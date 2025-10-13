Shiba Inu salta 55% após colapso do mercado — novo ciclo de alta à vista?

Enquanto o Shiba Inu tenta recuperar seu espaço entre as principais criptos, uma nova memecoin começa a ganhar força entre investidores.

O quarto trimestre começou com força total para o universo das memecoins.

Após um dos maiores crashes do ano, que derrubou o Shiba Inu (SHIB) para US$ 0,000007738, o ativo surpreendeu investidores.

O SHIB recuperou mais de 55% em poucos dias, sendo negociado agora próximo de US$ 0,00001102.

O movimento chama atenção não apenas pelo tamanho da recuperação, mas também pela mudança de comportamento dos grandes detentores.

As chamadas ‘baleias’ parecem estar acumulando SHIB em meio à turbulência.

Baleias acumulam SHIB e retiram tokens das corretoras

De acordo com dados da CryptoQuant, o fluxo líquido de SHIB nas exchanges se manteve negativo durante todo o mês de setembro.

Este é um sinal clássico de acúmulo por investidores de longo prazo.

Entre 22 e 26 de setembro, mais de 600 bilhões de tokens foram retirados das plataformas centralizadas, reduzindo a pressão de venda no curto prazo.

O dado mais relevante, porém, veio em 11 de outubro, quando o mercado inteiro enfrentava o crash global.

Fonte: Exchange Reserve – Cryptoquant

Nesse dia, quase 1 trilhão de SHIB deixou as exchanges, o que indica que grandes players aproveitaram a queda para comprar no fundo e transferir os ativos para carteiras de autocustódia.

Esse tipo de movimento costuma antecipar fases de valorização, já que menos oferta disponível no mercado à vista tende a impulsionar o preço à medida que a demanda retorna.

📚Se você está buscando o top 10 de criptomoedas mais capitalizadas, pode ser importante saber sobre a previsão de Shiba Inu.

Gráfico técnico mostra padrão de reversão para o Shiba Inu

O gráfico diário do SHIB/USD mostra uma formação de cunha descendente (falling wedge), padrão geralmente associado à reversão de tendência.

Após o toque na zona de demanda entre US$ 0,0000090 e US$ 0,0000100, o token reagiu com força, indicando reentrada de compradores institucionais e de varejo.

O Shiba Inu rompeu a linha superior da cunha e vem formando fundos ascendentes, sugerindo que o momento de reversão está ganhando força.

Se o rompimento se confirmar, analistas projetam uma alta de 100% ou mais.

Em suma, os alvos estão entre US$ 0,000022 e US$ 0,000032, áreas que coincidem com zonas de forte oferta de 2024.

O Índice de Força Relativa (RSI) já saiu da região de sobrevenda, enquanto o MACD começa a se estabilizar, reforçando o enfraquecimento dos ursos.

Contanto que o preço permaneça acima da faixa de US$ 0,0000090, a estrutura técnica continua positiva, e o cenário favorece uma recuperação sustentada nas próximas semanas.

Contexto macro reforça o apetite por risco

O recente corte de juros de 50 pontos-base nos EUA reacendeu o apetite por ativos de risco, especialmente no setor de memecoins, que tende a se beneficiar de liquidez abundante e sentimento especulativo.

Com o Bitcoin consolidado acima de US$ 120.000 e o Ethereum retomando suporte em US$ 4.300, o mercado parece pronto para uma nova fase de euforia — e o Shiba Inu continua entre os principais beneficiários desse movimento.

Além disso, o ecossistema da Shiba Inu vem se fortalecendo com o avanço do Shibarium, sua rede de segunda camada, e o aumento no número de carteiras ativas, que ultrapassou 1,3 milhão no início de outubro.

Maxi Doge: o novo competidor entre as memecoins?

Enquanto o Shiba Inu tenta recuperar seu espaço entre as principais criptomoedas do mercado, uma nova memecoin começa a ganhar força entre investidores — o Maxi Doge ($MAXI).

O projeto vem sendo comparado aos primeiros dias do SHIB.

Ou seja, com uma comunidade em rápido crescimento e uma proposta voltada ao público de traders e entusiastas de alto desempenho.

Até o momento, a pré-venda do Maxi Doge já arrecadou mais de US$ 3,59 milhões, e o token promete rendimentos de staking de até 84% ao ano antes mesmo do lançamento oficial.

Um diferencial importante é a distribuição transparente do fornecimento.

Cerca de 40% dos tokens foram destinados diretamente ao público, sem participação de fundos de capital de risco ou insiders.

Como resultado, isto aumenta a confiança da comunidade e reduz o risco de grandes despejos após o lançamento.

Com o Dogecoin (DOGE) voltando ao radar dos investidores, o BONK se consolidando no ecossistema Solana e o SHIB mostrando sinais de recuperação, o quarto trimestre pode marcar o início de uma nova ‘meme season’ — um ciclo de valorização impulsionado por tokens com forte apelo comunitário.

Por fim, se o entusiasmo atual continuar, o Maxi Doge pode seguir os passos do Shiba Inu em 2021 — e se tornar o novo protagonista entre as memecoins neste ciclo.