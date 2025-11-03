亚洲市场开盘：比特币跌破10.8万美元 投资者对深度降息预期转趋谨慎

亚洲盘初比特币跌破10.8万美元，「Uptober」行情终结，市场风险回调持续升温。

周一亚洲交易时段，比特币一度跌至 $107,000 区间，延续上周尾段开始的风险降温走势。「Uptober」的多头叙事暂告一段落，市场进入观望状态。

交易员指出，市场对快速降息周期的信心降温，叠加美元走强，成为短线下挫的主要导火索。近期美联储官员的发言暗示政策宽松节奏将更为缓慢，使市场情绪保持谨慎。

市场快照

假期清淡交投与杠杆平仓加剧加密市场压力

亚洲股市周一开盘涨跌不一，受益于科技公司财报表现，显示人工智能领域的持续投资。然而，加密市场依然承压，反映出投资者对风险资产的选择性偏好正在升温。

由于东京因假期休市，市场流动性较往常更为稀薄。交易员表示，这种流动性不足放大了亚洲早盘时段的盘中波动。

杠杆与仓位因素同样带来影响。十月期间杠杆水平高企，使多头头寸更为脆弱。随着价格下滑，强制平仓进一步推动现货价格走低，交易员指出。

鲍威尔发出警告后加密市场情绪转弱

十月收官标志着市场的“Uptober”行情结束，社区情绪转向悲观，将这个月称为“Red October”，这种情绪转变导致十一月开局偏弱。

政策预期仍是市场的关键主线。上周会议后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，十二月会议降息“并非必然”，这句话令市场保持谨慎，交易员不再过度押注宽松。

鲍威尔新闻发布会期间，短期降息预期一度波动，随后趋于稳定。整体而言，加密市场走势继续与每日的宏观数据相关，而不再受单一政策预期驱动。

🚨No US Jobs Report, JOLTS or Jobless Claims 🙅‍♂️



Markets will get ADP jobs data this week – but no official Gov reports due to the shutdown.



PMI / ISM data will get market attention.



❤️and see calendar 👇 pic.twitter.com/oMuIzxGhIr — Peter Tarr (@ProfitsTaken) November 3, 2025

交易员聚焦美国密集数据周 加密市场静待新方向

市场焦点转向本周密集登场的美国经济数据。周二将公布 JOLTS职位空缺，周三是 ADP私人就业报告，周四发布 每周初请失业金人数，而 密歇根大学通胀预期数据 将于周五出炉。若劳动力市场数据强劲，将支持“暂缓降息”的论调；若数据偏弱，则可能重新点燃市场对宽松周期的预期。

跨资产市场信号依然微妙。亚洲股市试图延续上周涨势，但加密资产未能跟随积极情绪上行，显示市场仍受杠杆去化与对政策时点观望的影响。

Delta Exchange研究分析师 Riya Sehgal 表示：“整体来看，市场正经历一次健康的去杠杆阶段。虽然部分长期持币者开始轻度获利了结，但比特币的已实现市值仍稳于1.1万亿美元上方，链上活动保持稳定，显示结构性强势依旧。历史上11月往往是加密市场的季节性强势期。”

交易员指出，美中相关新闻整体符合市场预期，并未成为数字资产的明确催化剂。当前市场焦点仍集中在利率走势、美元强弱与仓位调整上。

尽管短期波动仍存，结构性多头认为链上数据展现出韧性，加之11月的季节性利好背景，中期走势依然具备上行潜力。