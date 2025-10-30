Glassnode报告：期权市场不看好比特币突破12万 长期投资者正获利离场

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 十月 30, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

区块链与加密资产数据分析公司 Glassnode 于昨日（29日）释出一份新报告，指比特币正处于修正与再平衡阶段。短期与长期投资者的抛售压力持续，市场需求不足，信心尚未恢复。只有当长期持币者恢复净累积后，价格才可能迎来新一轮上涨。

美联储偏鸽会如何？

比特币在周末自 10.7 万至 11.8 万美元 区间的供应密集带反弹，这一走势类似于以往创下历史高点后的缓解性反弹，但长期持币者的抛售压力限制了涨势的延续。

值得一提的是，报告发出时，美联储降息25个基点并未确实，Glassnode 认为若出现鹰派言论或缩小降息幅度，波动率可能迅速回升。从结果上来看，美联储言论偏鸽派，Glassnode 倾向认为市场可能维持稳定，惟截稿前比特币日内跌近2％，报110,800美元。

长期投资者获利离场

过去周末，比特币在触及上方买盘密集区下沿（约 10.7 万至 11.8 万美元）后出现短暂反弹。据“成本分布热图”显示，价格自中线 11.6 万美元附近回升，随后回调至 11.3 万美元。

这种走势与 2024 年第二至第三季度及 2025 年第一季度的后高点反弹极为相似，皆表现为短暂上升后被上方供应压制。本轮反弹同样受到长期持币者卖压增强的影响，突显出高位获利了结持续抑制上涨动能。

数据显示，长期持币者净头寸变动 降至 –10.4 万 BTC/月，为自 7 月以来的最大抛售浪潮。

这种持续性分发反映出老手们正利用高位兑现利润，而新需求不足以承接抛盘。

历史上，新的牛市周期往往在长期持币者由“分发”转为“重新累积”后启动。因此，若该群体尚未恢复净买入，比特币的反弹空间仍受限。

此外，长期持币者转移至交易所的转账量（30 日均线） 已升至每日 约 2.93 亿美元，是 2024 年底以来平均值（1–1.25 亿美元）的两倍，显示卖出活动持续高涨。若此趋势不减，现货需求将难以吸收供应，市场可能面临更长时间的整理期。

短期持币者的抛压

根据短期持币者未实现盈亏比（STH-NUPL） 数据，比特币跌至 10.7 万美元 时，该指标下跌 –0.05，虽仍属轻度亏损，但若跌 –0.1 至 –0.2，则可能进入典型的“中期回调”或“熊市底部”阶段。

目前比特币仍处于 10.7 万至 11.7 万美元 的顶部买盘区间，市场处于脆弱平衡状态——尚未全面 capitulation（投降式抛售），但信心持续流失。

期权市场不看好比特币突破12万

对比行权价为11.5万美元及12万美元的看涨期权中，数据显示在 11.5 万美元行权价 上，净买入看涨期权仍为正，反映交易者预期短线反弹；而 12 万美元行权价上，看涨期权卖出量反超买入，说明市场对进一步突破缺乏信心。

整体结构呈现“温和反弹，而非全面突破”格局。

Maxi Doge (MAXI)：具备Degen基因的迷因币新星

Maxi Doge ($MAXI) 是迷因币市场最新窜起的焦点，在预售阶段便已吸引超过380万美元资金涌入，投资者纷纷抢注下一个爆红标的。

定位为狗狗币更狂、更「Degen」的表亲，Maxi Doge依靠幽默、活力与社群力量茁壮，透过梗图、竞赛与社群活动吸引市场关注。

作为建立在以太坊上的ERC-20代币，MAXI比原生的狗狗币网路享有更快且更稳定的交易体验。

在1,502.4亿枚的代币总供应中，有25%将用于「Maxi Fund」，以支持行销推广、策略合作与生态系扩张。

目前质押功能已上线，可提供最高80%的年化收益率（APY），不过随着更多人参与，利率将逐步下调。当前预售价格为 0.000265美元，后续轮次将逐步上涨。

投资者可透过MetaMask或Best Wallet购买MAXI。

若希望掌握最新资讯，可追踪Maxi Doge官方X与Telegram频道。