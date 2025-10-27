BTC $115,184.98 1.40%
Cryptonews 新闻

蚂蚁集团在港注册AntCoin商标 集团董事长将下月访港

Allen Li
Allen Li
今年 6 月，阿里巴巴旗下的金融科技巨头蚂蚁集团（Ant Group） 悄然在香港提交了一系列与虚拟资产、稳定币和区块链相关的商标申请，其中最引人关注的，是名为 AntCoin 的商标。此举虽未直接说明集团将发行代币，但已明显透露出其对 Web3 与数字金融版图 的前瞻性布局。

AntCoin 业务涵盖主流的金融与区块链服务

根据香港知识产权署的申请文件，AntCoin 所涵盖的业务范围极为广泛，几乎囊括了当下主流的金融与区块链服务：从银行结算、贷款、外汇交易、支付处理，到区块链账本验证、数字货币清算、稳定币发行、资产托管及积分回馈系统等。换言之，该商标不仅着眼于传统金融场景，也为未来跨界数位资产生态留足空间。

业内人士认为，蚂蚁集团此番动作，或意在建立连接传统支付体系与新兴 Web3 经济的桥梁。蚂蚁旗下的支付宝与区块链基础设施早已在中国市场积累深厚基础，如今若借助香港这一相对开放的金融与加密环境，有望成为其测试国际化数字资产业务的重要节点。

蚂蚁集团董事长11月访港

消息传出后， AntCoin 的商标申请在加密社群中迅速发酵。部分分析者推测，蚂蚁可能正为未来的数字货币生态、区块链积分系统，甚至企业级稳定币方案做技术与合规储备。尤其值得注意的是，本月底蚂蚁集团董事长井贤栋（Eric Jing） 将出席香港金融科技周（Hong Kong FinTech Week），市场猜测他或将进一步披露集团在 Web3 领域的战略方向。

蚂蚁集团早前被叫停在港发行稳定币业务

此前，阿里巴巴-W（09988.HK）旗下蚂蚁集团、京东集团-SW（09618.HK）等曾表示将参与香港的稳定币试点，据传两家企业均正游说人行，争取在港发行锚定离岸人民币（CNH）的稳定币。据《金融时报》援引知情人士称，在收到中国人民银行与国家网信办等机构“暂勿推进”的指示后，上述公司已暂停相关计划，显示监管方对私营机构推进稳定币持审慎态度。

