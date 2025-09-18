Stellar usa blockchain para tokenizar US$ 100 milhões em imóveis comerciais

Anúncio foi confirmado durante evento realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro.

A rede blockchain Stellar agora serve de base para a tokenização de imóveis.

A empresa fechou parceria com a RedSwan Digital Real Estate, uma plataforma que funciona como um marketplace de ativos digitais.

Ela é regulada pela FINRA, e pretende tokenizar US$ 100 milhões em imóveis comerciais.

O portfólio inclui propriedades multifamiliares e de hospitalidade de padrão institucional.

Assim, o movimento marca um passo decisivo para tornar o investimento imobiliário mais acessível e líquido.

A Stellar anunciou a parceria no evento Stellar Meridian, realizado em Copacabana, Rio de Janeiro, no dia 18 de setembro.

O encontro reuniu líderes de blockchain, investidores e reguladores.

Stellar tokeniza imóveis

Com a infraestrutura da Stellar, a RedSwan abriu as portas do mercado imobiliário institucional para mais investidores.

Agora, os tokens são emitidos pelo Token Studio, plataforma compatível com a regulação, permitindo distribuir valores imobiliários fracionados além de fronteiras.

Portanto, a empresa afirma que esse modelo oferece participação global em imóveis tokenizados com exigência menor de capital, mais transparência e liquidez 24/7 em mercado secundário.

‘A arquitetura da rede Stellar se alinha perfeitamente à nossa missão de desbloquear o investimento imobiliário via blockchain’, disse Edward Nwokedi, fundador e CEO da RedSwan.

Barreiras no setor imobiliário

O setor imobiliário comercial sempre foi um dos mais exclusivos, dominado por grandes instituições.

Altos valores mínimos de entrada, pouca liquidez e estruturas de propriedade opacas afastavam investidores comuns.

Dessa forma, a RedSwan enfrenta esses obstáculos ao oferecer ações fracionadas e reguladas de imóveis premium.

Assim, reduz a barreira financeira e cria liquidez, permitindo a compra e venda em um mercado transparente e regulado.

Stellar integra imóveis e blockchain

A RedSwan estima que só na América do Norte o mercado imobiliário tenha potencial de US$ 75 trilhões em ativos, que podem ser destravados pela tokenização.

Portanto, a empresa afirma que a tokenização não só democratiza o acesso, mas também melhora a eficiência.

Desse modo, o modelo conecta donos de ativos a investidores globais com custos menores.

Ou seja, criando uma ponte entre imóveis institucionais e investidores em busca de retornos estáveis.

O papel da Stellar

‘A Stellar foi criada para mover valor de forma rápida, segura e confiável entre fronteiras. Por isso é a rede escolhida para tantos ativos do mundo real’, disse Denelle Dixon, CEO da Stellar Development Foundation.

O setor de imóveis tokenizados é um espaço em que a Stellar pode apoiar a inovação. As ofertas da RedSwan representam o tipo de caso de uso transformador para o qual a rede foi projetada, acrescentou Dixon.

Com a parceria, Stellar e RedSwan ampliam o acesso financeiro. O objetivo é tornar o investimento em imóveis de padrão institucional global, acessível e eficiente com blockchain.