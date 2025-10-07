S&P lança índice híbrido de criptomoedas e ações — mas há um detalhe importante

A S&P Dow Jones Indices, responsável por alguns dos principais índices do mercado financeiro global, anunciou o lançamento do S&P Digital Markets 50.

Este é um novo benchmark que combina criptomoedas e ações de empresas ligadas ao setor blockchain.

O movimento representa um passo significativo na integração entre os mercados tradicionais e o universo dos ativos digitais — mas vem com algumas restrições importantes.

Um índice que une ações e criptomoedas

De acordo com reportagem da Barron’s, o S&P Digital Markets 50 reúne 15 das principais criptomoedas do mercado e 35 ações de empresas relacionadas ao setor cripto.

Como resultado, cria-se um dos primeiros índices híbridos que refletem simultaneamente o desempenho de ativos digitais e tradicionais.

A iniciativa surge em um momento de demanda crescente por produtos financeiros que ofereçam exposição diversificada à economia digital, sem que investidores precisem operar diretamente em corretoras de criptomoedas.

A S&P, que já administra os emblemáticos S&P 500 e Dow Jones Industrial Average, destacou que o novo índice oferecerá transparência e padronização ao acompanhar empresas e tokens que moldam o futuro da economia descentralizada.

Parceria com a Dinari e versão tokenizada

O índice foi desenvolvido em parceria com a empresa blockchain Dinari, e contará com uma versão tokenizada que será disponibilizada na plataforma dShares.

Essa versão digital permitirá que investidores comprem e negociem tokens lastreados no índice.

Em suma, isto representa uma evolução na forma como índices tradicionais podem ser acessados dentro do ecossistema cripto.

A estreia da versão tokenizada está prevista para o fim de 2025, abrindo caminho para que produtos de investimento baseados no S&P Digital Markets 50 sejam negociados diretamente na blockchain.

Segundo a S&P, essa estrutura híbrida cria um elo entre as finanças tradicionais (TradFi) e as finanças descentralizadas (DeFi).

Assim, amplia-se o alcance de investidores e integrando os dois ecossistemas de forma mais transparente.

Regras e limites de composição

Criou-se o índice para evitar concentrações excessivas e garantir equilíbrio entre os ativos incluídos.

Nenhum componente poderá ter peso superior a 5%, evitando que grandes criptomoedas — como Bitcoin e Ethereum — dominem a composição.

Além disso, os critérios de elegibilidade exigem que:

As ações tenham valor de mercado mínimo de US$ 100 milhões.

As criptomoedas incluídas possuam capitalização de pelo menos US$ 300 milhões.

Essas regras buscam minimizar riscos associados à volatilidade e à liquidez, assegurando que o índice mantenha uma composição estável e representativa do mercado.

Um passo a mais na convergência entre mercados

O lançamento do S&P Digital Markets 50 reflete um movimento mais amplo de aproximação entre Wall Street e o setor cripto.

Nos últimos meses, gestoras e bancos tradicionais vêm expandindo sua presença no setor — seja por meio de ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum, seja pela criação de produtos financeiros híbridos.

Um exemplo recente foi o pedido da Cyber Hornet à SEC para lançar um ETF que combina o S&P 500 com o token XRP, reforçando a tendência de produtos mistos entre ativos digitais e tradicionais.

