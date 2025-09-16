Valor do SOL pode subir 25% com open interest perto de US$ 20 bilhões

Outro fator que pode favorecer o valor do SOL é o ciclo de cortes de juros do Fed, esperado para começar ainda em 2025.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O valor do SOL (Solana) voltou a cair nesta terça-feira, 16 de setembro, registrando a terceira baixa consecutiva e devolvendo parte dos ganhos da semana passada.

Apesar da correção, analistas acreditam que o movimento pode representar uma oportunidade de entrada, já que o open interest em futuros segue em forte alta, cortes de juros do Federal Reserve se aproximam e a demanda corporativa pelo token cresce.

Principais fatores que podem impulsionar o valor do SOL em 25%

O otimismo em torno da Solana ganha força a partir de três vetores principais: o avanço no mercado de derivativos, o aumento das compras institucionais e a perspectiva de aprovação de ETFs da rede nos EUA.

De acordo com dados da CoinGlass, o open interest em futuros de SOL superou US$ 16 bilhões nesta semana, quase cinco vezes acima dos US$ 3,6 bilhões registrados em março.

Esse crescimento expressivo reflete o aumento da procura por exposição ao ativo, com o funding rate também permanecendo positivo nos últimos dias — sinal de que investidores projetam preços mais altos.

Paralelamente, o interesse institucional tem se intensificado.

Fonte: CoinGlass

Empresas como DeFi Development, Upexi, Sharps e Sol Strategies já acumularam mais de 6,5 milhões de tokens SOL, avaliados em cerca de US$ 1,5 bilhão.

A listagem recente da Sol Strategies na Nasdaq e novos anúncios de compra reforçam a tendência de alocação corporativa no ativo.

📚Neste artigo, mostraremos a previsão de preço Solana para 2024, 2025 e 2030.

Rede mantém destaque no mercado de memecoins

Diferentemente das companhias que detêm Bitcoin em tesouraria, quem opta por Solana ainda conta com o rendimento do staking, que gira em torno de 8% ao ano.

Na prática, uma empresa com US$ 500 milhões em SOL pode gerar até US$ 40 milhões anuais apenas com a validação da rede.

Outro fator que pode favorecer a valorização da Solana é o ciclo de cortes de juros do Fed, esperado para começar ainda em 2025.

Um ambiente monetário mais acomodatício tende a estimular o apetite por risco, beneficiando ativos como criptomoedas — especialmente os tokens ligados ao ecossistema de meme coins, onde a Solana mantém grande relevância.

Por fim, o mercado também aguarda a decisão da SEC, prevista para outubro, sobre a aprovação de múltiplos ETFs de Solana.

A chegada de fundos regulados pode se tornar um catalisador decisivo para a expansão da liquidez e para a valorização da SOL.

Análise técnica reforça cenário de alta

Ademais, do ponto de vista gráfico, o movimento da Solana segue indicando força compradora.

No timeframe semanal, a criptomoeda saltou de uma mínima de US$ 94,95 em abril para o patamar atual de cerca de US$ 233.

O token já superou a nuvem de Ichimoku, confirmando um rompimento altista, e também cruzou acima da média móvel exponencial (EMA) de 50 semanas.

O MACD mantém trajetória positiva e ultrapassou a linha zero, o que geralmente sinaliza espaço para novas altas.

Enquanto isso, o Índice de Força Relativa (RSI) continua em ascensão e se aproxima da zona de sobrecompra em 70 pontos, reforçando o interesse comprador.

Se o impulso atual se mantiver, o preço da Solana pode mirar o antigo topo histórico em US$ 295.

Assim, representaria uma valorização de aproximadamente 25% em relação aos níveis atuais.

No entanto, uma queda abaixo de US$ 200 invalidaria o cenário otimista no curto prazo.

Fonte: CoinGlass