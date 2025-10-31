渣打报告指RWA市场将在3年内增至2万亿美元规模 以太坊或成为最大赢家

渣打银行（Standard Chartered）发布最新报告，预计代币化现实资产（RWA）市场规模将在 2028 年底前增至 2 万亿美元，较当前约 350 亿美元增长 56 倍。

以太坊主导增长

该行分析师 Geoffrey Kendrick 指出，未来大部分链上活动仍将发生在以太坊（ETH）网络上，原因在于其强大的网络效应与可靠性。报告同时预测，稳定币市场也将在同一期间从 2,300 亿美元 激增至 2 万亿美元。

报告提到，DeFi 要进一步成长，需满足三大条件：

发达市场的认知度提升

足够的链上流动性

借贷基础设施的完善

报告指出，2025 年稳定币的成功已开始重塑传统金融的结算与储蓄模式，并为 DeFi 扩张奠定基础。

稳定币推动传统金融与 DeFi 融合

Kendrick 指出，稳定币已成为连接传统金融与 DeFi 的关键桥梁。他称“2025 年稳定币的突破已冲击传统支付网络与储蓄产品”，并促成机构资金流入去中心化金融。

要支撑 2 万亿美元的市场规模，渣打估算约需新增 1.6 万亿美元的美债短期券作为准备金——几乎相当于预测期内所有新发行的国债总量。

以太坊地位稳固

报告称，以太坊在 DeFi 协议锁仓总价值（TVL） 中仍占最大份额，是金融机构构建区块链服务的“核心基础设施层”。

此外，以太坊基金会 近期推出面向金融机构的 DeFi 教学门户，也进一步巩固其领先优势。

Kendrick 总结称：“传统金融正聚焦于主导 DeFi 领域的以太坊，像 Aave 这样的主流协议或将成为最终赢家。”

RWA：下一阶段金融引擎

报告将 RWA（现实资产代币化） 定义为“将债券、房地产、商品等传统资产在区块链上以代币形式发行与交易”。

这类资产可在 DeFi 中用于交易、借贷和抵押。渣打银行认为，RWA 是 DeFi 融合传统金融的下一阶段，有望成为全球经济的新增长引擎。