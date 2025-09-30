Após alta de 2.000%, Aster vai continuar subindo?

Aster sobe 2000% e recua para US$ 1,80; analistas avaliam suporte, desbloqueio de tokens e se token vai continuar subindo.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O mercado de criptomoedas testemunhou uma das maiores valorizações do ano com a disparada da Aster (ASTER), que acumulou alta superior a 2000% antes de entrar em correção.

Após atingir a máxima histórica de US$ 2,43, o token recuou mais de 25% e voltou a negociar em torno de US$ 1,80 no final de setembro.

Diante desse cenário, analistas se dividem sobre os próximos passos e levantam a pergunta se a Aster ainda tem espaço para subir em outubro?

A resposta passa por fatores técnicos e fundamentais.

O ativo caiu para uma zona considerada de ‘suporte quente’, entre US$ 1,60 e US$ 1,80, que historicamente antecedeu rebotes entre 15% e 35%.

O analista Michaël van de Poppe destacou que um rompimento acima de US$ 2,00 pode abrir caminho para um novo recorde, possivelmente acima da máxima recente.

Além disso, o gráfico da Aster mostra a formação de um padrão de cunha descendente, considerado por muitos traders como um sinal clássico de reversão de tendência para cima.

Assim, se o movimento se confirmar, o preço pode buscar níveis entre US$ 2,22 e US$ 2,45 ainda em outubro.

Aster vai continuar subindo?

Outros especialistas reforçam essa visão otimista.

O trader BitcoinHabebe acredita que a Aster pode chegar a US$ 3 caso consiga se manter acima da zona de acumulação em US$ 1,60–US$ 1,80.

De acordo com ele, o atual patamar oferece uma oportunidade estratégica de compra antes de uma retomada mais forte.

Essa expectativa se apoia também no volume robusto do projeto.

Atualmente, a Aster processa cerca de US$ 1 bilhão em negociações diárias e mantém US$ 2,26 bilhões em valor total bloqueado (TVL) em seu ecossistema.

‘Esses números demonstram liquidez suficiente para absorver eventuais pressões de venda.’ disse.

👉Veja também: Criptomoedas com potencial: Top 6 oportunidades em 2025

Apesar do otimismo, os riscos não podem ser ignorados.

Caso a Aster perca o suporte de US$ 1,60, analistas alertam que o preço pode recuar até US$ 1,25, região que serviu de base entre 21 e 22 de setembro.

Esse movimento se apoia na leitura de um padrão de triângulo descendente, que geralmente antecipa quedas mais acentuadas quando o suporte é rompido.

O que esperar da Aster em outubro?

Além da análise gráfica, pesa contra a Aster o calendário de desbloqueios de tokens.

Em 17 de outubro, o mercado receberá 183 milhões de ASTER, avaliados em cerca de US$ 325 milhões, equivalentes a 11% da capitalização de mercado.

Sobretudo, embora o ecossistema mostre liquidez, parte dos investidores teme que a nova oferta pressione os preços no curto prazo.

O trader Gordon, que afirma ter lucrado US$ 1,4 milhão ao operar vendido contra a Aster, alerta que o token pode continuar em tendência de baixa até o fim do ano.

De acordo com ele, aproximadamente US$ 700 milhões em ASTER ainda devem ser liberados até dezembro, o que poderia manter a pressão vendedora constante.

Assim, entre os sinais de força e os riscos de excesso de oferta, a Aster segue em um ponto decisivo.

De um lado, a zona de suporte forte e os padrões técnicos sugerem chance de recuperação.

De outro, o desbloqueio de tokens pode gerar volatilidade e limitar movimentos de alta mais expressivos.