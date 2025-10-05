Valor do XRP busca US$ 5 com alta institucional
O valor do XRP iniciou outubro com força, superando novamente os US$ 3,00 e reforçando projeções otimistas para o quarto trimestre.
A valorização coincide com a entrada de capital institucional em empresas que acumulam o token e com a preparação da CME Group, maior exchange de derivativos do mundo.
Esta irá ampliar sua oferta de criptoativos com negociação quase ininterrupta.
VivoPower aposta no XRP e abre caminho para Wall Street
Um dos destaques recentes veio da VivoPower (VVPR), listada na Nasdaq, que levantou US$ 19 milhões em nova oferta de ações a US$ 6,05 cada.
O objetivo? Expandir sua tesouraria digital com foco em XRP.
A decisão coloca a empresa como uma das primeiras companhias de capital aberto nos EUA a direcionar recursos relevantes especificamente para o token da Ripple, sinalizando crescente confiança institucional em sua adoção no setor financeiro.
CME Group se aproxima do mercado cripto 24/7
A CME Group confirmou que, a partir de 2026, pretende oferecer negociação de futuros e opções de Bitcoin e Ethereum em formato 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A exceção é de uma janela semanal de manutenção de duas horas e pausas em feriados.
Antes disso, no próximo 13 de outubro, a bolsa lançará contratos de opções de Solana (SOL) e XRP, ampliando a gama de ativos disponíveis.
Esse avanço aproxima ainda mais os mercados tradicionais da dinâmica cripto, que já opera em regime contínuo.
A CME destacou que seus contratos de cripto já registraram volumes recordes em 2025, impulsionados por um ambiente regulatório mais favorável e pelo apoio político do governo dos EUA.
Para analistas, a inclusão do XRP nesse ambiente altamente institucionalizado tende a aumentar a liquidez e abrir novas portas para grandes investidores.
Análise técnica: valor do XRP pode buscar US$ 5
O XRP iniciou o mês de outubro, apelidado de ‘Uptober’ no mercado cripto, com valorização de 7% ao retomar o suporte entre US$ 2,70 e US$ 2,80
No gráfico diário, o token rompeu um padrão de cunha descendente, sinalizando retomada de alta.
Atualmente, o preço gira em torno de US$ 3,04, acima da linha de rompimento.
A próxima resistência imediata está em US$ 3,17, seguida de uma barreira mais forte em US$ 3,37. Se superar essas zonas, o XRP poderá avançar até a região entre US$ 3,60 e US$ 3,80.
Em um cenário mais otimista, US$ 5 pode ser atingido ainda em 2025, o que representaria forte expansão frente aos níveis atuais.
Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 2,81 ou US$ 2,70 enfraqueceria o padrão de alta e poderia adiar a recuperação.
O comportamento do Bitcoin, que atualmente testa a faixa de US$ 118 mil, segue crucial: sua força pode manter o impulso das altcoins ou, caso contrário, limitar os ganhos do XRP.
Bitcoin Hyper: nova Layer-2 supera US$ 20 milhões em pré-venda
Enquanto o XRP atrai a atenção de Wall Street, outro projeto emergente vem chamando a atenção de grandes investidores: o Bitcoin Hyper (HYPER), primeira Layer-2 do Bitcoin voltada para alta performance.
Em apenas quatro meses, o projeto arrecadou US$ 20 milhões em pré-venda, superando a meta inicial.
Parte desse interesse vem de ‘baleias’ que enxergam no HYPER a possibilidade de unir a segurança do Bitcoin com a velocidade do Solana.
O diferencial está no uso do Solana Virtual Machine (SVM), que permite a criação de dApps de alta performance, mas com liquidação ancorada na rede Bitcoin.
Isso garante escalabilidade e estabilidade — características raras de serem conciliadas.
Atualmente, o token HYPER é negociado a apenas US$ 0,01305, com recompensas de staking de até 56% APY.
Atualmente, o token HYPER é negociado a apenas US$ 0,01305, com recompensas de staking de até 56% APY.

Além disso, a ponte descentralizada do projeto permite que usuários mintem Bitcoin 1:1 na Layer-2, preservando o ativo principal enquanto desbloqueiam utilidades adicionais.