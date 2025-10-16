Mastercard conecta 3,5 bilhões de usuários à web3 com a Chainlink

A Mastercard irá integrar sua rede à Web3 via protocolo CCIP, permitindo que bilhões de usuários acessem DeFi e criptoativos sem abandonar pagamentos tradicionais.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A Mastercard deu um passo decisivo para conectar o sistema financeiro tradicional ao universo das criptomoedas.

A gigante de pagamentos anunciou uma parceria com a Chainlink, XSwap e Swapper Finance para integrar sua rede global de 3,5 bilhões de portadores de cartões à economia onchain.

Além disso, a iniciativa utiliza o protocolo CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol) da Chainlink e representa o maior esforço até hoje para conectar pagamentos tradicionais à Web3 em escala global.

Mastercard e Chainlink criam ponte entre TradFi e Web3

A parceria entre Mastercard e Chainlink marca um momento crucial na evolução das finanças descentralizadas.

De acordo com o anúncio oficial da Chainlink, o XSwap — membro do Build Program da rede — desempenha papel central na iniciativa ao converter dados de pagamento validados em swaps onchain.

Todo o processo é alimentado pelo protocolo CCIP, que garante comunicação segura e escalável entre diferentes blockchains.

Chainlink Build member @xswap_link is helping connect Mastercard’s global payment network of over 3.5 billion cardholders directly to the onchain economy.



Via its execution layer, XSwap converts validated payment data into onchain swaps, powered entirely by Chainlink CCIP.… https://t.co/3zYO2eyiCp — Chainlink (@chainlink) October 16, 2025

Sam Friedman, Principal Solutions Architect da Chainlink Labs, explicou que a colaboração vai muito além de uma simples integração técnica:

‘A parceria marca um movimento crucial na conexão da maior rede de pagamentos do mundo à economia onchain. Precisamos de um framework seguro, escalável e profundamente integrado.’

Consequentemente, a Mastercard abre caminho para que seus usuários interajam com aplicações descentralizadas, stablecoins e outros ativos digitais sem abandonar o ecossistema de pagamentos que já conhecem.

Dessa forma, a integração promete ser transparente para o usuário final.

👉Não fique de fora: DeFi token: Melhores criptomoedas DeFi em 2025

Como funciona a integração Mastercard-Chainlink

O sistema opera em várias camadas para garantir segurança e eficiência.

Primeiramente, dados de pagamento validados pela Mastercard são transmitidos de forma segura através do protocolo CCIP da Chainlink.

Esse protocolo atua como uma ponte verificável entre o mundo financeiro tradicional e as redes blockchain.

Em seguida, o XSwap entra em ação para executar a conversão desses dados em transações onchain.

SJ, Chief Marketing Officer do XSwap, destacou que a empresa se concentra em otimização de liquidez:

Quando um usuário faz uma compra, o sistema garante liquidez de exchanges descentralizadas para assegurar preços ótimos e liquidação em alta velocidade, explicou.

Como resultado, a arquitetura permite que pagamentos do mundo real se transformem em transações prontas para blockchain.

Isso abre possibilidades para pagamentos tokenizados, liquidação em tempo real e transferência de valor cross-border de forma mais eficiente.

CCIP da Chainlink: a tecnologia por trás da parceria

O protocolo CCIP é a espinha dorsal tecnológica que viabiliza a integração entre Mastercard e blockchain.

Desenvolvido pela Chainlink, o CCIP já opera em mais de 60 blockchains diferentes e conquistou certificação ISO 27001, um padrão internacional de segurança da informação.

Portanto, a tecnologia permite que dados e ativos sejam transferidos de forma segura entre diferentes redes blockchain.

Vale destacar que a Chainlink construiu uma reputação sólida trabalhando com grandes instituições financeiras globais.

Além da Mastercard, a empresa colabora com Swift, Euroclear, J.P. Morgan, Fidelity e UBS.

Recentemente, em 14 de outubro, a Chainlink anunciou parceria com a S&P Global Ratings para levar avaliações de estabilidade de stablecoins para onchain.

No momento da redação deste artigo, o preço do token LINK está cotado a US$ 18,48, com capitalização de mercado de US$ 12,87 bilhões.

Apesar de uma queda de 15,8% nos últimos sete dias, o token mantém valorização de 61,3% no período de um ano.

Atualmente, o Chainlink ocupa a 16ª posição no ranking de criptomoedas, segundo dados do CoinGecko.

Impacto e desafios da integração Web3

A parceria pode representar um ponto de virada para a adoção em massa de criptomoedas.

Com 3,5 bilhões de portadores de cartões potencialmente conectados à economia onchain, a escala dessa iniciativa supera qualquer esforço anterior.

Para efeito de comparação, esse número é maior que a população combinada da China e da Índia.

Por outro lado, a integração enfrenta desafios significativos.

A escalabilidade é uma preocupação constante, já que processar milhões de transações diárias em redes blockchain ainda é tecnicamente complexo.

Além disso, as taxas de gas em redes como Ethereum podem tornar micropagamentos inviáveis.

Do ponto de vista regulatório, diferentes países têm abordagens distintas para criptomoedas, o que pode complicar a implementação global.

No entanto, a escolha do protocolo CCIP da Chainlink, com sua certificação ISO 27001, foi estratégica para garantir a segurança necessária.

We’re excited to share that Chainlink is now the industry’s first data and interoperability oracle platform to achieve ISO 27001 & SOC 2 compliance.



This is a major step toward unlocking in-production use cases with the world’s largest financial institutions & governments.… pic.twitter.com/O4iRohVg3h — Chainlink (@chainlink) August 21, 2025

O futuro dos pagamentos está onchain

A parceria sinaliza uma mudança fundamental na forma como o setor financeiro enxerga a tecnologia blockchain.

O que antes era visto como experimental agora está sendo integrado aos sistemas de pagamento mais utilizados do mundo.

Portanto, se bem-sucedida, essa iniciativa pode acelerar a adoção de blockchain mais rápido que qualquer outra estratégia.

Para os usuários finais, a promessa é de uma experiência financeira mais fluida. Pagamentos internacionais que hoje levam dias poderão ser liquidados em segundos.

Além disso, acesso a serviços financeiros descentralizados poderá ser tão simples quanto usar um cartão de crédito.

Assim, a Mastercard está apostando que o futuro dos pagamentos é híbrido, combinando a confiabilidade das finanças tradicionais com a eficiência da tecnologia blockchain.

Com a Chainlink fornecendo a infraestrutura técnica e o XSwap garantindo a execução onchain, os elementos estão alinhados para que essa visão se concretize.

Os próximos meses serão cruciais para determinar se essa integração cumprirá sua promessa de conectar bilhões de pessoas à economia onchain.