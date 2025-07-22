山寨季信号亮起：以太坊飙涨21% XRP创历史新高 比特币市占率回落

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 22, 2025

比特币主导地位松动，资金加速流向各类加密资产；以太坊突破、迷因币回归，市场明显进入“资产轮动”阶段——山寨季是否已然启程？

随着主流资金逐步从比特币流出，流向以太坊、迷因币等更广泛的加密资产，市场正在呈现出板块分化与多样化迹象，引发市场熟悉的问题：山寨币季节是否真的到来？

尽管“Altcoin Season”这个词常被炒作，但要验证其是否真正来临，远不止看个别币种的短期暴涨。

本次分析将从价格结构、比特币市占率走势、以及关键山寨季指标出发，剖析当前的行情变化究竟是技术噪音，还是新一轮牛市轮动的正式开局。

行情快照：以太坊、XRP 与迷因币表现亮眼

据 CoinMarketCap 数据显示，2025年7月前3周，以太坊（ETH）从 $3,100 下方强势拉升至 $3,750 上方，引发市场广泛关注。本轮上涨伴随着一波大规模清算潮，以及 ETH 链上流入量显着增长，特别是流入各大衍生品交易平台（如永续合约和期权市场）的资金。

多数市场分析认为，ETH 的此轮强势上涨，与扩容升级预期升温、以及其在整体加密市场中市占率稳步提升息息相关。

↗️#Crypto market is up today, the market cap has surpassed $4 trillion, #BTC is back above $120,350, #ETH is nearing $4,000, and ETH spot #ETFs saw the second-highest inflows yet.https://t.co/j23H5XZsPn — Cryptonews.com (@cryptonews) July 18, 2025

XRP 的表现更加惊人。7 月 17 日，XRP 突破其此前的历史高点，触及 $3.49，随后略有回落。

CoinMarketCap 的数据显示，该价位标志着一个新的价格发现区间，得益于亚洲地区监管明朗化以及金融服务平台的广泛采用。目前，XRP 的交易价格为 $3.61。

DOGE 也参与了这波上涨行情。尽管未创下新高，但在两周时间内，DOGE 上涨了近 40%，这主要受到散户热情推动，以及Elon Musk 在社交平台上的重新提及所激发的市场情绪。

这种更广泛的参与度表明，本轮上涨行情并非仅限于高市值公链代币，而是呈现出板块全面轮动的迹象。

解读行情：Altcoin Season 指数发出信号

截至 7 月 21 日，Altcoin Season 指数（由 Blockchaincenter 追踪）已升至 59。该指标衡量的是过去 90 天内，前 50 大加密资产中有多少币种跑赢比特币（BTC）。虽然 75 分 才被视为“正式进入山寨币季”，但目前的数值相比 6 月初的 28 分，已出现显着攀升。

这反映出市场相对强弱结构正在切换，尤其是在比特币主导率持续下滑的背景下更为明显。

尽管尚未达到“官方山寨季”标准，但板块轮动的趋势已十分明确。

CMC 山寨季指数（数据来源：CoinMarketCap）

同样地，CMC 山寨季指数追踪的是过去 90 天内，100 个山寨币相对于比特币的表现，目前该指数读数为 56。

比特币主导率与资金迁移

根据 TradingView 的 BTC.D 图表显示，本周 比特币市占率已跌至 60.49%，创下自 3 月以来的最低水平。

该下滑走势与资金不断流入以太坊（ETH）、迷因资产以及部分基础设施类代币的趋势高度吻合。

从历史走势来看，BTC.D 一旦跌破 50%，通常意味着市场情绪转为风险偏好（Risk-on），并进入更广泛的资金轮动阶段。

2025 年 7 月，ETH 在整体加密市场的市值占比上升了 1.5%，而像 AAVE 与 UNI 这类DeFi 蓝筹币在周线上录得双位数涨幅。

这些变化呈现出一个熟悉的模式：

当市场情绪偏向进攻时，资金往往会从比特币流出，转而流入预期收益更高的山寨资产。

这一现象正在重新上演，尽管资金轮动比往年更加谨慎、具选择性。

基础设施代币崛起：资金由炒作转向实用性资产

在迷因币热潮背后，分析师们也捕捉到另一个值得关注的信号：市场正在出现一波资金轮动，流向具备长期价值预期的基础设施类代币。

目前 Chainlink（LINK） 价格维持在 $19 附近，再次吸引到机构资金的关注。LINK 所提供的跨链互操作性功能，被认为在未来现实世界资产（RWA）上链以及企业级区块链集成中具备核心地位。

Cardano（ADA）价格走势（数据来源：CoinMarketCap）

Cardano (ADA)在过去一个月上涨超 50%，受益于生态项目上线及稳定币选项扩展。近期 ADA 生态的持续建设、以及在监管合规方面的积极推进，被认为是推动此次反弹的关键因素之一。

Avalanche（AVAX）在过去 30 天同样上涨逾 50%，目前市场聚焦于其子网升级进展。分析师指出，这些第一层公链的回暖并非再战“以太坊杀手”旧梦，而是以专用化场景为导向的定制型基础设施解决方案，在某些细分领域获得新一轮关注。

节奏渐进但方向转变的市场环境

目前尚未出现全面确认的山寨币季，但随着市场参与度上升、BTC 主导率持续走低，以及市场重新聚焦于具备实际效用的代币，相关条件已逐步成型。

若当前动能持续推进，接下来的几周可能成为加密市场内部资金轮动的关键转折点。

山寨币市场周期通常呈分阶段轮动：

初期由 ETH、XRP 等主流币种率先突破，随后才轮动至 中小市值币种。

若历史节奏延续，此轮行情的扩散格局或预示着一个更具持续性的山寨主导期正在形成。

然而，市场波动性依然偏高，板块轮动可能随时反转。

投资者应持续关注关键指标，包括：

比特币主导率

成交量流向

相对强弱表现

以更好应对这可能是山寨币复苏初期阶段的复杂环境。