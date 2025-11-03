Trump desconhece CZ após perdão e ignora perguntas sobre ligações com a Binance

Presidente dos EUA descartou questões sobre o acordo de US$ 2 bilhões envolvendo stablecoin da família, dizendo que estava ‘ocupado demais’.

O presidente Donald Trump afirmou que não sabe quem é Changpeng ‘CZ’ Zhao, fundador da Binance.

A afirmação acontece apesar de ter concedido a ele um perdão presidencial em outubro de 2025.

Assim, durante uma entrevista ao 60 Minutes na noite de domingo, o presidente foi pressionado sobre o caso de Zhao.

Além disso, Trump foi questionado sobre os negócios de sua família ligados ao mercado cripto. Mas, ele evitou responder, chamando o caso de ‘caça às bruxas de Biden’.

Quando perguntaram por que ele perdoou Zhao, que se declarou culpado em 2023 por violar leis de combate à lavagem de dinheiro, Trump desconversou.

‘Ok, pronto? Eu não sei quem ele é. Sei que ele pegou uns quatro meses de prisão ou algo assim, e ouvi dizer que era uma caça às bruxas de Biden.’

Trump ignora acordo de US$ 2 bilhões da Binance

A entrevistadora Norah O’Donnell insistiu, lembrando que a Binance ‘ajudou a viabilizar uma compra de US$ 2 bilhões’ do stablecoin da World Liberty Financial, empresa ligada à família Trump.

Trump descartou o assunto, dizendo que ‘não sei nada sobre isso porque estou ocupado demais’.

Dessa forma, ao ser questionado sobre o envolvimento da família com criptomoedas, o presidente respondeu que seus filhos estão ‘tocando um negócio’.

Ele garantiu que não participa pessoalmente.

‘Fico feliz que eles estejam (no mercado cripto), porque provavelmente é um ótimo setor. Eles estão tocando um negócio, não estão no governo’, ele disse.

As declarações de Trump surgem em meio à crescente atenção sobre as ligações entre a Binance e a World Liberty Financial, uma iniciativa da família Trump que teria recebido apoio de empresas de cripto.

O perdão de Zhao, condenado a quatro meses de prisão, gerou críticas de parlamentares que o consideram um possível conflito de interesse.

Durante a mesma entrevista, Trump desviou o foco para temas internos. Ele falou sobre a paralisação do governo, que deve se tornar a mais longa da história do país.

‘Os republicanos estão votando quase de forma unânime para acabar com isso, e os democratas continuam votando contra’, afirmou ele.

O presidente não apresentou um plano para reabrir o governo, mas disse esperar que os democratas ‘cedam’.

Ao comentar sobre saúde, Trump voltou a atacar o Affordable Care Act (ACA), chamando-o de ‘terrível’ e ‘caro demais’.

Processo por difamação de CZ da Binance

Segundo reportagens, o advogado da senadora Elizabeth Warren rejeitou a ameaça de processo por difamação feita por CZ.

Desse modo, ele afirmou que os comentários dela sobre sua condenação criminal eram corretos e baseados em registros públicos.

A disputa começou após um post de 23 de outubro no X, onde Warren criticou o perdão de Zhao pelo ex-presidente Donald Trump, chamando o ato de ‘corrupção’.

A advogada de Zhao, Teresa Goody Guillén, exigiu uma retratação, acusando Warren de prejudicar a reputação de seu cliente.

Em resposta, o advogado de Warren, Ben Stafford, disse que qualquer ação por difamação seria ‘sem mérito’.

Ele destacou que Zhao se declarou culpado por violar a Lei de Sigilo Bancário ao não manter um programa eficaz contra lavagem de dinheiro na Binance.

Stafford esclareceu que o post de Warren não afirmava que Zhao praticou lavagem de dinheiro diretamente.

Ele apenas afirmou que ele violou as leis de combate à lavagem. Portanto, uma afirmação ‘verdadeira em todos os aspectos’, segundo o advogado.

Warren também alegou que Zhao ‘financiou o stablecoin de Trump e fez lobby por um perdão’. O advogado citou reportagens que vinculam a Binance à empresa de cripto da família Trump, a World Liberty Financial.

Enquanto isso, a Binance estaria avaliando formas de voltar ao mercado dos EUA após o perdão de CZ concedido pelo presidente Donald Trump.