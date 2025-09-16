Cryptonews Notícias de Altcoin

Valor do SOL pode subir 25% com open interest perto de US$ 20 bilhões

Altcoins Mercado SOL Solana
Outro fator que pode favorecer o valor do SOL é o ciclo de cortes de juros do Fed, esperado para começar ainda em 2025.
Autor
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Verificado por
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Solana pode resistir à crise das meme coins? -Análise

O valor do SOL (Solana) voltou a cair nesta terça-feira, 16 de setembro, registrando a terceira baixa consecutiva e devolvendo parte dos ganhos da semana passada.

Apesar da correção, analistas acreditam que o movimento pode representar uma oportunidade de entrada, já que o open interest em futuros segue em forte alta, cortes de juros do Federal Reserve se aproximam e a demanda corporativa pelo token cresce.

Principais fatores que podem impulsionar o valor do SOL em 25%

O otimismo em torno da Solana ganha força a partir de três vetores principais: o avanço no mercado de derivativos, o aumento das compras institucionais e a perspectiva de aprovação de ETFs da rede nos EUA.

De acordo com dados da CoinGlass, o open interest em futuros de SOL superou US$ 16 bilhões nesta semana, quase cinco vezes acima dos US$ 3,6 bilhões registrados em março.

Esse crescimento expressivo reflete o aumento da procura por exposição ao ativo, com o funding rate também permanecendo positivo nos últimos dias — sinal de que investidores projetam preços mais altos.

Paralelamente, o interesse institucional tem se intensificado.

Fonte: CoinGlass

Empresas como DeFi Development, Upexi, Sharps e Sol Strategies já acumularam mais de 6,5 milhões de tokens SOL, avaliados em cerca de US$ 1,5 bilhão.

A listagem recente da Sol Strategies na Nasdaq e novos anúncios de compra reforçam a tendência de alocação corporativa no ativo.

📚Neste artigo, mostraremos a previsão de preço Solana para 2024, 2025 e 2030.

Rede mantém destaque no mercado de memecoins

Diferentemente das companhias que detêm Bitcoin em tesouraria, quem opta por Solana ainda conta com o rendimento do staking, que gira em torno de 8% ao ano.

Na prática, uma empresa com US$ 500 milhões em SOL pode gerar até US$ 40 milhões anuais apenas com a validação da rede.

Outro fator que pode favorecer a valorização da Solana é o ciclo de cortes de juros do Fed, esperado para começar ainda em 2025.

Um ambiente monetário mais acomodatício tende a estimular o apetite por risco, beneficiando ativos como criptomoedas — especialmente os tokens ligados ao ecossistema de meme coins, onde a Solana mantém grande relevância.

Por fim, o mercado também aguarda a decisão da SEC, prevista para outubro, sobre a aprovação de múltiplos ETFs de Solana.

A chegada de fundos regulados pode se tornar um catalisador decisivo para a expansão da liquidez e para a valorização da SOL.

Análise técnica reforça cenário de alta

Ademais, do ponto de vista gráfico, o movimento da Solana segue indicando força compradora.

No timeframe semanal, a criptomoeda saltou de uma mínima de US$ 94,95 em abril para o patamar atual de cerca de US$ 233.

O token já superou a nuvem de Ichimoku, confirmando um rompimento altista, e também cruzou acima da média móvel exponencial (EMA) de 50 semanas.

O MACD mantém trajetória positiva e ultrapassou a linha zero, o que geralmente sinaliza espaço para novas altas.

Enquanto isso, o Índice de Força Relativa (RSI) continua em ascensão e se aproxima da zona de sobrecompra em 70 pontos, reforçando o interesse comprador.

Se o impulso atual se mantiver, o preço da Solana pode mirar o antigo topo histórico em US$ 295.

Assim, representaria uma valorização de aproximadamente 25% em relação aos níveis atuais.

No entanto, uma queda abaixo de US$ 200 invalidaria o cenário otimista no curto prazo.

Fonte: CoinGlass

📚Neste artigo, você pode conferir nossas estimativas para a previsão de preço de Ethereum para 2025 até 2030. Continue lendo e saiba mais.

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$4,252,114,034,505
-0.73
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Solana
SOL
$236.25
0.70 %
Solana

Mais Artigos

Notícias de Bitcoin
Três letras vão definir a cotação do BTC nesta semana: FED
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-09-16 21:00:00
Finance News
MEXC integra Apple Pay e Google Pay e lança evento com cashback de 100% nas taxas
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-09-16 18:00:00
Pedro Augusto
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores