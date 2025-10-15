SUI hoje: valor mira US$ 9,5 após integração de token regulado pela SEC

O valor do SUI hoje permanece dentro de um triângulo simétrico, padrão que indica equilíbrio entre compradores e vendedores.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A blockchain Sui hoje voltou a atrair atenção do mercado após firmar uma parceria estratégica com a Figure Technology Solutions.

O acordo trouxe para seu ecossistema o token YLDS, aprovado pela SEC e lastreado em títulos do Tesouro norte-americano.

A novidade permite que os usuários da Sui ganhem rendimento de ativos tokenizados de forma regulada por meio da plataforma DeepBook, reforçando a credibilidade institucional da rede.

Ao mesmo tempo, o gráfico diário mostra uma fase de consolidação técnica em torno de US$ 2,80, sugerindo que um movimento de rompimento pode estar próximo.

SUI hoje se consolida em padrão triangular antes de potencial rompimento

O valor do SUI hoje permanece dentro de um triângulo simétrico, padrão que indica equilíbrio entre compradores e vendedores.

Nas últimas semanas, a estrutura se estreitou significativamente, mostrando volatilidade reduzida e pressão crescente para uma definição de tendência.

A zona de demanda mais relevante está no nível de Fibonacci de 0,618, em US$ 2,67, onde os compradores têm defendido o suporte com firmeza.

Por outro lado, a resistência imediata está em US$ 3,97, limite superior da figura técnica.

Gráfico de 1 dia SUI/USDT (Fonte: CoinGape / TradingView)

Um rompimento acima dessa linha descendente pode confirmar a retomada da força compradora e abrir espaço para alvos em US$ 6,08 e US$ 9,50, conforme projeções das extensões de Fibonacci de 1,618 e 2,618.

Caso o padrão se confirme, o movimento pode sinalizar o fim da fase de acumulação e o início de uma tendência de alta sustentada, apoiada por novos fluxos institucionais e aumento do volume on-chain.

Em síntese, o rompimento do SUI definirá se o ativo entra em um novo ciclo de valorização ou mantém a lateralização de curto prazo.

👉Em um mercado tão amplo e dinâmico a busca pela próxima criptomoeda 1000x se tornou o grande desafio entre os investidores. Saiba mais!

Parceria com a Figure amplia a presença institucional da Sui

A colaboração entre Sui e Figure Technology Solutions marca um avanço inédito na interseção entre finanças tradicionais e blockchain.

O token YLDS, aprovado pela SEC, é lastreado em títulos do Tesouro de curto prazo e acordos de recompra, oferecendo rendimento diário com pagamentos mensais.

Na prática, o YLDS segue a taxa SOFR (Secured Overnight Financing Rate), com desconto de 35 pontos-base, o que garante transparência e previsibilidade aos investidores.

Com essa integração, usuários da DeepBook podem acumular rendimento regulado enquanto apoiam os novos recursos de margem e liquidez da plataforma.

Além disso, o acordo introduz um canal direto de entrada e saída em moeda fiduciária, reduzindo a dependência de corretoras centralizadas.

Stablecoins serão convertidas automaticamente em YLDS, aumentando a liquidez dentro da rede Sui e permitindo operações institucionais mais robustas.

ETFs e visibilidade regulatória fortalecem o ecossistema Sui

Outro ponto positivo vem das novas solicitações de ETFs enviadas à SEC pelas gestoras REX Shares e Osprey Funds.

Entre os produtos propostos, há um ETF atrelado à Sui, o que amplia sua visibilidade entre investidores tradicionais.

Essa combinação de instrumentos regulados e integração DeFi coloca a Sui em posição de destaque entre as principais blockchains de camada 1.

De acordo com analistas de mercado, o movimento reforça a visão da Sui como ponte entre finanças descentralizadas e instituições globais.

Segundo especialistas, ‘a Sui está se consolidando como uma blockchain que entende o valor da conformidade regulatória sem abrir mão da inovação tecnológica’.