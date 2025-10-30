比特币价格下跌！美联储降息：空头是否掌控市场？

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 30, 2025

美联储今年第二次降息——但在市场上，几乎没有值得庆祝的理由。

由于缺乏足够的经济数据，美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告称，央行决策者们在下一步应如何行动上存在分歧。

因此，尽管美联储年初曾暗示计划在12月再次降息，但这一举措「并非板上钉钉」。

截至发稿时，比特币在过去24小时内下跌4%，勉强守在11万美元上方。以太坊也下跌了5%，跌破3900美元。

Bitcoin (BTC) 24小时 7日 30日 1年 所有时间

Copper研究主管Fadi Aboualfa在接受Cryptonews采访时表示，加密交易员早已为今天的美联储会议提前做好准备。

他指出，现在真正的信号在于比特币ETF的资金流入，以及机构买盘能否保持稳定。

「比特币已经走出了散户情绪周期——波动性正在收窄，因为持有者的耐心更强，如今分配大量资金的是华尔街的顾问。比特币越像成熟资产运行，其长期复利的逻辑就越稳固：这种稳定正是形成供应紧缩的关键。」

不过，Aboualfa也警告称，比特币在短期内仍有下跌空间。他认为「快速下探至10.8万美元」的走势是有可能的，但同时指出，「每次下跌都被那些在建立中长期头寸的账户吸收。」

「若价格能收于11.1万美元之上，那么结构性形态仍将保持完整——这正是过去多次大牛市启动前的典型特征。空头仍需证明他们能做的不只是震出意志薄弱的持币者。」

正如Cryptonews先前报道所指出的，人们对持续降息是否明智提出了质疑——尤其是在美国劳工统计局因政府停摆而推迟或暂停发布关键经济数据的情况下，而目前尚未看到复工迹象。

Copper认为，在美联储此次决议前，比特币的走势与2024年10月时「极为相似」，当时市场也呈现出“等待催化剂”的心态，这种情绪正是比特币在货币政策预期转向时的典型表现。

在FOMC会议召开之前，这家加密公司曾指出，11.46万美元是比特币实现真正突破的关键价位——若价格站稳其上，“动能点火”的行情可能随之而来。

不过，这一突破尚未出现，这意味着“空头仍有机会再次发起测试”。

接下来的潜在催化剂包括即将公布的GDP数据。Aboualfa在报告中写道，

「对比特币最有利的组合是经济保持稳定增长，而美联储在政策表述上强调滞后效应与未来不确定性，而不是进一步收紧的需要。市场希望看到政策的稳定性。」

整体而言，Copper的分析指出，比特币尚未完全摆脱空头威胁，但市场正从“防守”逐步转向“进攻”。

「比特币自10.3万美元的明确低点反弹，重新夺回中间区间，形成更高的低点，并多次测试供应区。目前价格正位于两次被拒的阻力位下方……空头已经多次尝试逆转走势但都失败了。」

此次美联储决策以10比2通过降息25个基点。其中一位反对者是特朗普任命的理事Stephen Miran，他与前总统一样呼吁更激进的降息；另一位理事Jeffrey Schmid则主张维持利率，认为通胀依然居高不下。

在华尔街方面，标普500和道琼斯指数在鲍威尔的记者会上双双下跌。不过，随着微软、亚马逊和Meta等科技巨头即将公布财报，这些回调可能只是短暂的。这三家公司合计市值约10万亿美元，若业绩表现强劲，可能推动盘后美股反弹，并进一步带动比特币价格回升。

Coin Bureau分析师Nic Puckrin在接受Cryptonews采访时表示，比特币的长期投资逻辑依旧稳固，但他提醒投资者谨慎使用杠杆。

「今年以来主导市场的持续不确定性，或许正是加密领域缺乏强烈乐观情绪的原因。比特币目前出现潜在的双顶形态，这是一个看空信号，同时每日交易所成交量也出现了断崖式下滑。」