Sul da Ásia lidera adoção cripto enquanto EUA dominam negociação

Mercado cripto nos Estados Unidos ultrapassou US$ 1 trilhão em volume, impulsionado pela clareza regulatória trazida pelo GENIUS Act.

A adoção global de cripto disparou em 2025. O Sul da Ásia surgiu como a região de crescimento mais rápido.

Enquanto isso, os EUA mantiveram a liderança no volume total de negociações, segundo o 2025 Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report publicado na terça-feira pela TRM Labs.

Assim, o relatório mostrou que países como Índia e Paquistão registraram aumento de 80% na adoção cripto entre janeiro e julho de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

No total, o país alcançou cerca de US$ 300 bilhões em volume de transações.

Por outro lado, a Índia manteve a liderança pelo terceiro ano consecutivo, seguida por EUA, Paquistão, Filipinas e Brasil.

Negociação cripto cresce nos EUA

Os EUA registraram forte crescimento nas negociações e atividades de transação com criptomoedas.

No total, o volume subiu 50% nos primeiros sete meses de 2025, ultrapassando US$ 1 trilhão.

A TRM atribuiu esse impulso aos avanços regulatórios, como o GENIUS Act e o 180-Day Digital Assets Report da Casa Branca.

Ou seja, essas medidas deram mais clareza aos investidores institucionais.

Além disso, a TRM destacou que o crescimento acelerado das stablecoins impulsionou fortemente a adoção. Elas agora respondem por cerca de 30% de todas as transações cripto.

Em agosto de 2025, os volumes de transações com stablecoins atingiram o recorde de US$ 4 trilhões, alta de 83% em relação a 2024.

A TRM informou que Tether (USDT) e Circle (USDC) dominaram o mercado, representando cerca de 93% da capitalização total de stablecoins.

A adoção por varejo também cresceu.

O número de transações menores e individuais aumentou 125% entre janeiro e setembro de 2025, comparado ao mesmo período de 2024.

Assim, a TRM afirmou que isso reflete o uso crescente das criptos para pagamentos, remessas e preservação de valor em tempos de instabilidade macroeconômica.

‘Em algumas jurisdições, a adoção acelerou com a clareza regulatória e o acesso institucional; em outras, se expandiu apesar de restrições formais ou proibições totais’, afirmou o relatório.

Essas dinâmicas contrastantes mostram uma trajetória consistente: a cripto está avançando ainda mais no sistema financeiro tradicional. A ascensão das stablecoins é uma tendência-chave nesse movimento.

Famílias asiáticas no mercado cripto

Famílias asiáticas ricas e seus family offices aumentaram rapidamente a exposição à cripto. Elas foram impulsionadas pelos fortes retornos de mercado, regulações favoráveis e pela visão de que os ativos digitais agora fazem parte essencial de carteiras diversificadas.

Jason Huang, fundador da NextGen Digital Venture, de Singapura, disse que sua empresa captou mais de US$ 100 milhões em poucos meses para o novo fundo long-short de ações cripto, o Next Generation Fund II.

‘Nossos investidores, principalmente family offices e empreendedores de internet ou fintech, reconhecem o papel crescente dos ativos digitais em carteiras diversificadas’, afirmou Huang. O primeiro fundo dele, encerrado no ano passado, rendeu 375% em menos de dois anos.

Os grandes bancos também notaram esse aumento de alocação.

O UBS disse que alguns family offices chineses no exterior planejam elevar a exposição a cripto para cerca de 5% de seus portfólios.