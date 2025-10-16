Cryptonews Notícias de Blockchain

Mastercard conecta 3,5 bilhões de usuários à web3 com a Chainlink

Chainlink Mastercard Web3
A Mastercard irá integrar sua rede à Web3 via protocolo CCIP, permitindo que bilhões de usuários acessem DeFi e criptoativos sem abandonar pagamentos tradicionais.
Último update: 
Ilustração da parceria Mastercard-Chainlink mostrando cartões de crédito dourados conectados à rede blockchain através do protocolo CCIP

A Mastercard deu um passo decisivo para conectar o sistema financeiro tradicional ao universo das criptomoedas.

A gigante de pagamentos anunciou uma parceria com a Chainlink, XSwap e Swapper Finance para integrar sua rede global de 3,5 bilhões de portadores de cartões à economia onchain.

Além disso, a iniciativa utiliza o protocolo CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol) da Chainlink e representa o maior esforço até hoje para conectar pagamentos tradicionais à Web3 em escala global.

Mastercard e Chainlink criam ponte entre TradFi e Web3

A parceria entre Mastercard e Chainlink marca um momento crucial na evolução das finanças descentralizadas.

De acordo com o anúncio oficial da Chainlink, o XSwap — membro do Build Program da rede — desempenha papel central na iniciativa ao converter dados de pagamento validados em swaps onchain.

Todo o processo é alimentado pelo protocolo CCIP, que garante comunicação segura e escalável entre diferentes blockchains.

Sam Friedman, Principal Solutions Architect da Chainlink Labs, explicou que a colaboração vai muito além de uma simples integração técnica:

‘A parceria marca um movimento crucial na conexão da maior rede de pagamentos do mundo à economia onchain. Precisamos de um framework seguro, escalável e profundamente integrado.’

Consequentemente, a Mastercard abre caminho para que seus usuários interajam com aplicações descentralizadas, stablecoins e outros ativos digitais sem abandonar o ecossistema de pagamentos que já conhecem.

Dessa forma, a integração promete ser transparente para o usuário final.

DeFi token: Melhores criptomoedas DeFi em 2025

Como funciona a integração Mastercard-Chainlink

O sistema opera em várias camadas para garantir segurança e eficiência.

Primeiramente, dados de pagamento validados pela Mastercard são transmitidos de forma segura através do protocolo CCIP da Chainlink.

Esse protocolo atua como uma ponte verificável entre o mundo financeiro tradicional e as redes blockchain.

Infraestrutura de como a Chainlink e Mastercard permitem que portadores de cartões adquiram criptoativos diretamente na blockchain.

Em seguida, o XSwap entra em ação para executar a conversão desses dados em transações onchain.

SJ, Chief Marketing Officer do XSwap, destacou que a empresa se concentra em otimização de liquidez:

Quando um usuário faz uma compra, o sistema garante liquidez de exchanges descentralizadas para assegurar preços ótimos e liquidação em alta velocidade, explicou.

Como resultado, a arquitetura permite que pagamentos do mundo real se transformem em transações prontas para blockchain.

Isso abre possibilidades para pagamentos tokenizados, liquidação em tempo real e transferência de valor cross-border de forma mais eficiente.

CCIP da Chainlink: a tecnologia por trás da parceria

O protocolo CCIP é a espinha dorsal tecnológica que viabiliza a integração entre Mastercard e blockchain.

Desenvolvido pela Chainlink, o CCIP já opera em mais de 60 blockchains diferentes e conquistou certificação ISO 27001, um padrão internacional de segurança da informação.

Portanto, a tecnologia permite que dados e ativos sejam transferidos de forma segura entre diferentes redes blockchain.

Vale destacar que a Chainlink construiu uma reputação sólida trabalhando com grandes instituições financeiras globais.

Além da Mastercard, a empresa colabora com Swift, Euroclear, J.P. Morgan, Fidelity e UBS.

Infraestrutura de como a Chainlink possibilita que instituições se conectem a blockchains públicas e privadas utilizando a infraestrutura Swift já existente e seus padrões de mensagens.

Recentemente, em 14 de outubro, a Chainlink anunciou parceria com a S&P Global Ratings para levar avaliações de estabilidade de stablecoins para onchain.

No momento da redação deste artigo, o preço do token LINK está cotado a US$ 18,48, com capitalização de mercado de US$ 12,87 bilhões.

Apesar de uma queda de 15,8% nos últimos sete dias, o token mantém valorização de 61,3% no período de um ano.

Atualmente, o Chainlink ocupa a 16ª posição no ranking de criptomoedas, segundo dados do CoinGecko.

Impacto e desafios da integração Web3

A parceria pode representar um ponto de virada para a adoção em massa de criptomoedas.

Com 3,5 bilhões de portadores de cartões potencialmente conectados à economia onchain, a escala dessa iniciativa supera qualquer esforço anterior.

Para efeito de comparação, esse número é maior que a população combinada da China e da Índia.

Por outro lado, a integração enfrenta desafios significativos.

A escalabilidade é uma preocupação constante, já que processar milhões de transações diárias em redes blockchain ainda é tecnicamente complexo.

Além disso, as taxas de gas em redes como Ethereum podem tornar micropagamentos inviáveis.

Do ponto de vista regulatório, diferentes países têm abordagens distintas para criptomoedas, o que pode complicar a implementação global.

No entanto, a escolha do protocolo CCIP da Chainlink, com sua certificação ISO 27001, foi estratégica para garantir a segurança necessária.

O futuro dos pagamentos está onchain

A parceria sinaliza uma mudança fundamental na forma como o setor financeiro enxerga a tecnologia blockchain.

O que antes era visto como experimental agora está sendo integrado aos sistemas de pagamento mais utilizados do mundo.

Portanto, se bem-sucedida, essa iniciativa pode acelerar a adoção de blockchain mais rápido que qualquer outra estratégia.

Para os usuários finais, a promessa é de uma experiência financeira mais fluida. Pagamentos internacionais que hoje levam dias poderão ser liquidados em segundos.

Além disso, acesso a serviços financeiros descentralizados poderá ser tão simples quanto usar um cartão de crédito.

Assim, a Mastercard está apostando que o futuro dos pagamentos é híbrido, combinando a confiabilidade das finanças tradicionais com a eficiência da tecnologia blockchain.

Com a Chainlink fornecendo a infraestrutura técnica e o XSwap garantindo a execução onchain, os elementos estão alinhados para que essa visão se concretize.

Os próximos meses serão cruciais para determinar se essa integração cumprirá sua promessa de conectar bilhões de pessoas à economia onchain.

Hoje, comprar cripto com cartão de crédito se tornou um processo fácil e rápido. Saiba mais sobre o assunto.

