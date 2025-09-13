巨鲸涌入 Solana？SOL 拉盘 20% ETH 表现疲软

关键信息： SOL 走势强劲：过去 30 天 SOL 涨幅超 20%，而 ETH 收盘略有回落。

资金流向对比：9 月 2–5 日期间，以太坊现货 ETF 出现 7.88 亿美元资金流出，而比特币基金则录得 2.5 亿美元资金流入。

以太坊生态分化：个别代币表现亮眼，WLD 涨 84%，MNT 涨 36%，但 ETH 本身依旧承压下滑。

Solana 生态全面开花：多支代币走强，迷因币板块领涨，其中 PUMP 上涨 28%，PENGU 上涨 27%。

以太坊（ETH）在 8 月份一度重燃行情，冲上 4,000 美元，刷新历史新高（ATH）。部分分析师甚至喊出 5,000 美元是下一站，但随后行情风向转变。

在过去几个周期里，ETH 拉盘之后，资金往往会流向 Solana（SOL）。原因很简单：SOL 被视为 以太坊的头号竞对，生态成熟度接近，投资者会去寻找下一个潜在爆款。

不过这一次，ETH 并没有如市场预期般继续走强，过去 30 天整体收绿；反观 SOL 价格则 猛涨 20%，成为市值前十币种里 涨幅最快的标的。

国债资金开始涌向 Solana

加密市场正在等待所谓的 山寨季（Altcoin Season），不过不少专家提醒，这一轮可能不会复制以往的行情。由于这一周期里项目数量远超过去，“百币齐飞”的局面出现的可能性不大。

部分分析师把筹码押在 以太坊（ETH）和 Solana（SOL）生态。与此同时，比特币（BTC）主导率跌破 60%，这一信号通常被视为 山寨起飞的前兆。照理来说，ETH 应该先启动，其他项目才会跟涨，但这次 ETH 停滞不前，而 SOL 却独自拉升。

聪明钱的流向也出现了变化。今夏早些时候，大买家们还在不断加仓 以太坊（ETH），而现在市场焦点已经转向了 Solana（SOL）。

Galaxy Digital has bought $510,000,000 in $SOL this week.



Big money is betting on Solana now. pic.twitter.com/hZ5lpVCIb0 — Ted (@TedPillows) September 12, 2025

根据 CoinGecko 数据，机构的 Solana（SOL）持仓 也在持续攀升。9 月 2 日，美国公司 Sharps Technology 将 200 万枚 SOL 纳入资产负债表，以当前 约 238 美元/枚 的价格计算，价值约 4.76 亿美元。

ETF 资金流向传递不同信号

自 9 月 SOL 开始拉升后，ETF 数据里出现了另一股趋势。以太坊（ETH）现货 ETF 在 9 月 2–5 日期间共出现 7.88 亿美元资金流出。四个交易日全部收绿，资金净流出分别为：4.47 亿美元（周五）、1.35 亿美元、3,800 万美元和1.67 亿美元。

与此同时，比特币（BTC）现货 ETF 在同一时期录得 2.5 亿美元资金流入。周初表现强劲（+3.33 亿美元、+3.01 亿美元），但最后两个交易日转为流出（−2.23 亿美元、−1.6 亿美元）。

资金流向呈现出明显分化：机构持续加码比特币，而 以太坊（ETH）却难以吸引新增买盘。在资金迁移与压力之下，Solana（SOL）对部分投资者而言反而更具吸引力。

以太坊遇阻，SOL 走高，迷因币抢镜

过去一周，以太坊（ETH）生态表现分化。ETH 本体下跌 2%；Uniswap（UNI）回落 4%；Aave（AAVE）几乎横盘。

上涨动力主要来自 Mantle（MNT）、Ondo（ONDO） 和 Worldcoin（WRD） 等代币。整体来看，以太坊并未带动节奏，增长呈选择性。

另一方面，Solana 生态全面开花。SOL 价格上涨超过 15%，而生态里的迷因币则成为焦点。

Pump.Fun (PUMP)飙升 28%；Pudgy Penguins（PENGU）上涨 27%；Bonk（BONK）再涨 21%；就连上一个周期的迷因人气币 dogwifhat（WIF） 也反弹 11%。社区驱动型代币的强劲表现，让 Solana 在 9 月初成为最具活力的生态之一。

SOL 涨势显现潜力，但信号仍不够坚定

资金只是最近才开始流入 Solana（SOL）。今夏早些时候，缺乏资金流入一度被视为其弱点。而如今趋势刚刚起步，SOL 价格已上涨超 20%。

行情并非一边倒。以太坊（ETH） 依旧是机构资金的核心锚点，而 Solana 的去中心化交易所（DEX）活跃度——它的核心优势——仍低于此前高点。就目前来看，SOL 的确跑得更快，但这一趋势能否延续，取决于资金能否持续流入，以及交易员参与度能否进一步增强。