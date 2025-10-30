SpaceX 异常调动比特币 10日搬运4.5亿美元比特币惹猜想

马斯克旗下 SpaceX 今（30）日再有链上异动：据多家链上分析工具监测，该公司早间共调度 1,207 枚 BTC。

大额搬运比特币

SpaceX(@SpaceX) just transferred another 281 $BTC($31.28M) to a new wallet — likely for custody purposes.



In the past 10 days, #SpaceX has moved their BTC holdings three times.https://t.co/zW62EKM2RD pic.twitter.com/XstZgyryOA — Lookonchain (@lookonchain) October 30, 2025

根据Lookonchain分析，SpaceX 把281枚比特币（约 3,133 万美元）转入一个此前未见往来的全新地址（前缀 bc1qmg）；约 19.33 美元等值的少量 BTC 划入 Coinbase Prime；其余 927 枚则被回流至 SpaceX 既有钱包。这已是 10 天内第三次大额搬运，引发外界对其资金策略的联想，毕竟以私人企业计算，SpaceX的持有量为8千多枚，排名第四。

社群质疑：若为安全考量10天调动约4.5亿美元比特币不合理

Lookonchain 指出，改用新钱包更像是安全或托管架构的调整；但也有社群质疑，若纯属常规安全迁移，10 天三度转移显得过于频繁，或许与更高层级的政策/资产配置变化相关。按 Arkham 的追踪数据计算，叠加此前两笔分别约 2.68 亿美元与 1.337 亿美元的转账，SpaceX 近十日累计已调动约 4.5 亿美元的比特币。目前，这些资金尚未显示明确流向交易所的迹象，但市场已开始评估其对流动性与情绪的潜在影响。

马斯克公开唱好比特币

True.



That is why Bitcoin is based on energy: you can issue fake fiat currency, and every government in history has done so, but it is impossible to fake energy. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2025

值得一提的是，这笔调动的时机，正正发生在马斯克发认同比特币价值后的帖文后。在10月14日，财经博主 ZeroHedge 在 X 发帖称，黄金、白银与比特币同步走强，主因是中美为推进“AI 军备竞赛”而转向更宽松的货币环境，资金因此寻求对冲通胀的避险资产。

马斯克转发并表示赞同，他补充道：比特币之所以成立，是因为其锚定的是“能量”本身——法币可以无限扩表，但能源不可凭空伪造。这番话迅速在加密圈刷屏，被视为对“比特币等于由真实能耗支撑的稀缺资产”这一叙事的有力注脚。

长期以来，比特币社区的共识是：算力与能耗并非浪费，而是去中心化与稀缺性的成本。只有矿工投入算力、消耗能源产出区块，新 BTC 才会被铸出；这种不可伪造、带来实际成本的发行机制，正是其价值基础。

