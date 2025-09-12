Valor do SOL projeta alta até US$ 320 após aposta de US$ 1,65 bi da Ford

Além disso, a análise técnica mostra que o valor do SOL rompeu a resistência de US$ 229 ao sair de um triângulo ascendente.

O Solana (SOL) voltou a atrair os holofotes do mercado cripto e tradicional.

O token disparou para US$ 239,50 nas últimas sessões, impulsionado pela notícia de que a Ford destinou US$ 1,65 bilhão de seu caixa corporativo para tesouraria em Solana.

A movimentação coincidiu com um rompimento técnico de padrão gráfico, reforçando o otimismo de investidores e projetando alvos ainda mais altos para o ativo.

Valor do SOL aponta para rompimento em direção a US$ 320

A análise técnica mostra que o Solana rompeu a resistência de US$ 229 ao sair de um triângulo ascendente que vinha se estreitando desde o início de agosto.

O token agora se sustenta acima de US$ 239, com os próximos alvos identificados nas extensões de Fibonacci em US$ 263 (nível 1,618) e, em um horizonte mais amplo, na região de US$ 320 (nível 2,618).

O suporte imediato permanece em US$ 229, zona que pode ser testada novamente caso haja realização de lucros.

Abaixo disso, um piso mais robusto aparece próximo de US$ 200, onde houve forte acumulação no início do trimestre.

O indicador Parabolic SAR virou para posição compradora, sinalizando continuidade da tendência de alta, enquanto o aumento dos volumes negociados valida a força do rompimento.

A configuração atual, portanto, favorece a manutenção do cenário positivo, desde que o SOL não perca o suporte recém-conquistado.

Gráfico SOL/USD de 1 dia (Fonte: TradingView)

Aposta de US$ 1,65 bi da Ford amplia confiança institucional no SOL

Ademais, a entrada da Ford no ecossistema Solana foi interpretada como um divisor de águas para o ativo.

A montadora, com apoio da Galaxy Digital, comprou mais de 2,1 milhões de tokens em apenas 24 horas, equivalentes a cerca de US$ 486 milhões no momento da transação.

O impacto foi imediato: o volume diário de negociações do SOL saltou 27%, ultrapassando US$ 11 bilhões.

Além disso, as ações da própria Ford valorizaram 135% em uma semana, reforçando a percepção de que a aposta corporativa em ativos digitais pode gerar reflexos positivos tanto para a empresa quanto para o mercado.

Outro dado que fortalece a confiança é a capacidade da rede Solana de processar até 14 bilhões de transações por segundo, um desempenho que supera de longe o sistema financeiro tradicional.

Essa escalabilidade alimenta a narrativa de que a blockchain pode se tornar um padrão de liquidação e reserva para grandes instituições.

Como reflexo, o valor total bloqueado (TVL) em protocolos Solana atingiu a máxima histórica de US$ 17 bilhões, segundo dados da DefiLlama.

O avanço consolida a blockchain como um dos principais polos de DeFi e reforça seu potencial de adoção corporativa.

Snorter Bot traz inovação e segurança no mercado de memecoins

Enquanto tokens de infraestrutura como o Solana ganham protagonismo entre grandes empresas, o segmento de memecoins segue sendo moldado por inovações em ferramentas de negociação.

Um exemplo é o Snorter Bot (SNORT), plataforma criada para automatizar operações em memecoins com velocidade e proteção extra para traders.

Em pré-venda, o Snorter Bot já arrecadou mais de US$ 3 milhões, reflexo da demanda crescente por soluções que combinem eficiência e segurança.

Entre os diferenciais, a ferramenta oferece:

Taxas competitivas de apenas 0,85%, abaixo da média de bots concorrentes;

Proteção contra honeypots, que bloqueia negociações em tokens maliciosos;

Copy trading integrado, permitindo que iniciantes repliquem estratégias de traders experientes;

Execução rápida de ordens, possibilitando aproveitar lançamentos promissores antes da maioria dos investidores.

Por fim, combinando características de meme coin com utilidade prática, o SNORT atrai tanto traders especulativos quanto investidores que buscam alternativas para diversificação.