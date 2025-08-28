Criptomoeda de Kanye West resulta em prejuízo generalizado

Um dos fatores que mais pesou contra os investidores foi a estrutura desigual da criptomoeda de Kanye West.

O polêmico lançamento do YZY token, a criptomoeda de Kanye West, deixou um rastro de destruição financeira no mercado cripto.

Em poucas horas, a memecoin que chegou a atingir uma capitalização superior a US$ 3 bilhões desabou mais de 90%, provocando perdas generalizadas entre investidores.

Segundo dados da Bubblemaps, divulgados em 27 de agosto, cerca de 70.201 traders interagiram com o token, sendo que 51.862 registraram prejuízos — evidenciando a brutal desigualdade nos resultados do projeto.

Grandes traders acumulam perdas milionárias

O levantamento mostra que 105 investidores perderam entre US$ 100 mil e US$ 1 milhão cada, somando US$ 26 milhões em prejuízos, com média de US$ 250 mil por carteira.

Outros números chamam atenção:

917 carteiras tiveram perdas entre US$ 10 mil e US$ 100 mil, acumulando US$ 25,4 milhões em prejuízo;

4.244 traders perderam de US$ 1 mil a US$ 10 mil, em média US$ 3 mil cada, totalizando US$ 13 milhões;

No extremo, três investidores individuais perderam mais de US$ 1 milhão cada, representando US$ 5,07 milhões combinados.

Esses dados reforçam que a queda afetou com mais força quem apostou volumes elevados no token, transformando entusiasmo inicial em perdas devastadoras.

Apenas 1% dos traders capturou grandes lucros com a criptomoeda de Kanye West

Contudo, apesar do colapso, uma minoria conseguiu sair no lucro.

Apenas 18.333 traders (26%) obtiveram ganhos. Entretanto, 86% deles lucraram até US$ 1 mil, com ganhos médios de apenas US$ 105 por carteira.

Os lucros relevantes ficaram concentrados em uma minoria ínfima de participantes:

642 carteiras (menos de 1%) obtiveram mais de US$ 10 mil cada, somando US$ 58,8 milhões em ganhos (88% de todo o lucro distribuído);

88 traders lucraram entre US$ 100 mil e US$ 1 milhão, acumulando US$ 24,9 milhões;

11 carteiras privilegiadas (0,015%) embolsaram mais de US$ 1 milhão cada, acumulando US$ 18,9 milhões em lucros.

Esse cenário revela o padrão típico dos memecoins: a maioria perde, enquanto uma elite extremamente pequena captura os ganhos massivos.

The updated $YZY numbers are worse than we thought



70,000+ total traders



> 51,862 lost $1–$1k

> 5,269 lost $1k–$10k

> 1,025 lost $10k–$100k

> 108 lost $100k–$1M

> 3 lost $1M+



Meanwhile, 11 wallets made $1M+ pic.twitter.com/I9ZaBJepAM — Bubblemaps (@bubblemaps) August 27, 2025

Estrutura do YZY token favorecia insiders

Ademais, um dos fatores que mais pesou contra os investidores foi a estrutura desigual do token.

De acordo com a Bubblemaps, 94% do fornecimento inicial estava concentrado em insiders, comprometendo a descentralização e aumentando as chances de manipulação de preço.

Além disso, o modelo de taxas tornou a negociação ainda mais desfavorável:

Taxa base inicial de 1%, rapidamente ajustada para 2,68%;

Quando combinadas às perdas por slippage, o custo médio de uma operação de compra e venda no YZY chegava a 10%.

Essa configuração fez com que a maioria dos investidores tivesse pouca chance de capturar ganhos reais, já que insiders e bots automatizados (‘snipers’) dominaram os movimentos iniciais de liquidez.

