XRP: padrão técnico sugere o que acontecerá após queda para US$ 2,5

Cenário de volatilidade é indicado por triângulo de baixa no gráfico, além de grande volume de compra em nível-chave da criptomoeda.

O preço do Ripple (XRP) é negociado por volta de US$ 2,77 hoje (27/09) no mercado. Sendo assim, este valor representa alta de 0,45% no dia.

No entanto, o cenário é misto para a criptomoeda no mercado, com risco de queda no curto prazo e espaço para alta no longo prazo.

No gráfico diário, o XRP segue em um triângulo descendente, padrão técnico que costuma anteceder volatilidade. Assim, posições vendidas limitam os ralis em topos mais baixos desde meados de julho. Enquanto isso, compradores defendem a faixa dos US$ 2,70.

Porém, analistas projetam que o XRP pode cair até US$ 2,50, onde sinais técnicos e on-chain convergem. Dados mostram um aglomerado de compras entre US$ 2,45 e US$ 2,55. Assim, se o preço cair nessa faixa, a liquidez pode gerar um repique.

A Sistine Research aponta que essa é a compressão de liquidez mais fraca do XRP desde o fim de 2024. Ou seja, historicamente um prenúncio de grandes movimentos quando o momentum muda.

Resistência-chave : US$ 2,97 (MMS de 50 dias), sendo US$ 3,25 como gatilho de rompimento.

: US$ 2,97 (MMS de 50 dias), sendo US$ 3,25 como gatilho de rompimento. Suporte : piso imediato em US$ 2,70, muro comprador entre US$ 2,45 e US$ 2,55.

: piso imediato em US$ 2,70, muro comprador entre US$ 2,45 e US$ 2,55. RSI: perto de 40, mostrando momentum fraco.

ETFs e pressão macro no XRP hoje

Além dos gráficos, produtos institucionais influenciam o sentimento atual no mercado. O REX/Osprey XRPR ETF atraiu US$ 38 milhões em negociações.

Já a decisão de Franklin Templeton em novembro, pode ser outro catalisador para a criptomoeda.

Dessa forma, analistas afirmam que fundos aprovados trariam legitimidade e mais liquidez ao XRP.

Fatores macro adicionam turbulência. O BTC caiu abaixo de US$ 110 mil após o vencimento de US$ 22 bilhões em opções de cripto. Além disso, houve US$ 1,5 bilhão em liquidações no mercado. Enquanto isso, o ETH atingiu mínima de 7 semanas.

Já o preço do XRP recuou 2,9%, para US$ 2,74, no mesmo período.

Enquanto isso, a inflação núcleo estável nos EUA reforçou a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve ainda em 2025. Isso favorece a liquidez para ativos de risco.

Esse pano de fundo mostra por que o XRP segue vulnerável no curto prazo. Fluxos defensivos deixam traders cautelosos. Contudo, a chance de política monetária mais branda e aprovação de ETFs pode virar o jogo a favor do XRP.

Previsão de preço: rompimento à vista

No preço atual, o XRP tem valor de mercado de US$ 166,5 bilhões e ocupa a 4ª posição no CoinMarketCap. Mas, o triângulo em estreitamento indica que algo está prestes a acontecer.

Um fechamento diário acima de US$ 3,25 confirmará o rompimento, abrindo caminho para alvos em US$ 3,43 e US$ 3,66.

Por outro lado, se a criptomoeda perder US$ 2,70, o preço pode buscar US$ 2,48 e US$ 2,26, antes mesmo de os compradores agirem no muro de suporte on-chain.

O comportamento dos candles mostra sombras longas perto do suporte, sugerindo acumulação discreta apesar da pressão visível. Assim, para traders, uma estratégia é entrar comprado em rompimento confirmado acima de US$ 3,25. Mas, com stop abaixo de US$ 3,00.

Já uma visão de venda surge se os US$ 2,70 falharem, mirando US$ 2,48. Investidores de longo prazo podem ver qualquer queda para US$ 2,50 como oportunidade de entrada, especialmente se o fluxo institucional acelerar.

O futuro do XRP depende de qual lado vai ceder primeiro: o triângulo de baixa, que abre espaço para mais quedas, ou o muro de compra, que pode absorver a pressão vendedora e iniciar um rali.

Com compressão técnica, ETFs em pauta e mudanças de liquidez global, as próximas semanas podem definir a próxima grande tendência até o fim de 2025 para o XRP.