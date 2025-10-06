US$ 2,16 é a chave: valor da Aster prestes a romper resistência crítica

Valor da Aster sobe 11% em 24 horas; analista Mike Ermolaev aponta resistência em US$ 2,16 como chave para buscar nova máxima de US$ 2,42.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O valor da Aster (ASTER) registrou uma nova onda de valorização e subiu mais de 11% recentemente.

O analista Mike Ermolaev avaliou o cenário e apontou que o ativo pode manter a trajetória positiva caso supere resistências técnicas importantes.

De acordo com Ermolaev, o crescimento recente não se explica apenas pelo otimismo do mercado, mas também pelo fortalecimento de métricas fundamentais.

‘O aumento do volume de negociação do Aster confirma que não estamos diante de um rali especulativo. Há demanda genuína e interesse de investidores institucionais e individuais’, disse.

O aumento do preço do Aster coincidiu com uma expansão notável em sua atividade de mercado.

Segundo dados do Token Terminal, o volume de negociação dobrou e alcançou aproximadamente US$ 2,2 bilhões, evidenciando maior participação e liquidez.

Sobretudo, esse dado reforça o argumento de que a valorização não ocorre de forma artificial.

Historicamente, quando volumes crescem junto ao preço, a probabilidade de continuidade do movimento aumenta.

‘Esse padrão indica que os compradores estão acumulando o ativo com convicção, o que fortalece o viés de alta no curto prazo’, acrescentou Ermolaev.

Resistência no valor da Aster: US$ 2,16 é o ponto-chave

Apesar do salto recente, o mercado segue atento ao nível de US$ 2,16, considerado a principal resistência imediata.

O preço da criptomoeda já tentou romper essa barreira em ocasiões anteriores, mas acabou contido por pressões vendedoras.

No gráfico de quatro horas, o token vinha consolidado em um padrão de bandeira de alta, e a última disparada serviu como gatilho para reacender o otimismo.

👉Veja também: Criptomoedas com potencial: Top 6 oportunidades em 2025

Contudo, a quebra da resistência permanece como fator decisivo.

‘Se o ASTER conseguir se firmar acima de US$ 2,16, abre-se o caminho para buscar a máxima recente de US$ 2,42’, destacou o analista.

Além da análise técnica clássica, mapas de liquidez ajudam a entender a pressão do mercado.

Um levantamento da CoinGlass mostra clusters de liquidez acima do preço atual do ASTER, sugerindo que o token tem espaço para continuar subindo à medida que ordens de compra se concentram em níveis mais altos.

Esse acúmulo de liquidez funciona como um ímã, atraindo o preço em direção a esses pontos.

Para Ermolaev, esse é mais um sinal de que o mercado tende a permanecer positivo.

‘Os dados de liquidez mostram que existe combustível para o ativo seguir sua trajetória. O desafio é manter o fôlego acima da resistência crítica.’ explicou.

Pressão de compra precisa se manter

Mesmo com os indicadores alinhados, especialistas alertam que a manutenção da tendência depende da capacidade dos compradores em sustentar o ritmo.

Se houver realização de lucros após a alta, o preço pode entrar em fase de consolidação antes de tentar novos avanços.

Ainda assim, Ermolaev adota tom otimista.

‘O mercado mostra que os touros estão no controle. Desde que mantenham a pressão de compra, o Aster tem condições de buscar patamares mais elevados’, concluiu.

Com o volume de negociação crescente, clusters de liquidez favoráveis e suporte técnico robusto, o cenário atual aponta para um mercado inclinado ao otimismo.

O nível de US$ 2,16 segue como divisor de águas, mas, caso seja superado, os analistas projetam espaço para que o Aster avance até US$ 2,42 em curto prazo.