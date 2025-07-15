80,000枚比特币转入市场 趁高减持还是升级帐户安全

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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2025年7月初，一个长达14年未动的老钱包地址，忽然转出了 80,000 枚比特币，按当时价格计算，市值超过 86亿美元。这一举动不仅打破了链上沉寂记录，也在市场引发无数揣测。

远古帐户比特币流向机构

链上情报机构 Arkham 披露，这些比特币分散来自8个创建于2011年的地址，资金随后流向多个新钱包。其中引人注目的是，有 16,843 BTC —— 价值近 20亿美元被发送至知名数字资产公司 Galaxy Digital。这笔数量的比特币资产已足以使该持有者跻身全球最富200人之列，这也让这位匿名巨鲸的关注度

这项转账随即被解读为可能的资产管理动作，也让部分市场人士猜测是不是巨鲸准备清仓出货？尤其是比特币一直再刷新历史高位，获利了结的可能性并不低。

安全转移 VS 趁高减持

尽管交易规模庞大，但分析人士对此事的解读主要分成两派。一部分观点认为，旧钱包地址采用了更现代化、更安全的 SegWit 格式，因此是一个帐户安全的升级措施。

持反面看法的人则指出，转账时机异常巧合，正值比特币逼近 123,000 美元历史高点，而事件公开后币价24小时内下滑超2%。

值得注意的是，这些转账并没有立即砸盘，比特币价格走势仍属稳定。部分分析师指出，这或许说明交易通过 OTC 场外渠道完成，未对现货市场产生直接冲击。

比特币暴涨下的另类机会－Bitcoin Hyper 公开预售突破 200 万美元

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个由 Solana 虚拟机（SVM）驱动的比特币原生 Layer 2，公开预售已募得 2,511,140 美元，接近 2,846,221 美元目标。代币现价为 $0.012225，下一价格阶梯将于近期公布。

该项目结合比特币的安全性与 Solana 的高速，支持快速且低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）及迷因币创建，并实现与 BTC 的无缝桥接。Bitcoin Hyper 经 Consult 审计，设计重点为可扩展性、信任与简单易用。

迷因热潮与实用功能的黄金交叉，使 Bitcoin Hyper 成为 2025 年备受瞩目的 Layer 2 项目。随着质押机制启动、预售流程优化及预计第一季全面上线，$HYPER 正快速积聚市场动能。