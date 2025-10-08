Após ser superado pelo BNB, o XRP morreu? Alta da criptomoeda em risco

XRP perde posto para BNB, mas analistas veem potencial de recuperação com ETFs e forte acumulação institucional.

O XRP perdeu recentemente o posto de terceira maior criptomoeda do mundo para a BNB.

A disputa pelo pódio entre as maiores moedas digitais reacendeu discussões sobre a força real do XRP.

Além disso, traders avaliam agora seu potencial de recuperação e os efeitos do avanço da Binance em meio à onda de capital institucional que impulsiona o setor.

De acordo com dados da CoinGecko, a capitalização da BNB chegou a US$ 177,97 bilhões, superando a Tether (USDT) e deixando a XRP (US$ 177,9 bilhões) logo atrás.

O salto coincidiu com um aumento expressivo na atividade da BNB Chain, que registrou recorde de uso e crescimento de 570% no TVL (valor total bloqueado) do protocolo Aster, atingindo US$ 2,34 bilhões.

Em paralelo, a Binance intensificou ações para fortalecer o ecossistema Web3, como programas Alpha Points, campanhas Launchpool e integração de carteiras digitais.

Além disso, a rede reduziu as taxas de gás para 0,05 Gwei, medida que ampliou o engajamento de usuários e desenvolvedores.

BNB ou XRP?

Enquanto o XRP enfrenta turbulências, a BNB segue atraindo capital institucional.

Fundos regionais no Cazaquistão e no Sudeste Asiático incluíram o ativo em suas carteiras, reforçando a confiança na utilidade de longo prazo e em seu modelo deflacionário.

O cenário macroeconômico também ajudou com a expectativa de que o Federal Reserve reduza as taxas de juros ainda neste ano.

Assim, isso incentivou investidores a buscarem ativos de risco e projetos com fundamentos sólidos.

Com isso, o mercado cripto global ultrapassou US$ 4,23 trilhões em valor total, e a BNB se consolidou como uma das altcoins mais fortes do setor, ao lado de Bitcoin e Ethereum.

XRP perde fôlego, mas não está fora do jogo

Após romper a barreira dos US$ 3,00 no início de outubro, o XRP recuou para US$ 2,84, perdendo o suporte psicológico e a média móvel exponencial de 50 períodos (EMA).

Esse movimento acendeu alertas de fraqueza no curto prazo, mas analistas destacam que a estrutura geral ainda é positiva.

Dados da CoinShares mostram que produtos de investimento baseados em XRP registraram US$ 220 milhões em entradas líquidas na última semana, acumulando US$ 1,8 bilhão no ano.

Desse modo, isso indica que, apesar da pressão de curto prazo, o interesse institucional permanece firme.

A Glassnode reforça que a acumulação entre grandes carteiras se manteve estável desde agosto, sinal de que as chamadas ‘baleias’ estão comprando a queda.

Nos últimos dias, mais de 55 milhões de tokens XRP, equivalentes a US$ 1,1 bilhão, foram adquiridos por investidores de grande porte, um movimento que costuma antecipar reversões positivas de preço.

ETFs podem ser o divisor de águas

O grande catalisador para o XRP pode estar na aprovação de ETFs à vista nos Estados Unidos, prevista para entre 18 e 25 de outubro.

A SEC já avaliou 16 pedidos e simplificou, em setembro, as normas para produtos baseados em commodities digitais.

Se os ETFs de XRP forem aprovados, analistas estimam entradas institucionais de US$ 3 a US$ 8 bilhões, números comparáveis ao início dos fundos de Bitcoin e Ethereum.

Tal fluxo poderia recolocar o XRP em território de valorização acelerada, principalmente se coincidir com a recuperação técnica acima da zona de US$ 3,30.

Um analista conhecido como EtherNasyonal observou que o canal descendente de sete anos do XRP em relação ao Bitcoin foi rompido no fim de 2024, sinalizando uma mudança estrutural de longo prazo.

Segundo ele, o padrão gráfico atual se assemelha a um fractal de alta, com potencial de ganhos entre 60% e 85% se o rompimento se confirmar.

No mercado de futuros, o sentimento ainda é misto.

O Open Interest (OI), que mede o valor total de contratos em aberto, caiu para US$ 8,85 bilhões.

Dessa forma, indicando que muitos traders reduziram posições longas após o fracasso em sustentar o preço acima de US$ 3,00.

De acordo com dados da CoinGlass, mais de US$ 21 milhões em posições compradas foram liquidadas, contra US$ 2 milhões em posições vendidas.

Essa correção reduziu o apetite de risco de varejo, mas abriu espaço para que novos compradores institucionais entrem em níveis mais atrativos.

XRP ferido, mas não morto

Tecnicamente, o XRP ainda mantém suporte na média móvel de 100 dias, próxima de US$ 2,85, enquanto a resistência imediata está em US$ 2,92.

Conforme o analista Mike Ermolaev, fundador da Outset PR, um fechamento diário acima dos US$ 3,00 poderia sinalizar reversão de tendência.

‘No entanto, um rompimento abaixo dos US$ 2,65 confirmaria o padrão de triângulo descendente, o que levaria o preço a US$ 2,22’, disse.