Valor do SHIB pode disparar com compras de baleias e retomada do Shibarium

A expectativa da equipe é que a camada 2 volte a atrair usuários, protocolos e liquidez, funcionando como motor de alta para o valor do SHIB.

O valor do SHIB (Shiba Inu) atravessou meses de queda após alcançar a máxima de US$ 0,00001765 em maio, mas sinais recentes sugerem que a tendência pode estar prestes a se inverter.

Enquanto baleias acumulam bilhões de tokens, o fornecimento em corretoras diminui e a equipe de desenvolvimento reafirma seu compromisso com a evolução do Shibarium, a comunidade vislumbra uma recuperação significativa ainda neste ano.

Análise gráfica aponta para possível retomada no valor do SHIB

No gráfico diário, o valor do SHIB mostra que a pressão vendedora se intensificou nas últimas semanas, especialmente após o ataque que explorou vulnerabilidades no ShibaSwap, sua rede de segunda camada.

Atualmente, o SHIB encontra-se na parte inferior de um padrão de triângulo simétrico, que está próximo do ponto de convergência — região onde, historicamente, ocorrem reversões.

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) começou a apontar para cima, sinalizando possível retomada de força compradora.

Caso o cenário otimista se confirme, a primeira resistência relevante está em US$ 0,00001480, valor atingido em 12 de setembro.

Um rompimento desse nível abriria espaço para ganhos mais expressivos em direção a US$ 0,00001765, máxima de maio, o que representaria alta de cerca de 45% em relação ao preço atual.

Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 0,00001150 invalidaria a perspectiva de alta, podendo levar o ativo para a mínima anual em US$ 0,000010.

Baleias voltam às compras de SHIB

Um dos fatores que reforçam a tese de valorização é a movimentação de grandes investidores.

Dados on-chain indicam que baleias voltaram a acumular SHIB de forma consistente após atingirem, em setembro, o menor volume em carteira dos últimos meses.

Atualmente, essas carteiras somam 101,01 bilhões de tokens, frente a apenas 38,4 bilhões registrados anteriormente.

Na prática, isso significa que mais de 62 bilhões de SHIB foram adquiridos em questão de semanas, reforçando a percepção de otimismo no médio prazo.

Saldos em corretoras caem para mínima em meses

Outro dado relevante vem da análise de oferta em exchanges.

O número de tokens disponíveis para negociação despencou nos últimos meses, caindo de quase 300 bilhões em julho para 282 trilhões atualmente — o menor patamar em meses.

Saldo de Shiba Inu em exchanges.

Esse comportamento sugere que investidores estão transferindo suas moedas para carteiras de custódia própria, reduzindo a pressão vendedora no mercado de curto prazo e reforçando as expectativas de recuperação.

Equipe reforça compromisso com evolução do Shibarium

Além dos sinais técnicos e das métricas on-chain, há também fatores fundamentais sustentando o otimismo.

Em comunicado recente, Lucie, desenvolvedora central do ecossistema, destacou que o ataque sofrido no ShibaSwap expôs pontos fracos, mas também abriu espaço para melhorias estruturais.

Segundo ela, apesar da queda momentânea na atividade, o Shibarium não está finalizado, mas em constante evolução — e deve emergir mais robusto do que antes.

