加密分析师：山寨币季正式到来！比特币市占率跌破近半年低点

著名加密分析师 Ali Martinez 最近在其 X 上表示，由于以太币净资本变动量刚好超过 比特币，这是迄今为止最明确的信号，表明山寨币季正式到来！

Ethereum $ETH net capital change has just surpassed Bitcoin $BTC. This is the clearest signal yet that altcoin season is officially here! pic.twitter.com/LNEbZ6nVOu — Ali (@ali_charts) August 10, 2025

专家指山寨币季正式到来

分析师Ali Martinez最近也曾在 X 指出，虽然以太坊已经到达近期新高，可是这个新高只是高处未算高，MVRV极端值表明还有更多上涨空间，表明以太坊现时的走势仍相当强劲，再加上其X上的帖文，指出以太币净资本变动量刚好超过比特币，这是迄今为止最明确的信号，表明山寨币季正式到来！

比特币市占率跌破近半年低点

比特币市占率 在6月时，仍达到四年多来的最高点66%，不过踏入7月后持续下跌，在8月10日更跌破60%，并创下半年来最低，在8月11日早上报59.9%，近7天内已录得3%跌幅。这个关键位的数据表明，说明资金开始寻找更高回报的加密货币，也视此为山寨币季节的开始。

另外，值得注意的是，不含比特币的总市值TOTAL2指数近周飙升近12，当前来到1.56兆美元，而不含比特币与以太坊的总市值TOTAL3指数也增加8.5%，突破1兆美元。显示资金虽然离开比特币，甚至是以太坊，为山寨币上攻提供新动力。

TOTAL 2（不含比特币的总市值）

TOTAL 3（不含比特币与以太坊的总市值）

山寨币季行情有什么选择？

