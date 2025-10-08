10% de todo o ETH já está bloqueado em ETFs e tesourarias

Além dos ETFs, as empresas de tesouraria digital (DATCOs) também vêm desempenhando um papel relevante na concentração de Ethereum (ETH).

A demanda institucional por Ethereum (ETH) atingiu um novo recorde neste ciclo de mercado.

Segundo dados do Strategic ETH Reserve, fundos negociados em bolsa (ETFs) e empresas de tesouraria cripto (DATCOs) já controlam mais de 12,5 milhões de ETH.

Isto, por sua vez, representa aproximadamente 10% da oferta circulante do token.

O marco representa uma transformação profunda na estrutura de posse do ativo — e levanta a questão: estaria o mercado prestes a viver uma nova escassez de oferta (‘supply squeeze’)?

De 3% a 10%: a ascensão institucional do ETH

Em abril, essas instituições detinham cerca de 4 milhões de ETH, menos de 3% da oferta total.

Em apenas seis meses, o volume triplicou, refletindo uma migração acelerada do capital institucional para produtos regulados de exposição ao Ethereum.

A tendência acompanha o amadurecimento da rede, que se tornou a principal plataforma para ativos tokenizados, stablecoins e aplicações descentralizadas (dApps).

Participações institucionais de Ethereum (Fonte: Reserva Estratégica de ETH)

De acordo com o Token Terminal, o ecossistema Ethereum abriga mais de US$ 365 bilhões em ativos de usuários.

Além disso, o token ETH negocia hoje a um múltiplo de 1,45x em relação ao valor total bloqueado (TVL) — uma métrica que evidencia o fortalecimento de seus fundamentos on-chain.

The @ethereum economy is growing.



Apps on Ethereum host ~$365B in user assets; ETH trades at a ~1.45x multiple of its ecosystem TVL.



Top categories by TVL: stablecoins, lending, liquid staking, decentralized exchanges, and tokenized real-world assets. pic.twitter.com/eOzaIu3oRi — Token Terminal 📊 (@tokenterminal) October 6, 2025

ETFs de ETH já acumulam quase 7 milhões de tokens

Os ETFs à vista de Ethereum são responsáveis por 6,92 milhões de ETH, equivalentes a cerca de US$ 30,76 bilhões, considerando o preço de US$ 4.448.

Esses ativos estão distribuídos entre nove produtos de oito gestoras diferentes — mas a concentração é notável:

BlackRock (ETHA ETF) lidera com 4 milhões de ETH, avaliados em US$ 17,6 bilhões, representando mais da metade do total.



Grayscale aparece em segundo lugar, com aproximadamente 1,8 milhão de ETH, somando seus fundos ETHE e ETH Trust.



Fidelity ocupa a terceira posição, com cerca de 778.200 ETH, enquanto Bitwise mantém 151.600 ETH.



Gestoras como VanEck, Franklin Templeton, Invesco Galaxy e 21Shares completam a lista, cada uma com participações inferiores a 100 mil ETH.

Segundo a plataforma SosoValue, os fluxos líquidos positivos nesses ETFs já superam US$ 15 bilhões desde o lançamento, o que confirma o forte apetite institucional mesmo em meio à volatilidade de mercado.

Participações em ETFs de Ethereum em 8 de outubro (Fonte: Strategic ETH Reserve)

Tesourarias corporativas de cripto somam mais de 5,6 milhões de ETH

Atualmente, essas companhias detêm 5,66 milhões de ETH, equivalentes a US$ 25,19 bilhões, o que representa 4,68% da oferta circulante. Trata-se da segunda maior concentração institucional, ficando atrás apenas do Bitcoin.

O pico de compras foi registrado em julho e agosto, quando diversas empresas expandiram suas posições em ETH. Embora o ritmo tenha desacelerado desde então, os principais detentores continuam acumulando.

Entre elas, o destaque é a BitMine Immersion Tech, que controla 2,83 milhões de ETH — avaliados em US$ 12,59 bilhões — e sozinha representa 2,34% de toda a oferta de Ethereum.

A empresa declarou publicamente que pretende alcançar 5% de controle da oferta total, em uma estratégia de longo prazo focada em infraestrutura e validação de rede.

As 10 maiores empresas de ETH Treasury (Fonte: Strategic ETH Reserve)

Polêmica: o papel do capital varejista asiático

Apesar do otimismo institucional, a concentração crescente também levantou críticas.

O defensor do Bitcoin Samson Mow afirmou que parte das movimentações recentes é sustentada por investidores de varejo da Coreia do Sul.

Estes teriam injetado cerca de US$ 6 bilhões em empresas voltadas à ‘tese estratégica’ do Ethereum.

Essas observações reacendem o debate sobre a natureza do atual ciclo de alta — se ele é realmente impulsionado por instituições de longo prazo ou por fluxos especulativos regionais.

Ainda assim, gestoras como a VanEck defendem que o fenômeno marca um ponto de inflexão.

Segundo a empresa, o Ethereum consolidou-se como um ativo de reserva corporativa e um forte concorrente do Bitcoin na disputa pelo papel de reserva de valor digital.

O que um ‘supply squeeze’ de ETH pode significar

Com quase um em cada dez ETH fora de circulação direta, o mercado começa a considerar os efeitos de uma escassez estrutural de oferta.

Diferentemente do Bitcoin, cuja emissão é previsível e reduzida a cada halving, o Ethereum tem parte significativa de seu supply bloqueada em staking, contratos inteligentes e ETFs regulados.

Assim, reduz-se drasticamente o volume disponível para negociação no varejo.

Se essa tendência continuar, uma nova fase de pressão compradora combinada com oferta restrita pode impulsionar o preço do ETH para novas máximas históricas, especialmente em meio ao otimismo com o crescimento de ETFs e tokenização institucional.