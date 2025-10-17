继JPEX跑路后香港公司再现丑闻 QMMM股价涨20倍后停牌总部人去楼空

QMMM Holdings（NASDAQ: QMMM）这家香港公司或成为继JPEX事件后，再次被社会关注的加密诈骗事件。不同的是，JPEX并非香港公司，但以香港为主要业务中心地区，而QMMM是在美上市的港企。

2025 年 9 月，公司高调宣布要拿出 1 亿美元建立加密资产储备，首批计划买入比特币、以太坊与 Solana。消息一出，市场情绪迅速点燃，股价在三周内从 12 美元一路炒到 303 美元的高位，涨幅逼近 20 倍。社交媒体上，“别错过下一支 Strategy”的呼喊此起彼伏，散户在 Reddit、StockTwits 与 X 平台热烈追捧。

QMMM香港总部人去楼空

然而热度来得快、退得也快。9 月 24–26 日，美国证券交易委员会（SEC）发布命令，称出现“未知身份贴文”疑似操纵价格，自 9 月 29 日起对 QMMM 实施 10 个交易日的停牌，并调阅交易记录、追查贴文来源。停牌期满后，纳斯达克又在 10 月 11 日以“合规性疑虑”为由暂停其交易，股价最终停在 119.40 美元，较高点腰斩。

最具戏剧性的一幕发生在 10 月 16 日。内地媒体《财新》记者前往 QMMM 在香港湾仔海景大厦登记的总部，看到的却是一间空荡的办公室。附近上班族表示，“9 月就搬走了”。投资者这才意识到，所谓 1 亿美元储备从未在公司的资产负债表中出现这场“买币叙事”更像是一场不着痕迹的撤退。

公司突转型 没有可信的资产验证

QMMM 公司本业是动画制作与广告，2024 年 7 月赴美上市时账上现金仅 49.8 万美元，年营收 270 万美元。在这样的基础上突然抛出“投入 1 亿美元买币”的计划，因此再令一众投资者看清数字资产储备公司可验证的资产入账、透明的第三方托管与可审计的披露不是最基本要求。

JPEX事件推动香港监管政策

回到2023年，该年被称为“加密货币元年”，一切的根源由JPEX事件展开。在2023年9月，JPEX在香港涉嫌违规宣传及经营，消息传出 JPEX 翌日以高昂手续费限制用户提币，而大多客户资产均被转移。香港证券及期货事务监察委员会（SFC）透露，总部位于迪拜的JPEX在该城市国家进行加密交易而未获得合法许可。