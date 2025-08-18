104美元变148万美元 以太坊ICO参与者首次转出资产

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 18, 2025

一个在以太坊（ETH）初始分发中参与的钱包，在沉睡 10 年多后，于本月 16 日发生了转账。该钱包地址以 0x61b9 开头，在 2014 年的首次销售（ICO） 中获得了 334.7 ETH，此后从未有过任何动作。

当时该钱包的主人仅投入了 104 美元，而按照当时的价格获得的 ETH，如今价值约 148 万美元。

An #Ethereum ICO participant "0x61b9" just transferred all 334.7 $ETH($1.48M) out today after 10+ years of dormancy.



He invested only $104 in the ICO and received 334.7 $ETH — now worth $1.48M, a 14,269x return!https://t.co/JJEGgmYmvz pic.twitter.com/5sUF8a0DkH — Lookonchain (@lookonchain) August 16, 2025

休眠十年的 ICO 钱包被激活

区块链分析公司 Lookonchain 报告并确认了这一动向。该公司表示，在资金大额转移前，钱包曾进行过一次测试转账，显示出整个操作非常谨慎。

公开信息显示，这个钱包自 ICO 时收到以太坊以来，直到此次转账之前，一直保持完全不活跃状态。

资金并未直接转入交易所，而是被转入一个所谓的 “干净钱包”（clean wallet），因此暂时并不意味着会立即被抛售。但市场参与者仍在密切关注其后续动向。

ChatGPT预测XRP、Pepe与柴犬币在2025年底的价格走势

Best Wallet代币（$BEST）募集资金接近1500万美元，或将成为下一个百倍加密货币

Best Wallet代币（$BEST）为全球使用最广泛的加密钱包之一提供支持，为用户提供一站式解决方案，可通过一个流畅、高评价的移动应用程序直接赚取收益、质押和交换加密货币。

该钱包支持超过60个区块链上的资产，并提供市场上一些最低的代币交换费用。

开发团队制定了一份雄心勃勃的路线图，包括推出一个去中心化交易所（DEX）和加密货币借记卡，以实现无缝的日常消费。

此外，Best Wallet用户通过集成的“即将推出代币”功能，可独家访问顶级即将推出的ICO项目，为他们抢占下一个重大项目发布提供了先机。

随着用户基础的扩大，对$BEST代币的需求预计将激增，因为该代币可用于费用折扣和提前访问高级功能。

这种实用性驱动的增长使$BEST在当前牛市周期中成为实现百倍增长的有力竞争者。

要开始使用，请访问Best Wallet网站并连接您的钱包——如果您是新用户，也可以下载Best Wallet应用程序。

您可以立即使用ETH、USDT或银行卡购买$BEST。