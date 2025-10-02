Valor do ADA pode mirar US$ 1,27 com listagem da Hashdex

Analistas estimam que o valor do ADA pode avançar até a região de US$ 1,20, e, em um cenário mais otimista, atingir US$ 1,27.

O valor do ADA (Cardano) voltou a atrair os holofotes do mercado após uma sequência de sinais técnicos positivos e a notícia de que a Hashdex adicionou o token ao Nasdaq Crypto Index U.S. ETF.

A junção de suporte técnico consistente e maior exposição institucional abre caminho para que o ativo busque níveis de preço mais elevados, com projeções que chegam a US$ 1,27.

Valor do ADA reage em suporte de US$ 0,75 e confirma padrão de reversão

Atualmente, o ADA negocia próximo de US$ 0,83, depois de recuperar terreno a partir do suporte crítico em US$ 0,75.

Esse nível já foi testado diversas vezes ao longo do ano e segue funcionando como uma base sólida para o ativo.

O gráfico também mostra que o Cardano completou um rompimento de cunha descendente (descending wedge), padrão técnico geralmente associado a reversões de tendência.

Para confirmar essa leitura, o preço precisa superar primeiro a resistência em US$ 0,85 e, em seguida, o patamar de US$ 0,95, que já limitou movimentos de alta em setembro.

Gráfico ADA/USDT de 1 dia (Fonte: TradingView / CoinGape)

Caso esse rompimento seja sustentado, analistas estimam que o valor do ADA pode avançar até a região de US$ 1,20, e, em um cenário mais otimista, atingir US$ 1,27, o que representaria uma valorização superior a 50% em relação ao preço atual.

Por outro lado, uma nova queda abaixo de US$ 0,80 colocaria em dúvida a força do rompimento e poderia adiar o cenário altista.

Hashdex reforça presença institucional do Cardano

No campo fundamental, o grande catalisador recente foi a decisão da Hashdex de incluir o ADA em seu Nasdaq Crypto Index U.S. ETF, listado nos Estados Unidos.

A mudança foi possível graças às novas regras de listagem genérica aprovadas pela SEC, que ampliaram a gama de ativos digitais elegíveis para produtos regulados.

Com isso, o Cardano passa a integrar um portfólio que já conta com gigantes como Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e Stellar.

Sobretudo, essa inclusão é vista pelo mercado como um selo de legitimidade para o ADA, reforçando sua posição entre os principais criptoativos globais.

A presença em um ETF listado em bolsa não apenas amplia a visibilidade do Cardano, como também tende a atrair capital institucional de investidores mais conservadores, que preferem acessar criptomoedas por meio de produtos regulados em vez de corretoras cripto.

Cardano cada vez mais integrado ao mercado tradicional

Ademais, a entrada do ADA em um ETF norte-americano mostra que o ecossistema Cardano amadureceu a ponto de atender aos critérios de listagem nos EUA.

Além disso, reforça a integração da rede ao sistema financeiro tradicional, ampliando sua liquidez e credibilidade.

Esse movimento institucional fortalece a tese de que a valorização do Cardano não depende apenas de fatores técnicos de curto prazo, mas também de uma adoção mais ampla dentro do setor financeiro global.