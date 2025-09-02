World Liberty Financial (WLFI): a moeda apoiada por Trump estreia na Binance

A listagem do token WLFI gerou bastante hype, mas, apesar de um breve rali pós-listagem, o ativo não conseguiu sustentar o entusiasmo inicial.

O preço da World Liberty Financial (WLFI) está em forte recuperação hoje, subindo 20% após uma queda acentuada em sua estreia na Binance – uma das maiores listagens cripto do ano.

Depois de abrir a US$ 0,30, a WLFI sofreu alta volatilidade, caindo para US$ 0,21 antes de se recuperar rapidamente para US$ 0,2525 no momento da escrita.

Embora isso represente uma queda de 23,5% em relação ao pico de US$ 0,3313, a rápida recuperação sugere que os compradores estão entrando para defender níveis importantes.

Mais relevante ainda, a WLFI segue como um dos tokens mais politicamente carregados da história das criptomoedas – apoiado pela família Trump e ganhando tração em meio ao avanço de políticas mais amigáveis ao setor nos Estados Unidos.

Com a listagem concluída na Binance e atenção de alto nível em torno do projeto, a WLFI pode se tornar a primeira memecoin a surfar eventos políticos do mundo real rumo a uma avaliação de US$ 10 bilhões.

Binance will list World Liberty Financial (WLFI) with Seed Tag Appliedhttps://t.co/0EmyBMBsX4 pic.twitter.com/YA3V1vjLbq — Binance (@binance) September 1, 2025

WLFI: token apoiado por Trump faz estreia na Binance

A WLFI é o token de governança da plataforma DeFi World Liberty Financial, lançada no ano passado, que atraiu mais de 100.000 cadastros antes de entrar em operação.

A listagem do token nativo WLFI gerou bastante hype, mas, apesar de um breve rali pós-listagem, o ativo não conseguiu sustentar o entusiasmo inicial.

Isso não é surpreendente, considerando que os primeiros usuários da plataforma já estavam segurando tokens WLFI por meses, sem possibilidade de venda.

Como resultado, houve uma onda de vendas quando o primeiro lote de tokens foi disponibilizado ontem. Atualmente, a WLFI tem uma oferta circulante de 27,36 bilhões, de um total máximo de 100 bilhões.

Ainda assim, o cenário técnico aponta para um possível movimento altista de recuperação, com o preço entrando em uma zona-chave de suporte antes de uma possível reversão.

👉Uma oferta inicial, ou ICO de criptomoedas, é uma maneira muito popular para projetos de ganharem maior visibilidade no mercado. Continue lendo e saiba mais!

Análise técnica: suporte pode preparar terreno para nova alta

De acordo com o gráfico de 5 minutos, a WLFI está agora testando uma zona de demanda entre US$ 0,21 e US$ 0,22, após romper de um padrão de cunha ascendente mais cedo no dia.

O RSI está em 38,7, pouco acima da região de sobrevenda, sugerindo espaço para um bounce com o retorno do interesse comprador.

Enquanto isso, o histograma do MACD mostra sinais iniciais de estabilização, muitas vezes um precursor de mudança de momento – especialmente quando combinado ao aumento do volume.

Se os touros defenderem essa zona-chave, o próximo movimento pode levar a WLFI de volta para a faixa de US$ 0,30–US$ 0,32, antes de mirar US$ 0,50 no curto e médio prazo.

Perspectiva de longo prazo: rumo a US$ 1+

Com a crescente atenção em torno do apoio de nomes de peso e narrativas institucionais, essa correção pode se mostrar mais um ponto de lançamento do que uma quebra real.

Em outras palavras, compradores estão se aproximando do token, o que deve impulsionar novamente o preço da World Liberty Financial em breve.

No longo prazo, a associação da moeda a um negócio apoiado por Trump deve favorecer seu crescimento. Especialmente se novos acordos, parcerias e iniciativas forem anunciados.

Assim, a WLFI pode atingir US$ 0,50 em breve e encerrar o ano mais próxima de US$ 1 ou até acima disso.

$WLFI is showing a classic high-risk pattern.



Price is down -50% from its peak, yet Open Interest has surged +22% to $955M. This divergence, where leverage increases as price falls, often precedes severe liquidations.



The setup echoes $TRUMP’s post-ICO crash: a parabolic rally,… pic.twitter.com/a4pdSbl52A — Greg Miller (@greg_miller05) September 2, 2025

US$ 13,4 milhões: rede L2 Bitcoin Hyper avança na pré-venda

Para traders que buscam tokens ainda mais novos para investir, atualmente há uma variedade de moedas em pré-venda disponíveis.

Algumas delas podem ter potencial para fortes ralis assim que forem listadas pela primeira vez, e uma das mais promissoras no momento é o Bitcoin Hyper (HYPER), uma rede de segunda camada (Layer 2) para o Bitcoin.

O projeto já arrecadou impressionantes US$ 13,4 milhões em sua ICO, que terá apenas mais algumas semanas de duração.

Como uma solução Layer 2, o Bitcoin Hyper oferecerá aos holders de BTC confirmações ultrarrápidas e taxas de transação reduzidas.

Enquanto isso, sua funcionalidade de smart contracts permitirá o desenvolvimento de diversos protocolos e aplicações DeFi.

Bitcoin Hyper Ecosystem Update 🚀



The first full-scale rollup for Bitcoin, powered by SVM, is taking shape.

So far:



Research into rollup settlement on BTC L1



Prototypes validating SVM execution



Designs for explorer + dev tooling



Alignment with early ecosystem teams pic.twitter.com/Rm5tep4YXv — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 26, 2025

Isso significa que a rede abrirá a oportunidade de explorar o enorme valor do ecossistema Bitcoin no universo DeFi.

Isto, por sua vez, permitirá que os usuários coloquem seus BTC para trabalhar, gerando rendimentos além da valorização do preço.

A rede utilizará a Solana Virtual Machine (SVM), garantindo velocidade e escalabilidade superiores, além de compatibilidade com o vasto ecossistema de dapps da Solana.

Além disso, a Bitcoin Hyper fará uso de zero-knowledge rollups, aumentando a capacidade de processamento e trazendo mais segurança e privacidade.

Tudo isso promete tornar o Bitcoin Hyper uma das soluções L2 mais avançadas do mercado cripto.

O que ajuda a explicar o sucesso de sua pré-venda.

Os investidores já podem participar acessando o site oficial do projeto e conectando uma carteira compatível (como a Best Wallet).

Atualmente, o token HYPER está disponível a US$ 0,012845, mas esse valor aumentará novamente em menos de dois dias.