在经历短暂调整后已重拾上涨趋势。

此外，他对稳定币的发展同样充满信心，预计未来传统金融机构将投入数十亿美元，进一步扩大市场规模。此趋势可能与美联储 9 月份 FOMC 会议预期的 0.25% 降息形成呼应。

Hayes 认为，新一轮“流动性浪潮”将成为数字资产重估的重要契机。他过去曾预测比特币可能触及 20 万美元，而此次言论则再度为长期牛市提供了强有力的支持。

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
