Cryptonews Finance News

Stellar usa blockchain para tokenizar US$ 100 milhões em imóveis comerciais

Blockchain Criptomoedas Mercado Stellar Tokenização
Anúncio foi confirmado durante evento realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro.
Autor
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Verificado por
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A rede blockchain Stellar agora serve de base para a tokenização de imóveis.

A empresa fechou parceria com a RedSwan Digital Real Estate, uma plataforma que funciona como um marketplace de ativos digitais.

Ela é regulada pela FINRA, e pretende tokenizar US$ 100 milhões em imóveis comerciais.

O portfólio inclui propriedades multifamiliares e de hospitalidade de padrão institucional.

Assim, o movimento marca um passo decisivo para tornar o investimento imobiliário mais acessível e líquido.

A Stellar anunciou a parceria no evento Stellar Meridian, realizado em Copacabana, Rio de Janeiro, no dia 18 de setembro.

O encontro reuniu líderes de blockchain, investidores e reguladores.

Stellar tokeniza imóveis

Com a infraestrutura da Stellar, a RedSwan abriu as portas do mercado imobiliário institucional para mais investidores.

📚Para mais detalhes, neste guia, daremos uma explicação detalhada de tudo o que você queria saber sobre blockchain.

Agora, os tokens são emitidos pelo Token Studio, plataforma compatível com a regulação, permitindo distribuir valores imobiliários fracionados além de fronteiras.

Portanto, a empresa afirma que esse modelo oferece participação global em imóveis tokenizados com exigência menor de capital, mais transparência e liquidez 24/7 em mercado secundário.

‘A arquitetura da rede Stellar se alinha perfeitamente à nossa missão de desbloquear o investimento imobiliário via blockchain’, disse Edward Nwokedi, fundador e CEO da RedSwan.

Barreiras no setor imobiliário

O setor imobiliário comercial sempre foi um dos mais exclusivos, dominado por grandes instituições.

Altos valores mínimos de entrada, pouca liquidez e estruturas de propriedade opacas afastavam investidores comuns.

Dessa forma, a RedSwan enfrenta esses obstáculos ao oferecer ações fracionadas e reguladas de imóveis premium.

Assim, reduz a barreira financeira e cria liquidez, permitindo a compra e venda em um mercado transparente e regulado.

Stellar integra imóveis e blockchain

A RedSwan estima que só na América do Norte o mercado imobiliário tenha potencial de US$ 75 trilhões em ativos, que podem ser destravados pela tokenização.

Portanto, a empresa afirma que a tokenização não só democratiza o acesso, mas também melhora a eficiência.

Desse modo, o modelo conecta donos de ativos a investidores globais com custos menores.

Ou seja, criando uma ponte entre imóveis institucionais e investidores em busca de retornos estáveis.

O papel da Stellar

‘A Stellar foi criada para mover valor de forma rápida, segura e confiável entre fronteiras. Por isso é a rede escolhida para tantos ativos do mundo real’, disse Denelle Dixon, CEO da Stellar Development Foundation.

O setor de imóveis tokenizados é um espaço em que a Stellar pode apoiar a inovação. As ofertas da RedSwan representam o tipo de caso de uso transformador para o qual a rede foi projetada, acrescentou Dixon.

Com a parceria, Stellar e RedSwan ampliam o acesso financeiro. O objetivo é tornar o investimento em imóveis de padrão institucional global, acessível e eficiente com blockchain.

👉Quer saber como ficar rico com criptomoedas? Nós temos algumas respostas. Saiba mais!

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$4,307,845,557,605
0.58
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Stellar
XLM
$0.3934
1.46 %
Stellar

Mais Artigos

Notícias de DeFi
PIX sem banco: brasileiros podem fazer PIX direto com stablecoins
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-09-18 20:00:00
Price Predictions
Bitcoin hoje: corte de juros do Fed pode gerar gatilho para superciclo?
Anderson Mendes
Anderson Mendes
2025-09-18 19:00:00
Pedro Augusto
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores