210 万英镑比特币失窃 犯人冒警成功套取私钥
英国北威尔士警方表示，他们目前正在调查一起高达 210 万英镑的比特币损失案件，该事件突显了一种令人担忧的新趋势：诈骗团伙正针对使用冷钱包的长期加密货币持有者下手。
犯人冒警成功套取私钥
案件涉及一名受害人，他接到一个冒充英国高级执法人员的诈骗电话。
一名警官解释称：“诈骗分子编造了一个故事，谎称他们逮捕了一名嫌疑人，并在其手机中发现了受害人的个人身份文件，从而强调存在潜在的安全风险。随后，骗子利用这种恐惧与紧迫感，指示受害人通过他们提供的链接，‘保护自己的资产’，并要求其登录冷钱包。”
受害人因担心个人安全且误以为自己是在配合警方行动，于是将助记词（密码）输入了一个高度仿真的假网站。结果，骗子得以重建受害人的钱包，并在短短数分钟内转走了价值 210 万英镑的全部资产。
警方强调绝不要求提供私钥
警方表示，他们正在努力追踪这笔资金，同时强调“这起案件对所有加密货币持有人都具有警示意义”。
- 警方强调绝不会突然致电受害人，要求讨论加密资产，或让你在冷钱包上进行操作。一旦遇到，这就是明显的警示信号。
- 务必核实来电。如果你接到自称是警方的电话，可以直接挂断，并通过官方电话 101 主动联系警方确认真伪。
- 助记词（密码）是你的私钥。它只应在冷钱包设备的初始化或恢复过程中输入。任何正规机构或警方都绝不会向你索要助记词。
想保障加密资产安全，这里有份全面指南。
年长加密投资者容易受骗
根据去年美国联邦调查局（FBI）网络犯罪投诉中心（IC3）今年4月的报告，去年全球共收到逾 14 万件 与加密货币相关的诈骗投诉，累计损失高达 93 亿美元。其中，60 岁以上群体成为最严重的受害者，单独提交了约 3.3 万件投诉，损失金额高达 28 亿美元，在诈骗与勒索案件中均位居首位。
报告指出，IC3 在 2024 年接获的整体诈骗与网络犯罪损失创下历史新高，达到 166 亿美元。其中，诈骗是造成损失的最主要原因，而勒索软件则继续成为关键基础设施面临的最大威胁，相关投诉比 2023 年增加了 9%。
