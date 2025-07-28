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64%的美国投资者认为加密货币存在极高风险 女性及年长者参与度低

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美国调查公司盖洛普（Gallup）7月22日公布的调查显示，64%的美国投资者认为加密货币存在极高风险。

调查指出，美国成年人的加密货币持有率已从2018年的2%上升至目前的14%，但大多数人依然认为风险很高。

实际上，60%的受访者表示对加密货币没有兴趣，仅有4%计划在近期购买。

高风险认知与理解障碍

对加密货币的怀疑态度依然根深蒂固：即便是持币者中也有55%认为其风险巨大，而在非持币者中，这一比例高达85%。专家认为，这与大众对加密货币机制及其价值来源缺乏理解有关——只有35%的受访者表示对加密货币运作有基本了解。

分析人士指出，加密货币价值更依赖未来市场情绪而非内在价值，具有高度投机性，这也是许多人保持距离的重要原因。

持币群体偏向与未来展望

加密货币的持有集中在年轻男性和高收入家庭，而女性、年长者及低收入群体参与度较低，这反映了经济条件和风险承受度的差异。

监管不确定性也是阻碍因素之一。持续的诉讼、市场波动以及国会对加密货币监管的辩论，都加剧了信任危机。相比之下，美国有六成人持有股票或房地产，但仅有4%的人认为加密货币是最佳的长期投资选择。

这表明加密货币尚未获得与传统资产类别相同的信任度。

专家认为，与法币挂钩的稳定币和更清晰的监管框架将成为未来普及的关键。然而，他们也提醒，临近退休的人群不应将过多资产配置在加密货币上。

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