本周美股山寨币ETF接力上场 SOL质押型、LTC、HBAR 将推出

美国加密资产 ETF 赛道将在本周迎来一波集体亮相。多家发行方确认，新产品将于周二、周三分批登陆交易所：Bitwise 的 Solana 质押型 ETF（BSOL）计划在纽约证交所（NYSE）开市，Canary 将同时把 Litecoin 与 HBAR 的现货型 ETF 带到纳斯达克（Nasdaq），而 Grayscale 的 Solana 信托则预计次日完成结构转换，正式转为 ETF 形态。对非比特币、非以太坊资产而言，这一周具有里程碑意义。

BSOL－质押获年化7％收益

与传统加密指数或纯现货敞口不同，BSOL 的设计更具功能性。产品将直接持有 SOL，并把资产全额用于链上质押，力求在合规框架内将链上年化回报（市场普遍引用约 7%+ 的历史平均水平）纳入 ETF 机制。换言之，投资者可以通过券商账户实现持币 + 质押收益的一站式配置，无需自行管理钱包或参与节点委托。

低市值但受欢迎山寨币

Canary 的两只新品则补齐了低市值但受欢迎山寨币的合规入口：Litecoin ETF 与 HBAR ETF 为美股投资者提供更直接、透明的现货敞口，降低了此前通过场外产品或平台代购的摩擦成本。与此同时，Grayscale 推动 Solana 信托转 ETF，有望缓解封闭式产品常见的溢价/折价问题，改善二级市场的流动性与价格发现。

值得关注的是，这一轮上市潮发生在美国政府部分部门因预算僵局而“缩编运作”的背景下。尽管 SEC 人手有限，监管方仍明确：发行人可递交 S-1 登记声明并且不得附带延后修正条款（Delaying Amendment）。若 20 天内未遭到监管异议，注册将自动生效，从而为新基金开启交易窗口。更早之前，SEC 已在政府关门前通过多家交易所的通用上市标准，为此后批量落地扫清了关键制度障碍。

加密ETF的里程碑

从配置意义看，本周的新产品将资金渠道从 BTC、ETH 延伸至更多公链生态。一方面，它们把链上原生收益（如质押）纳入到传统金融产品结构中，降低了参与门槛；另一方面，多家发行方集中上架也可能短线重启市场关注度，为加密资产板块带来额外的成交与流动性。

展望后续，若交易量与申购规模达标，发行人有动力继续拓展功能型与生态型ETF（例如更多参与质押、再质押或生态收益分配的机制）。监管层面则取决于 SEC 对信息披露、基础设施风控与投资者适当性等细节的持续审查。可以确定的是，合规渠道的扩容已成为今年加密资产走向主流的重要推动力，而本周则是这一进程的又一关键节点。

