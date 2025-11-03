Cryptonews Finance News

Trump desconhece CZ após perdão e ignora perguntas sobre ligações com a Binance

Binance Criptomoedas CZ Donald Trump Mercado
Presidente dos EUA descartou questões sobre o acordo de US$ 2 bilhões envolvendo stablecoin da família, dizendo que estava ‘ocupado demais’.
Autor
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Verificado por
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Temas sobre cripto foram desviados durante entrevista

O presidente Donald Trump afirmou que não sabe quem é Changpeng ‘CZ’ Zhao, fundador da Binance.

A afirmação acontece apesar de ter concedido a ele um perdão presidencial em outubro de 2025.

Assim, durante uma entrevista ao 60 Minutes na noite de domingo, o presidente foi pressionado sobre o caso de Zhao.

Além disso, Trump foi questionado sobre os negócios de sua família ligados ao mercado cripto. Mas, ele evitou responder, chamando o caso de ‘caça às bruxas de Biden’.

Quando perguntaram por que ele perdoou Zhao, que se declarou culpado em 2023 por violar leis de combate à lavagem de dinheiro, Trump desconversou.

‘Ok, pronto? Eu não sei quem ele é. Sei que ele pegou uns quatro meses de prisão ou algo assim, e ouvi dizer que era uma caça às bruxas de Biden.’

Trump ignora acordo de US$ 2 bilhões da Binance

A entrevistadora Norah O’Donnell insistiu, lembrando que a Binance ‘ajudou a viabilizar uma compra de US$ 2 bilhões’ do stablecoin da World Liberty Financial, empresa ligada à família Trump.

Trump descartou o assunto, dizendo que ‘não sei nada sobre isso porque estou ocupado demais’.

👉Saiba tudo sobre as criptomoedas com maior potencial no mercado cripto!

Dessa forma, ao ser questionado sobre o envolvimento da família com criptomoedas, o presidente respondeu que seus filhos estão ‘tocando um negócio’.

Ele garantiu que não participa pessoalmente.

‘Fico feliz que eles estejam (no mercado cripto), porque provavelmente é um ótimo setor. Eles estão tocando um negócio, não estão no governo’, ele disse.

As declarações de Trump surgem em meio à crescente atenção sobre as ligações entre a Binance e a World Liberty Financial, uma iniciativa da família Trump que teria recebido apoio de empresas de cripto.

O perdão de Zhao, condenado a quatro meses de prisão, gerou críticas de parlamentares que o consideram um possível conflito de interesse.

Durante a mesma entrevista, Trump desviou o foco para temas internos. Ele falou sobre a paralisação do governo, que deve se tornar a mais longa da história do país.

‘Os republicanos estão votando quase de forma unânime para acabar com isso, e os democratas continuam votando contra’, afirmou ele.

O presidente não apresentou um plano para reabrir o governo, mas disse esperar que os democratas ‘cedam’.

Ao comentar sobre saúde, Trump voltou a atacar o Affordable Care Act (ACA), chamando-o de ‘terrível’ e ‘caro demais’.

Processo por difamação de CZ da Binance

Segundo reportagens, o advogado da senadora Elizabeth Warren rejeitou a ameaça de processo por difamação feita por CZ.

Desse modo, ele afirmou que os comentários dela sobre sua condenação criminal eram corretos e baseados em registros públicos.

A disputa começou após um post de 23 de outubro no X, onde Warren criticou o perdão de Zhao pelo ex-presidente Donald Trump, chamando o ato de ‘corrupção’.

A advogada de Zhao, Teresa Goody Guillén, exigiu uma retratação, acusando Warren de prejudicar a reputação de seu cliente.

Em resposta, o advogado de Warren, Ben Stafford, disse que qualquer ação por difamação seria ‘sem mérito’.

Ele destacou que Zhao se declarou culpado por violar a Lei de Sigilo Bancário ao não manter um programa eficaz contra lavagem de dinheiro na Binance.

Stafford esclareceu que o post de Warren não afirmava que Zhao praticou lavagem de dinheiro diretamente.

Ele apenas afirmou que ele violou as leis de combate à lavagem. Portanto, uma afirmação ‘verdadeira em todos os aspectos’, segundo o advogado.

Warren também alegou que Zhao ‘financiou o stablecoin de Trump e fez lobby por um perdão’. O advogado citou reportagens que vinculam a Binance à empresa de cripto da família Trump, a World Liberty Financial.

Enquanto isso, a Binance estaria avaliando formas de voltar ao mercado dos EUA após o perdão de CZ concedido pelo presidente Donald Trump.

👉Conheça as criptomoedas que vão explodir em 2025 e como investir nelas ainda hoje!

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$3,739,701,740,549
-7.99
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$106,919
2.87 %
Bitcoin

Mais Artigos

Comunicados de Imprensa
CoinPoker lança PLO AfterParty com US$ 70 mil extras após o recorde do CGWC
2025-11-03 20:00:00
Notícias de Blockchain
Computação quântica: a ameaça que o Bitcoin não poderá ignorar para sempre
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-11-03 18:00:00
Anderson Mendes
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores