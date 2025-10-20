Cryptonews Notícias de Altcoin

Valor do XRP: ‘se você quer ficar rico, precisa agir rápido’

The Modern Investor alerta ainda que o poder econômico está migrando para quem detém os ativos escassos.
Pedro Augusto
Pedro Augusto
Anderson Mendes
Anderson Mendes
Se você quer ficar rico com o valor do XRP, o momento é agora, apontou uma nova análise do analista do portal The Modern Investor.

De acordo com ele, o mercado de criptomoedas vive uma nova fase de otimismo, e poucos ativos estão chamando tanta atenção quanto o XRP.

Ele destaca que nos últimos meses, esse ativo tem ocupado posições de destaque em volume de negociação e valorização.

Especialmente na Ásia, onde superou até o Bitcoin e o Ethereum em popularidade.

Para o analista The Modern Investor, o momento atual representa uma oportunidade rara.

‘Os ricos já estão acumulando criptomoedas, e quem ainda não percebeu isso vai se arrepender’, alertou em seu último vídeo.

Estratégia da Ripple e valor do XRP

Para o analista, ‘três moedas dominaram o mercado desde o início: Bitcoin, Ethereum e XRP’.

No entanto, a diferença está na estratégia adotada pela Ripple, que buscou legitimar o uso de seu token por meio da cooperação com reguladores e instituições financeiras globais.

Mesmo quando enfrentou resistência nos Estados Unidos, a empresa expandiu sua presença em mercados estratégicos como Japão, Coreia do Sul e Tailândia.

Assim, criando um ecossistema sólido de adoção real.

Na Tailândia, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) local divulgou um relatório apontando o XRP como o ativo digital mais popular do país, superando inclusive o Bitcoin.

O documento revela que o token registrou alta anual de 390% entre agosto de 2024 e agosto de 2025, mesmo com pequenas correções no período.

Em contraste, o Bitcoin valorizou 85% e o Ethereum 77% no mesmo intervalo.

Esses números mostram que, enquanto muitos ainda duvidam, o valor do XRP já é tratado como um ativo consolidado entre investidores asiáticos.

Sucesso não é por acaso

O analista ressalta que o sucesso da Ripple não aconteceu por acaso.

‘Eles entenderam cedo que precisavam ser vistos como uma empresa legítima, pronta para trabalhar com governos e bancos’, afirmou.

Essa postura facilitou parcerias com instituições de remessas internacionais como MoneyGram e empresas financeiras mexicanas e do sudeste asiático.

Elas passaram a usar o XRP como ferramenta para reduzir custos e acelerar transações internacionais.

O modelo da Ripple elimina a necessidade de contas pré-financiadas, um mecanismo considerado ultrapassado por muitos especialistas do setor.

O fenômeno asiático não é isolado.

Desde 2017, quando o mercado começou a amadurecer, o XRP figurou entre as criptomoedas mais negociadas em diversos países, inclusive nos Estados Unidos.

Em 2019, levantamentos apontavam que XRP e Dogecoin lideravam o interesse dos investidores americanos em várias regiões.

Hoje, com a expansão institucional e a estabilidade da rede, o token volta ao centro das atenções.

‘Se você olhar para o futuro, verá que o XRP está no mesmo caminho que o Bitcoin trilhou antes de se tornar global’, explicou o analista.

Essa percepção se fortalece em um cenário econômico onde ativos tradicionais, como imóveis e ouro, se tornam cada vez mais inacessíveis.

‘As pessoas mais jovens não conseguem comprar casas ou terrenos, então recorrem àquilo que é fracionado e acessível, e isso é cripto’, destacou.

Para ele, o crescimento da classe de investidores digitais é inevitável, pois representa uma forma moderna de acumular patrimônio em um mundo dominado por grandes corporações e instituições financeiras.

Adoção institucional

The Modern Investor alerta ainda que o poder econômico está migrando para quem detém os ativos escassos.

Ele compara a situação atual às estratégias das grandes gestoras imobiliárias nos Estados Unidos.

Eles compram milhares de casas e revalorizam artificialmente o mercado, deixando o cidadão comum sem opções.

‘O mesmo processo está acontecendo com o mercado cripto, quem tem os ativos vai dominar o jogo’, afirmou.

De acordo com ele, ‘os ricos não querem apenas imóveis, agora querem todo o Bitcoin, todo o Ethereum e todo o XRP’.

O raciocínio é simples: ao concentrar esses ativos, as corporações se protegem contra a inflação e garantem poder financeiro de longo prazo.

Isso reforça a tese de que o investidor individual ainda está no início da corrida, com chances reais de acumular riqueza antes que o mercado fique completamente institucionalizado.

Para o analista, o grande erro do público é agir de forma emocional.

Ele observou que, sempre que há uma queda momentânea nas cotações, muitos investidores vendem em pânico, enquanto os grandes aproveitam para ‘comprar o medo’.

‘Os ricos não se assustam com a chuva. Eles compram durante a tempestade’, ironizou.

Essa diferença de mentalidade, segundo ele, separa quem constrói fortuna de quem perde oportunidades.

Renda passiva

A análise também aponta que o mercado cripto é o novo campo de geração de renda passiva, com possibilidades que antes só existiam no sistema financeiro tradicional.

‘Imagine ganhar rendimentos apenas por manter seus tokens em staking. Isso é o novo aluguel digital’, afirmou.

Ele argumenta que, enquanto os fundos imobiliários e ações seguem limitados por barreiras regulatórias, o universo das criptomoedas oferece liberdade e rendimento global.

The Modern Investor acredita que o ciclo atual do XRP pode se estender até 2029, impulsionado por um longo mercado de alta e pela adoção institucional.

Para ele, o potencial de valorização ainda é ‘astronômico’.

‘Um Bitcoin a um milhão de dólares, um Ethereum a sessenta e cinco mil e um XRP a quinhentos — esse é o cenário que muitos ignoram hoje’, disse.

Apesar do tom otimista, o analista enfatiza que a paciência será determinante.

‘O problema é que as pessoas querem enriquecer em semanas, mas o verdadeiro ganho vem de quem segura o ativo por anos’, destacou.

De acordo com ele, o investidor que pensa no longo prazo ‘não vende por medo, mas acumula quando o mercado se assusta’.

No encerramento de sua análise, o comentarista faz um apelo direto.

‘Estamos em 2025 e ainda é cedo. Os grandes já entenderam o jogo e estão comprando tudo. Quem não agir agora vai assistir de fora’, encerrou.

