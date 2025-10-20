Stablecoin em Hong Kong é pausada após alerta de Pequim

A China mandou a Ant Group e a JD.com suspender os planos de uma ativo digital atrelado a moeda fiduciária.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Duas gigantes de tecnologia da China, Ant Group e JD.com, colocaram em espera os planos de emitir stablecoins em Hong Kong.

Pequim sinalizou que não pretende permitir a emissão de moeda privada neste momento.

No verão, as duas empresas demonstraram interesse em entrar no novo programa-piloto de tokens lastreados em moeda fiduciária de Hong Kong.

A Ant anunciou que planejava solicitar uma licença assim que o regime de licenciamento entrasse em vigor no dia 1º de agosto.

Porém, a JD.com também pressionou por uma stablecoin offshore lastreada no yuan por meio de Hong Kong.

China acaba com sonhos de stablecoin

Mas, o clima mudou.

O Financial Times informou no domingo que autoridades do People’s Bank of China (PBoC) e da Cyberspace Administration of China (CAC) instruíram as empresas a pausar ou abandonar os planos de emissão ou de respaldo de stablecoins a partir de Hong Kong.

According to FT, Alibaba’s Ant Group and JD com have paused their plans to issue stablecoins in Hong Kong after receiving instructions from Chinese regulators, including the PBOC and CAC, to halt the projects. Hong Kong passed a Stablecoin Bill in May establishing a licensing… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 19, 2025

Dessa forma, reguladores temem que, se grandes empresas de tecnologia ou corretoras começarem a emitir tokens que funcionam como moeda, isso enfraquece a autoridade do Banco Central.

👉Leia também: Stablecoins: Guia completo sobre moedas estáveis em 2025

Assim, uma fonte afirmou ao FT que os reguladores querem garantir que o direito de emitir moeda permaneça exclusivamente com o Estado, e não com companhias privadas.

O regime de licenciamento de stablecoins de Hong Kong abriu uma nova frente.

A Hong Kong Monetary Authority (HKMA), o banco central de fato do território, implementou o novo arcabouço depois que a legislação foi aprovada em maio.

O plano criou um canal para emissores de tokens lastreados em moeda fiduciária.

De entusiasmo à contenção do projeto cripto

Alguns reguladores da China continental viram o programa como uma oportunidade de expandir o alcance internacional do renminbi.

Eles acreditavam que stablecoins atreladas ao yuan emitidas por meio de Hong Kong poderiam ajudar a contrabalançar o domínio dos tokens lastreados em dólar.

Contudo, esse otimismo desapareceu no fim de agosto. Em um fórum fechado, o ex-governador do PBoC, Zhou Xiaochuan, defendeu mais cautela.

Ele alertou que stablecoins podem facilmente virar instrumentos de especulação ou fraude.

O político também questionou se elas realmente agregam valor aos pagamentos do dia a dia.

Nesse momento, Pequim mudou claramente o tom.

Agora, reguladores passaram a priorizar estabilidade financeira e controle estatal em vez de inovação acelerada no setor de moedas digitais.

Um cabo de guerra com stablecoins na China

Os reguladores deixaram claro que empresas privadas que queiram emitir tokens parecidos com moeda precisam se submeter à prioridade da China de preservar o controle monetário.

Para Pequim, inovação não pode comprometer soberania.

Por outro lado, para a Ant e a JD.com o momento é delicado. Em junho, a Ant anunciou planos para solicitar uma licença de stablecoin.

Em meados de outubro, as duas empresas recuaram discretamente, seguindo a orientação de Pequim para pausar os projetos.

Essa decisão evidencia a tensão crescente entre o esforço de Hong Kong para se tornar um centro global de ativos digitais e a postura mais contida de Pequim.

Hong Kong continua aceitando pedidos de licença, mas as autoridades avisaram que só vão aprovar poucas no início e apenas após uma análise rigorosa.