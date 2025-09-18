Stellar usa blockchain para tokenizar US$ 100 milhões em imóveis comerciais
A rede blockchain Stellar agora serve de base para a tokenização de imóveis.
A empresa fechou parceria com a RedSwan Digital Real Estate, uma plataforma que funciona como um marketplace de ativos digitais.
Ela é regulada pela FINRA, e pretende tokenizar US$ 100 milhões em imóveis comerciais.
O portfólio inclui propriedades multifamiliares e de hospitalidade de padrão institucional.
Assim, o movimento marca um passo decisivo para tornar o investimento imobiliário mais acessível e líquido.
A Stellar anunciou a parceria no evento Stellar Meridian, realizado em Copacabana, Rio de Janeiro, no dia 18 de setembro.
O encontro reuniu líderes de blockchain, investidores e reguladores.
Stellar tokeniza imóveis
Com a infraestrutura da Stellar, a RedSwan abriu as portas do mercado imobiliário institucional para mais investidores.
Agora, os tokens são emitidos pelo Token Studio, plataforma compatível com a regulação, permitindo distribuir valores imobiliários fracionados além de fronteiras.
Portanto, a empresa afirma que esse modelo oferece participação global em imóveis tokenizados com exigência menor de capital, mais transparência e liquidez 24/7 em mercado secundário.
‘A arquitetura da rede Stellar se alinha perfeitamente à nossa missão de desbloquear o investimento imobiliário via blockchain’, disse Edward Nwokedi, fundador e CEO da RedSwan.
Barreiras no setor imobiliário
O setor imobiliário comercial sempre foi um dos mais exclusivos, dominado por grandes instituições.
Altos valores mínimos de entrada, pouca liquidez e estruturas de propriedade opacas afastavam investidores comuns.
Dessa forma, a RedSwan enfrenta esses obstáculos ao oferecer ações fracionadas e reguladas de imóveis premium.
Assim, reduz a barreira financeira e cria liquidez, permitindo a compra e venda em um mercado transparente e regulado.
Stellar integra imóveis e blockchain
A RedSwan estima que só na América do Norte o mercado imobiliário tenha potencial de US$ 75 trilhões em ativos, que podem ser destravados pela tokenização.
Portanto, a empresa afirma que a tokenização não só democratiza o acesso, mas também melhora a eficiência.
Desse modo, o modelo conecta donos de ativos a investidores globais com custos menores.
Ou seja, criando uma ponte entre imóveis institucionais e investidores em busca de retornos estáveis.
O papel da Stellar
‘A Stellar foi criada para mover valor de forma rápida, segura e confiável entre fronteiras. Por isso é a rede escolhida para tantos ativos do mundo real’, disse Denelle Dixon, CEO da Stellar Development Foundation.
O setor de imóveis tokenizados é um espaço em que a Stellar pode apoiar a inovação. As ofertas da RedSwan representam o tipo de caso de uso transformador para o qual a rede foi projetada, acrescentou Dixon.
Com a parceria, Stellar e RedSwan ampliam o acesso financeiro. O objetivo é tornar o investimento em imóveis de padrão institucional global, acessível e eficiente com blockchain.
