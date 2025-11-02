Tether anuncia lucro de US$ 10 bilhões

Empresa alcançou receita expressiva no terceiro trimestre, ampliando reservas e investimentos no universo cripto.

A Tether International S.A. de C.V. divulgou nesta terça-feira (31) seu lucro em um relatório financeiro referente ao terceiro trimestre de 2025, auditado pela BDO.

O documento confirma a precisão dos números e das reservas que lastreiam o token USDT, além de revelar um lucro líquido acumulado no ano que superou a marca de US$ 10 bilhões.

Esse resultado consolida a Tether como uma das empresas privadas mais lucrativas e financeiramente sólidas do mundo.

De acordo com o relatório, a companhia também expandiu seu ecossistema de dólar digital, alcançando meio bilhão de usuários em todo o mundo.

Além disso, a empresa está ampliando investimentos em inteligência artificial, energia renovável e comunicação peer-to-peer (P2P).

Crescimento recorde da empresa Tether

Durante o terceiro trimestre, a Tether emitiu mais de US$ 17 bilhões em novos tokens USDT, um dos desempenhos mais fortes de sua história.

Com isso, o suprimento total em circulação ultrapassou US$ 174 bilhões, reforçando o papel da empresa como principal emissora de dólares digitais no mercado global.

O relatório também mostrou que as reservas excedentes da Tether atingiram US$ 6,8 bilhões, funcionando como um importante colchão financeiro para garantir liquidez e estabilidade.

A companhia afirmou que o valor dos ativos em reservas supera as obrigações em mais de US$ 6,77 bilhões, demonstrando solidez contábil e gestão prudente de riscos.

Em termos de composição de ativos, a exposição total aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos chegou a US$ 135 bilhões, o maior nível já registrado.

Esse volume coloca a Tether entre os 20 maiores detentores de dívida pública norte-americana, à frente de países como Coreia do Sul, ocupando a 17ª posição no ranking global.

Além das reservas tradicionais, a Tether mantém US$ 12,9 bilhões em ouro e US$ 9,9 bilhões em Bitcoin, o que representa cerca de 13% do total de suas reservas.

Essa estratégia de diversificação, segundo a empresa, visa proteger o portfólio contra volatilidades macroeconômicas e fortalecer o poder de compra do USD₮ em cenários adversos.

Recompra de ações e expansão

Dessa forma, em outubro, a empresa também concluiu a liquidação do processo judicial com a Celsius Network, utilizando recursos próprios de investimento.

Paralelamente, a Tether Holdings solicitou uma licença de fundo de investimento privado em El Salvador, aproveitando o novo marco regulatório do país para expandir suas operações na América Latina.

Além disso, a Tether anunciou ainda um programa de recompra de ações direcionado a investidores institucionais, como parte de sua estratégia de fortalecimento do capital próprio.

Mesmo com essas iniciativas, a empresa assegura que continuará mantendo reservas bilionárias excedentes e uma base patrimonial próxima de US$ 30 bilhões.

De acordo com o CEO Paolo Ardoino, o desempenho do terceiro trimestre reflete a confiança dos usuários e investidores na companhia.

‘A Tether se consolidou como um pilar de estabilidade no ecossistema financeiro e tecnológico global. Nosso foco permanece em manter transparência, disciplina e crescimento sustentável’, afirmou.

Além disso, Ardoino destacou que a alta exposição aos títulos do Tesouro americano reforça o compromisso da empresa com ativos de alta liquidez e segurança.

‘Estamos atendendo à demanda global por dólares digitais e ajudando a fortalecer a confiança na economia digital’, completou a empresa no relatório.