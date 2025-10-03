EUA e Europa podem iniciar uma corrida por reservas de BTC?

A criação de reservas de BTC soberanas poderia redefinir a forma como o Bitcoin se relaciona com variáveis macroeconômicas.

O debate sobre o papel do Bitcoin (BTC) como ativo de reserva estatal voltou ao centro das atenções.

Em apenas um dia, parlamentares da Suécia e dos Estados Unidos colocaram em pauta propostas para que seus países acumulem Bitcoin como parte das reservas de BTC nacionais — em paralelo ao ouro e às moedas estrangeiras.

Embora ainda no campo das discussões políticas, os movimentos sugerem que as principais economias do Ocidente começam a considerar seriamente a hipótese de incluir o Bitcoin em seus balanços oficiais.

Propostas em andamento: Suécia e Estados Unidos

Na Suécia, parlamentares do partido de oposição Democratas Suecos apresentaram em 2 de outubro uma moção pedindo que o governo estude a criação de uma reserva nacional de Bitcoin.

O texto sugere que parte do fundo poderia ser formado por criptomoedas já apreendidas em operações policiais.

Além disso, manifesta ceticismo em relação às moedas digitais de bancos centrais (CBDCs).

No mesmo dia, nos EUA, o deputado Nick Begich renovou sua proposta de criação de uma ‘Reserva Estratégica de Bitcoin’, retomando o projeto BITCOIN Act, reintroduzido em março.

O plano prevê um caminho de cinco anos para adquirir até 1 milhão de BTC utilizando mecanismos ‘neutros para o orçamento’, sem necessidade de novas apropriações diretas.

A coincidência temporal coloca em destaque duas democracias avançadas avaliando, quase em sincronia, formas de institucionalizar o BTC como ativo estratégico.

O impacto potencial de compras soberanas

Se os EUA avançassem com a compra de 1 milhão de BTC, isso representaria 4,76% da oferta total de 21 milhões e exigiria cerca de US$ 120 bilhões ao preço de US$ 120 mil por unidade.

Mesmo uma aquisição parcial teria efeito significativo no mercado, reduzindo a oferta líquida disponível e reforçando a escassez do ativo.

Outros exemplos já mostraram o efeito simbólico desse tipo de movimento.

O El Salvador, por exemplo, detém pouco mais de 6.260 BTC, o equivalente a apenas 0,03% da oferta total.

Ainda assim, a visibilidade do caso colocou a ideia de reservas soberanas de Bitcoin na agenda internacional.

Na Europa, além da Suécia, o presidente do Banco Central da República Tcheca sugeriu recentemente destinar até 5% das reservas de câmbio ao BTC.

Isto corresponderia a cerca de 63 mil BTC — aproximadamente 0,3% do fornecimento global.

Caminhos legais e institucionais

O modo como essas iniciativas seriam implementadas varia conforme cada país:

Na Suécia , a proposta teria de passar pelo parlamento (Riksdag) e, em caso de aceitação, seguir para estudos de viabilidade pelo Ministério das Finanças e pelo banco central, dentro do modelo já usado para ouro e reservas cambiais.



, a proposta teria de passar pelo parlamento (Riksdag) e, em caso de aceitação, seguir para estudos de viabilidade pelo Ministério das Finanças e pelo banco central, dentro do modelo já usado para ouro e reservas cambiais. Nos EUA, o Congresso poderia legislar diretamente sobre as compras, amparado por ordens executivas já emitidas. O BITCOIN Act prevê financiamento via remessas do Federal Reserve e reavaliação de balanço, evitando aprovações orçamentárias adicionais.

Além disso, experiências em nível estadual e regional também moldam o cenário.

O estado de New Hampshire autorizou aplicar até 5% de fundos públicos em metais preciosos e ativos digitais de grande capitalização.

Já o Paquistão iniciou um programa nacional de mineração e data centers com reservas em BTC.

Como as reservas de BTC mudaria o mercado

A criação de reservas soberanas poderia redefinir a forma como o Bitcoin se relaciona com variáveis macroeconômicas.

Especialistas apontam três pilares:

Mandato legal claro para compra e custódia, com regras de auditoria e transparência. Modelo de financiamento previsível, seja via reequilíbrio de reservas na Europa, seja via mecanismos neutros nos EUA. Divulgação regular dos volumes mantidos, tal como acontece com dados de reservas em ouro ou câmbio.

Esse novo tipo de demanda — proveniente de governos e, portanto, menos sensível a preços — teria o efeito de reduzir a correlação histórica entre Bitcoin e juros reais.

Como resultado, aproximaria sua dinâmica do padrão observado no mercado de ouro após décadas de compras oficiais.

O tamanho das iniciativas em perspectiva

EUA: até 1 milhão de BTC (4,76% do fornecimento total).

Reservas já detidas pelo governo dos EUA: cerca de 200 mil BTC apreendidos em processos criminais (quase 1% da oferta).

Banco Central da República Tcheca: até 63 mil BTC (0,3% da oferta).

El Salvador: mais de 6.260 BTC (0,03% da oferta).

Esses números mostram que, embora o debate ainda esteja em fase inicial, qualquer movimento de compra por parte de uma grande economia teria impacto imediato na liquidez e na formação de preços do BTC.