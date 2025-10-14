Valor do XRP morreu? Token não para de cair e perde mais um suporte

O valor do XRP cai para US$ 2,44 e perde suporte crítico após venda massiva de investidores.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O valor do XRP enfrenta uma das fases mais delicadas do ano.

O ativo caiu novamente e é negociado a US$ 2,44, com o mercado avaliando se o token ainda pode reagir ou se o ciclo de queda chegou a um ponto irreversível.

A nova baixa reforça o sentimento de desconfiança entre investidores,

De acordo com o analista Lucas Espindola, a pressão vendedora cresceu após grandes investidores se desfazerem de 2,24 bilhões de tokens, equivalentes a US$ 5,4 bilhões.

Esses movimentos intensificaram o medo no mercado e aceleraram a saída de recursos das carteiras de investidores.

‘O volume de saques nas exchanges mostra um pânico generalizado e uma queda drástica na confiança’, explicou Espindola.

Mesmo com o restante do mercado tentando se estabilizar, o XRP segue em tendência de baixa, incapaz de sustentar uma recuperação consistente.

A cada tentativa de alta, novas ordens de venda entram em cena, empurrando o preço para níveis ainda mais baixos.

Segundo ele, caso a pressão persista, a moeda pode cair para US$ 2,35 ou até US$ 2,27.

Para invalidar o cenário negativo, o token precisaria romper a faixa entre US$ 2,54 e US$ 2,75, o que atualmente parece improvável.

Valor do XRP em queda

O cenário se agravou após a liquidação em massa da semana passada, quando a queda das criptomoedas provocou um efeito dominó.

Desde então, investidores institucionais e de varejo têm adotado posturas diferentes.

Assim, enquanto o público em geral vende com medo, grandes baleias realizam lucros e reduzem exposição.

👉Neste artigo, apresentamos a nossa previsão de preço Ripple (XRP), assim como as estimativas de outros especialistas.

O resultado é uma sequência de movimentos de saída líquida nas exchanges, o maior volume desde dezembro de 2022, segundo dados da Glassnode.

Espindola destaca que o problema central agora é psicológico.

‘Quando o investidor perde a confiança, o preço passa a refletir o medo, e não os fundamentos. O XRP sofre porque o sentimento do mercado virou completamente’, afirmou.

Sinais técnicos

Apesar do pessimismo, alguns sinais técnicos indicam que o pior pode estar próximo do fim.

O analista John Isige acredita que o mercado do XRP entrou em uma fase de reajuste saudável após uma forte desalavancagem.

‘Com a remoção da alavancagem excessiva e a redução dos riscos estruturais, o ambiente está mais equilibrado. As próximas semanas podem ser uma janela oportuna para reposicionamento de capital’ avaliou.

De fato, os derivativos de XRP começaram a mostrar estabilidade após a liquidação da sexta-feira passada.

Dessa forma, o interesse em aberto (OI) dos contratos futuros, que havia despencado, voltou a subir levemente e alcançou US$ 4,34 bilhões na terça-feira, após tocar o fundo de US$ 4,2 bilhões no domingo.

Embora ainda distante do pico de US$ 9 bilhões em 7 de outubro, a recuperação indica que o varejo pode voltar a operar gradualmente.

A K33 Research também observa que, sem a presença de posições superalavancadas, o mercado tende a reagir de forma mais orgânica, permitindo movimentos de preço menos artificiais.

Esse equilíbrio pode abrir espaço para uma reação moderada se a pressão de venda diminuir.

Análise técnica do XRP

No gráfico diário, o XRP defende o suporte de US$ 2,40, embora a Média Móvel Exponencial (MME) de 200 dias em US$ 2,63 ainda funcione como forte resistência.

De acordo com Isige, o Índice de Força Relativa (RSI) opera em 35, apontando que a força vendedora ainda domina o mercado.

Caso o RSI avance para a zona de sobrevenda, uma queda para US$ 2,00 — testado em junho — se tornará provável.

Por outro lado, uma reação positiva acima da MME pode levar o token a US$ 3,00, nível psicológico que serviria como divisor de águas entre a reversão e a consolidação do pessimismo.

‘Enquanto o preço não romper os US$ 2,63, os compradores terão dificuldade em retomar o controle’, destacou Isige.

No campo fundamental, a Ripple tenta sustentar a narrativa de inovação e uso real do Ledger XRP.

A empresa anunciou uma parceria com a Immunefi, plataforma especializada em segurança blockchain, para testar a resistência de seu Protocolo de Empréstimo Institucional.

O programa, chamado de Attackthon, distribuirá US$ 200 mil em recompensas a pesquisadores que identificarem vulnerabilidades no sistema entre 27 de outubro e 24 de novembro.