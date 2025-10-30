BTC $108,674.63 -3.65%
新闻

SpaceX 异常调动比特币 10日搬运4.5亿美元比特币惹猜想

比特币
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。

作者简介
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

马斯克旗下 SpaceX 今（30）日再有链上异动：据多家链上分析工具监测，该公司早间共调度 1,207 枚 BTC。

大额搬运比特币

根据Lookonchain分析，SpaceX 把281枚比特币（约 3,133 万美元）转入一个此前未见往来的全新地址（前缀 bc1qmg）；约 19.33 美元等值的少量 BTC 划入 Coinbase Prime；其余 927 枚则被回流至 SpaceX 既有钱包。这已是 10 天内第三次大额搬运，引发外界对其资金策略的联想，毕竟以私人企业计算，SpaceX的持有量为8千多枚，排名第四。

社群质疑：若为安全考量10天调动约4.5亿美元比特币不合理

Lookonchain 指出，改用新钱包更像是安全或托管架构的调整；但也有社群质疑，若纯属常规安全迁移，10 天三度转移显得过于频繁，或许与更高层级的政策/资产配置变化相关。按 Arkham 的追踪数据计算，叠加此前两笔分别约 2.68 亿美元与 1.337 亿美元的转账，SpaceX 近十日累计已调动约 4.5 亿美元的比特币。目前，这些资金尚未显示明确流向交易所的迹象，但市场已开始评估其对流动性与情绪的潜在影响。

马斯克公开唱好比特币

值得一提的是，这笔调动的时机，正正发生在马斯克发认同比特币价值后的帖文后。在10月14日，财经博主 ZeroHedge 在 X 发帖称，黄金、白银与比特币同步走强，主因是中美为推进“AI 军备竞赛”而转向更宽松的货币环境，资金因此寻求对冲通胀的避险资产。

马斯克转发并表示赞同，他补充道：比特币之所以成立，是因为其锚定的是“能量”本身——法币可以无限扩表，但能源不可凭空伪造。这番话迅速在加密圈刷屏，被视为对“比特币等于由真实能耗支撑的稀缺资产”这一叙事的有力注脚。

长期以来，比特币社区的共识是：算力与能耗并非浪费，而是去中心化与稀缺性的成本。只有矿工投入算力、消耗能源产出区块，新 BTC 才会被铸出；这种不可伪造、带来实际成本的发行机制，正是其价值基础。

Bitcoin Hyper：比特币在Solana上的新进化？

Bitcoin Hyper ($HYPER)正为比特币生态开启全新篇章。虽然比特币（BTC）依旧是安全性的黄金标准，但Bitcoin Hyper为其注入了此前所缺乏的“Solana级速度”。

作为首个基于Solana虚拟机（SVM）构建的比特币原生Layer 2网络，Bitcoin Hyper融合了比特币的稳健性与Solana的高性能架构。由此实现了高速、低成本的智能合约执行、去中心化应用（dApp）部署及meme币发行——同时依然由比特币网络提供安全保障。

截图

该项目已通过 Consult 审计，在快速扩张的同时，强调信任度与可扩展性。目前市场热度强劲，预售金额已突破2510万美元，代币价格仅为 $0.013185，下一轮涨价前的窗口正在收窄。

随着比特币网络活跃度提升、基于BTC的高效应用需求持续增长，Bitcoin Hyper 正成为连接两大加密生态（比特币与Solana）的关键桥梁。如果说比特币构筑了加密世界的根基，Bitcoin Hyper 正让它重新变得更快、更灵活、更有活力。

如何购买Bitcoin Hyper简单指南
Logo

