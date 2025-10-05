Valor do XRP busca US$ 5 com alta institucional

O valor do XRP iniciou o mês de outubro, conhecido como 'Uptober', com alta de 7% ao retomar o suporte entre US$ 2,70 e US$ 2,80.

O valor do XRP iniciou outubro com força, superando novamente os US$ 3,00 e reforçando projeções otimistas para o quarto trimestre.

A valorização coincide com a entrada de capital institucional em empresas que acumulam o token e com a preparação da CME Group, maior exchange de derivativos do mundo.

Esta irá ampliar sua oferta de criptoativos com negociação quase ininterrupta.

VivoPower aposta no XRP e abre caminho para Wall Street

Um dos destaques recentes veio da VivoPower (VVPR), listada na Nasdaq, que levantou US$ 19 milhões em nova oferta de ações a US$ 6,05 cada.

O objetivo? Expandir sua tesouraria digital com foco em XRP.

A decisão coloca a empresa como uma das primeiras companhias de capital aberto nos EUA a direcionar recursos relevantes especificamente para o token da Ripple, sinalizando crescente confiança institucional em sua adoção no setor financeiro.

CME Group se aproxima do mercado cripto 24/7

A CME Group confirmou que, a partir de 2026, pretende oferecer negociação de futuros e opções de Bitcoin e Ethereum em formato 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A exceção é de uma janela semanal de manutenção de duas horas e pausas em feriados.

Antes disso, no próximo 13 de outubro, a bolsa lançará contratos de opções de Solana (SOL) e XRP, ampliando a gama de ativos disponíveis.

Esse avanço aproxima ainda mais os mercados tradicionais da dinâmica cripto, que já opera em regime contínuo.

A CME destacou que seus contratos de cripto já registraram volumes recordes em 2025, impulsionados por um ambiente regulatório mais favorável e pelo apoio político do governo dos EUA.

Para analistas, a inclusão do XRP nesse ambiente altamente institucionalizado tende a aumentar a liquidez e abrir novas portas para grandes investidores.

Análise técnica: valor do XRP pode buscar US$ 5

No gráfico diário, o token rompeu um padrão de cunha descendente, sinalizando retomada de alta.

Atualmente, o preço gira em torno de US$ 3,04, acima da linha de rompimento.

A próxima resistência imediata está em US$ 3,17, seguida de uma barreira mais forte em US$ 3,37. Se superar essas zonas, o XRP poderá avançar até a região entre US$ 3,60 e US$ 3,80.

Em um cenário mais otimista, US$ 5 pode ser atingido ainda em 2025, o que representaria forte expansão frente aos níveis atuais.

Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 2,81 ou US$ 2,70 enfraqueceria o padrão de alta e poderia adiar a recuperação.

O comportamento do Bitcoin, que atualmente testa a faixa de US$ 118 mil, segue crucial: sua força pode manter o impulso das altcoins ou, caso contrário, limitar os ganhos do XRP.

