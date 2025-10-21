Solana anuncia falência e fim de seu smartphone

A Solana Mobile anunciou nesta terça-feira, 21, o fim do suporte ao smartphone Saga.

Assim, marcando o encerramento de um dos projetos mais ambiciosos da história recente do ecossistema cripto.

O comunicado publicado no site da empresa confirma que as atualizações de software e os patches de segurança não serão mais fornecidos.

Sobretudo, isso significa que o dispositivo chegou ao fim de seu ciclo de vida útil apenas dois anos após o lançamento.

De acordo com a nota, os usuários do Saga não terão mais garantia de compatibilidade com novos aplicativos e serviços.

Além disso, o atendimento ao cliente passará a se limitar apenas a consultas gerais, sem soluções técnicas específicas.

A decisão representa um encerramento definitivo do suporte ativo.

Dessa forma, encerrando de vez as expectativas de continuidade do projeto que prometia integrar o mundo dos smartphones com o blockchain da Solana.

Smartphone da Solana: do hype ao fracasso

Lançado em maio de 2023, o Saga foi apresentado como uma revolução na Web3, trazendo uma integração nativa com carteiras de criptomoedas e acesso direto a aplicativos descentralizados.

O aparelho foi desenvolvido em parceria com a fabricante americana OSOM, com o objetivo de criar uma experiência móvel independente das grandes lojas de aplicativos, como a App Store e o Google Play.

A proposta era ousada, mas a execução acabou enfrentando desafios de mercado desde o início.

O preço inicial de US$ 1.000 rapidamente se mostrou inviável para a maioria dos consumidores, levando a Solana Mobile a reduzir o valor para US$ 599 em uma tentativa de impulsionar as vendas.

No entanto, nem o desconto foi suficiente para sustentar o projeto.

A Solana vendeu apenas 20 mil unidades em dois anos, número muito abaixo da meta inicial de 50 mil dispositivos.

Em comparação, gigantes como Apple e Google oferecem cinco a sete anos de atualizações, o que torna a curta vida útil do Saga ainda mais evidente.

Memecoins ‘inflaram’ demanda que não existia

Apesar do fracasso comercial, o telefone acabou ganhando um legado inesperado no mercado das memecoins.

Cada unidade do Saga vinha com uma carteira cripto pré-carregada, que se tornou um canal de distribuição para airdrops de tokens da rede Solana.

Com o aquecimento das memecoins no final de 2023, alguns desses tokens valorizaram tanto que ultrapassaram o preço original do aparelho, transformando o Saga em um item de colecionador.

Modelos lacrados atingem até três vezes o valor de varejo em plataformas secundárias.

Enquanto o projeto de hardware se encerra, o token SOL, nativo da rede Solana, mantém sua força no mercado.

Cotado a US$ 194,21, o ativo exibe uma capitalização de mercado acima de US$ 106 bilhões e segue em fase de consolidação.

De acordo com o analista Mike Ermolaev, se o preço romper a zona de resistência entre US$ 210 e US$ 250, poderá iniciar uma nova trajetória de alta rumo aos US$ 400.