Solana mira US$ 180 após rompimento: preço seguirá em alta?

O Solana (SOL) rompeu um nível de resistência crucial, impulsionada pelo aumento na adoção de desenvolvedores e pelo crescimento da receita de DApps.

O Solana voltou a operar em alta, acompanhando o movimento do mercado de criptomoedas mais amplo. Nas últimas 24 horas, o ativo subiu 5,11%, elevando seu retorno de 30 dias para impressionantes 42%.

Esse rali recente foi acompanhado por um grande aumento no volume de negociação, que saltou 74,5% no mesmo período. Nesse sentido, mais de US$ 5,3 bilhões em SOL foram negociados.

Esse nível de atividade só foi visto em abril, quando o ativo caiu abaixo de US$ 100 antes de se recuperar acima de US$ 140.

Solana lidera volume de DEX e supera Ethereum em receita

A força recente do Solana no mercado não é uma surpresa. Em abril, manteve seu título de maior blockchain em volume mensal de exchanges descentralizadas (DEX) pelo sétimo mês consecutivo.

O volume de negociação foi o dobro do visto na rede principal do Ethereum. Segundo dados da DefiLlama, a blockchain Solana continua liderando em atividade de rede.

Fonte: DefilLama

Nos últimos 30 dias, o número de endereços ativos da rede aumentou 28,84%, alcançando 3,21 milhões. Isso é quase 10 vezes o número de endereços ativos do Ethereum e só fica atrás do Tron, com 2,54 milhões.

A rede Solana também domina em receita, gerando mais de US$ 7,9 milhões em receita de aplicativos em apenas 24 horas. Para efeito de comparação, Ethereum e Hyperliquid registraram US$ 1,1 milhão e US$ 1,64 milhão, respectivamente.

Grande parte dessa receita vem do Pump.fun, que agora é o terceiro maior protocolo em ganhos no mercado cripto, ficando atrás apenas da Tether e Circle.

Em abril, os DApps do Solana geraram mais de US$ 162 milhões em receita. Entre os destaques estão a Axiom Exchange, com mais de US$ 33 milhões, e a Phantom Wallet, com mais de US$ 15 milhões.

Adoção global de desenvolvedores: mais de 138 países escolhem Solana

O ecossistema do Solana continua a crescer rapidamente. Em 2 de maio, a Solana Foundation revelou que desenvolvedores de mais de 138 países estão construindo na rede. Assim, isso representa mais de 65% dos países do mundo.

Aplicativos voltados para o consumidor na rede estão ganhando tração. A Ondo Finance expandiu sua ponte de ativos do mundo real (RWA) para Solana via LayerZero. Da mesma forma, o veterano DeFi 1inch lançou seu agregador DEX na rede, aproveitando US$ 7 bilhões em liquidez.

Nesse sentido, o Solana apoia seu ecossistema com hackathons, programas para startups e conferências. O objetivo é transformar a rede em um centro para desenvolvedores, usuários e o futuro dos mercados de capitais baseados na internet.

As stablecoins também prosperam no Solana. Desde o início de 2025, mais de US$ 5 bilhões em stablecoins, principalmente da Circle, foram emitidos na rede, um aumento de 154% no acumulado do ano.

Análise de preço: rompimento mira faixa de US$ 165 – US$ 180

Ademais, o gráfico de 4 horas mostra um forte rompimento de alta a partir de um canal descendente. Isso indica o fim de uma fase de consolidação. Além disso, o preço do Solana rompeu acima da linha de tendência superior do canal de baixa, confirmando um padrão de reversão.

Com isso, o ativo alcançou US$ 154,63 e agora está negociado acima de níveis importantes do Ichimoku, incluindo o Kijun-sen (US$ 149,98) e o Tenkan-sen (US$ 149,16), além da nuvem (Kumo).

Gráfico do Solana (SOL) no TradingView

A transição de abaixo para acima da nuvem geralmente marca uma mudança de viés de baixa para alta no sistema Ichimoku.

O gráfico aponta um alvo de alta entre US$ 165 e US$ 180. Nesse sentido, o volume de compra atual pode manter o preço em um nível alcançável.

Em suma, essa faixa corresponde a uma zona de resistência anterior ou a um nível de extensão de Fibonacci. No entanto, uma queda abaixo da nuvem pode sinalizar um rompimento falso, exigindo cautela.